En subventionnant la fabrication de puces aux États-Unis et en augmentant le financement de la recherche, la loi vise à atténuer une pénurie persistante qui affecte tout, des voitures et des armes aux machines à laver et aux jeux vidéo.La loi "Chips and Science" prévoit également un crédit d'impôt à l'investissement pour les usines de fabrication de puces dont la valeur est estimée à 24 milliards de dollars.La Maison Blanche a indiqué que le ministère du commerce avait lancé CHIPS.gov. Le ministère accordera des subventions pour la production de puces.La secrétaire au commerce, Gina Raimondo, a déclaré que le ministère se préparait depuis des mois à ce programme.L'ordonnance de M. Biden fixe six priorités principales pour guider la mise en œuvre et établit un conseil de mise en œuvre CHIPS interagences de 16 membres qui sera coprésidé par le directeur économique national Brian Deese, le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan et la directrice par intérim de l'Office of Science and Technology Policy Alondra Nelson. Le conseil comprendra les secrétaires à la défense, à l'État, au commerce, au trésor, au travail et à l'énergie.On ne sait toujours pas quand le département du Commerce mettra officiellement à disposition les fonds destinés aux puces à semi-conducteurs pour les demandes potentielles, ni combien de temps il faudra pour attribuer les subventions.Les progressistes ont affirmé que le projet de loi était un cadeau aux entreprises de puces rentables qui avaient précédemment fermé des usines américaines.