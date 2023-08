Consommation d'énergie

Les dirigeants d'Arm minimiseraient la menace que représente RISC-V

ARM ou x86

Les ordinateurs conçus avec des processeurs ARM et ceux conçus avec des processeurs Intel ou AMD ne sont pas interchangeables. Arm est considéré comme le joyau de la couronne de l'industrie technologique britannique. Ses puces alimentent la plupart des smartphones du monde, ainsi que de nombreux autres appareils. Cette annonce a généré un buzz dans le monde de la technologie. Bernstein Research estime que près de 10 % des serveurs dans le monde contiennent des processeurs Arm, et que 40 % d'entre eux sont situés en Chine, comme nous l'avons indiqué précédemment. À elle seule, Amazon posséderait un peu plus de 50 % de tous les processeurs de serveurs Arm dans le monde déployés dans ses centres de données Amazon Web Services (AWS).Fondée en 1967, Bernstein a débuté en tant que société privée d'investissement sous le nom de son fondateur, une icône du secteur et un pionnier de l'anticonformisme. Grâce à sa vision, Bernstein est devenu l'un des plus grands gestionnaires d'investissement indépendants et est aujourd'hui encore synonyme de recherche exemplaire.Selon certaines estimations, l’introduction en bourse d’Arm pourrait rapporter jusqu'à 10 milliards de dollars et porter l'évaluation d'Arm à un niveau de 60 à 70 milliards de dollars. Arm, qui appartient au groupe SoftBank, se prépare à ce qui pourrait être l'introduction en bourse la plus importante de l'année dans le secteur de la technologie, et a engagé depuis des mois des discussions avec ses principaux clients au sujet de leur participation. La société a engagé des discussions avec les principaux concepteurs de puces au niveau mondial en vue de devenir des investisseurs de référence, et des sociétés telles qu'Amazon, Apple, Intel, Samsung et Nvidia devraient investir dans Arm lors de son introduction en bourse. Aucune de ces sociétés n'a officiellement confirmé son intention d'acheter une part d'Arm. Le projet de SoftBank de vendre Arm à NVIDIA s'était heurté au mur antitrust dans le monde entier. Nvidia a annoncé en 2020 son intention d'acheter Arm pour 40 milliards de dollars, disant qu'il créerait « la première entreprise informatique du monde ». Le Royaume-Uni a réagi aux inquiétudes que suscite cette vente du concepteur de puces au géant américain des GPU. Le secrétaire d'État britannique au numérique a publié un "avis d'intervention d'intérêt public" sur la vente d'Arm, en invoquant les implications en matière de sécurité nationale. Il a également écrit à l'Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) pour l'informer de sa décision et lui a demandé d'entamer une enquête pour évaluer la transaction.Amazon utilise actuellement sa propre famille de puces Graviton, conçue par la division Annapurna Labs d'Amazon Web Services, qui est réservée à son usage interne. La dernière itération est lepour les applications de calcul à haute performance, introduit vers la fin de 2022. Selon Bernstein, ces puces ayant été optimisées pour les besoins spécifiques d'AWS, l'entreprise est en mesure d'intégrer plus de cœurs par socket ou par rack et les puces consomment moins d'énergie, ce qui se traduit par des dépenses moindres en termes d'espace et de refroidissement.Il est souvent affirmé que si les cœurs Arm sont plus économes en énergie, ils sont moins performants que les puces x86. Puisque les processeurs ARM sont intégrés à la puce, la gestion globale des ressources a longtemps été une priorité, notamment la réduction de la consommation d'énergie et de la production de chaleur. Par exemple, les architectures ARM (comme ARMv8) n'ont en général pas de système de refroidissement simplifié (il n'y a pas de ventilateur dans un téléphone portable). Les processeurs x86, quant à eux, privilégient plutôt la vitesse de traitement par rapport à la faible consommation d'énergie. Les processeurs x86, quant à eux, privilégient plutôt la vitesse de traitement par rapport à la faible consommation d'énergie.La famille de systèmes sur puce Graviton, introduite en 2018 et optimisée pour AWS a alimenté environ 20 % des instances de CPU AWS à la mi-2022 - ce qui représente une part importante. Ces systèmes sur puce, optimisés pour les besoins d'AWS, ont plus de cœurs par socket que les offres x86 concurrentes, une consommation d'énergie réduite et des avantages significatifs en termes de coûts - en partie parce qu'Amazon n'a pas à payer de prime à AMD ou Intel et, dans une large mesure, en raison d'un coût total de possession et d'une consommation d'énergie plus faibles.Puisque les processeurs ARM sont intégrés à la puce, la gestion globale des ressources a longtemps été une priorité, notamment la réduction de la consommation d'énergie et de la production de chaleur. Le rapport affirme que, dans certains cas, AWS peut réduire ses coûts de 20 à 70 % à performances égales par rapport aux processeurs x86 concurrents, bien que les détails ne soient pas clairs. La stratégie d'Arm consiste à offrir à ces développeurs de processeurs une participation à moyen ou long terme, afin de garantir la stabilité du cours de l'action pendant la période de cotation.Au début des années 1980, plusieurs projets se sont intéressés à l'efficacité énergétique et aux moyens de simplifier les jeux d'instructions dans l'architecture des processeurs. Les chercheurs ont découvert que, dans les faits, la plupart des ordinateurs n'utilisaient qu'une petite partie de l'énorme jeu d'instructions présent dans les ordinateurs CISC. Cette constatation a conduit à la conception des processeurs à jeu d'instructions réduit (RISC).Ces processeurs disposent d'un jeu d'instructions où chaque instruction ne représente qu'une opération simple qui utilise peu de puissance. Cette approche complique la tâche du programmeur en langage d'assemblage, mais simplifie le travail du processeur. Avec les processeurs RISC et les machines RISC avancées, les opérations complexes sont réalisées soit en exécutant plusieurs instructions, soit en confiant les tâches complexes au compilateur plutôt qu'au cœur du processeur.L'impact global d'Arm sur la conception des puces est indéniable, à un tel niveau que les dirigeants d'Arm minimiseraient la menace que représente RISC-V. S'adressant aux journalistes lors d'un événement presse, Dermot O'Driscoll, vice-président des solutions produits chez Arm, a reconnu que RISC-V était « une certaine concurrence sérieuse » au concepteur de puces britannique. « C'est un marché très excitant en ce moment », a-t-il déclaré. « Cela nous aide tous à nous concentrer et à nous assurer que nous faisons mieux ».Il est vrai que dans le secteur des smartphones, les SoC basés sur Arm détiennent une part de marché proche de 100 %. Ils occupent également une place importante dans le secteur de l'électronique grand public et, grâce aux efforts d'Apple et de Qualcomm, la technologie d'Arm gagne également du terrain dans les PC. Au cours de l'histoire d'Arm, plus de 250 milliards de puces basées sur ses architectures ont été produites.L'architecture RISC-V est relativement nouvelle, mais les entreprises qui l'exploitent pour concevoir des processeurs (CPU) modernes obtiennent de plus en plus des performances parfois comparables à celles des architectures plus vieilles et plus populaires (ARM, x86, x64, etc.).RISC-V est une norme ISA (Instruction Set Architecture) libre et ouverte permettant une nouvelle ère d'innovation en matière de processeurs grâce à la collaboration sur des normes ouvertes. L'ISA RISC-V offre un nouveau niveau de liberté logicielle et matérielle libre et extensible sur l'architecture, ouvrant de ce fait la voie d'autres idées de conception et d'innovations informatiques. Introduite en 2010, elle est utilisée depuis par plusieurs entreprises pour mettre en place des processeurs modernes, notamment la startup américaine SiFive, Microsemi ou encore le géant Western Digital.La plupart des informaticiens connaissent bien les processeurs x86, car ils sont utilisés dans la majorité des ordinateurs et serveurs. D'un point de vue architectural, les composants matériels d'un système x86 (cartes son et graphique, mémoire, stockage et processeur) sont tous indépendants les uns des autres. La plupart de ces composants possèdent des puces distinctes appelées contrôleurs. Ces composants peuvent être modifiés ou étendus sans affecter la connectivité ou la plateforme matérielle dans son ensemble.Les processeurs ARM ne sont pas des composants distincts. Ils se trouvent sur le même support physique que les autres contrôleurs matériels : il s'agit d'un circuit intégré. En outre, contrairement aux processeurs Intel ou AMD, les processeurs ARM ne dépendent pas d'un fabricant unique. En effet, Arm Holdings accorde des licences pour ses puces à d'autres fabricants de matériel, qui les intègrent à leur propre matériel.Les processeurs x86 ont généralement une plus grande puissance de calcul et offrent plus de clarté ou de simplicité pour la programmation et le nombre d'instructions, mais en contrepartie, ils requièrent une puce plus grande et plus coûteuse avec beaucoup de transistors. Les processeurs ARM peuvent être très rapides pour certains types d'opérations, toutefois les cycles répétés liés aux instructions individuelles peuvent les ralentir en cas d'opérations plus complexes et c'est au programmeur (et non au jeu d'instructions) de fournir le plus d'efforts pour la définition et l'exécution des opérations.Contrairement aux ordinateurs traditionnels à architecture x86, les puces ARM ne sont pas interchangeables et sont hautement spécialisées pour une application. Ces processeurs sont intégrés dans ce que l'on appelle un « système sur puce » (SoC). Étant donné les avantages tangibles dont dispose AWS avec ses SoC basés sur Arm, il est évident que la société a investi massivement dans l'écosystème logiciel du centre de données pour les processeurs Arm. Par conséquent, l'entreprise est probablement plus qu'intéressée par la poursuite du développement de l'architecture du jeu d'instructions Arm (ISA) en général et des cœurs de CPU Neoverse orientés vers les centres de données en particulier.Source : Bernstein Research