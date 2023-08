Lors d'une conférence sur la technologie des semi-conducteurs qui s'est tenue à l'université de Stanford dans la Silicon Valley, Intel a déclaré que sa puce "" aura une performance par watt supérieure de 240 % à celle de sa génération actuelle de puce pour centre de données, la première fois que l'entreprise divulgue de tels chiffres.Les centres de données qui alimentent l'internet et les services en ligne consomment d'énormes quantités d'électricité, et les entreprises technologiques sont de plus en plus contraintes de maintenir ou de réduire la quantité d'énergie qu'elles utilisent. Cette situation a poussé les fabricants de puces à se concentrer sur la manière d'augmenter la capacité de calcul de chaque puce.Ampere Computing, une startup fondée par d'anciens cadres d'Intel, a été la première à commercialiser une puce destinée à gérer efficacement le travail de l'informatique en nuage. Intel et son rival Advanced Micro Devices (AMD) lui ont emboîté le pas en annonçant des produits similaires, l'offre d'AMD arrivant sur le marché en juin.Intel, qui a perdu des parts de marché au profit d'AMD et d'Ampere dans les centres de données, a déclaré lundi que sa puce "" était en bonne voie pour arriver l'année prochaine. Pour la première fois, la société divise ses puces pour centres de données en deux catégories : La puce "" qui se concentrera sur les performances, mais consommera plus d'énergie, et la puce "" plus efficace.Ronak Singhal, chercheur principal chez Intel, a déclaré que les clients de l'entreprise peuvent consolider les anciens logiciels sur un plus petit nombre d'ordinateurs au sein d'un centre de données. "" a déclaré Singhal. "Source : IntelQuel est votre avis sur le sujet ?