Le processus d’achat du Glove80 serait complexe

Le Glove80 utilise un design plus proche des claviers ergonomiques modernes comme le Keyboardio Model 100 ou le SplitKB Kyria, où les touches du pouce suivent l'arc naturel du pouce. Le groupe de touches du Glove80 comporte deux rangées. La deuxième rangée est surélevée par rapport à la première pour faciliter l'utilisation de la deuxième rangée sans appuyer sur les touches de la première. Comme la grappe suit l'arc du pouce, l’utilisateur n’aurait aucun problème à appuyer sur la touche sans heurter accidentellement la touche centrale. Comme sur le Kinesis Advantage, les pouces reposent sur les touches intérieures sans aucun effort.Le Glove80 est uniquement disponible sur le site de MoErgo, et il n’y a pas de distributeurs régionaux pour le moment. Le prix du clavier comprend les frais d’expédition, mais la TVA et les taxes à l’importation ne sont pas prépayées et doivent être payées par le destinataire. Bien que le processus de commande soit fluide, certains utilisateurs peuvent rencontrer des difficultés lorsqu’il s’agit de choisir le bon commutateur Choc v1, en particulier s’ils ne sont pas familiers avec les différents types disponibles.De plus, laisser l’acheteur payer les droits de douane peut ajouter de l’incertitude quant à la façon dont le Glove80 est traité par les douanes et peut entraîner des retards dans le processus douanier.Les achats en ligne ont plusieurs inconvénients pour les consommateurs. Tout d’abord, il y a des problèmes de sécurité des données et des paiements. De plus, le manque de contact physique avec le produit avant l’achat peut être un inconvénient majeur. Les coûts de livraison et de retour en plus du prix de la commande peuvent également être un inconvénient pour certains consommateurs. Le délai entre le paiement et la prise de possession peut également être un inconvénient pour certains consommateurs. L’impact environnemental négatif des emballages et du gaz est par ailleurs un inconvénient majeur.Les problèmes d’expédition et les retards peuvent aussi être un inconvénient. Acheter en ligne peut être un inconvénient pour certains consommateurs, car cela peut entraîner une diminution du contact avec la communauté et une diminution de la possibilité de tester avant de l’acheter.« Un aspect des touches qui m'inquiétait avant d'acheter le Glove80 était le fait que les capuchons de touches utilisent un profil uniforme. Le Kinesis Advantage utilise un profil fortement sculpté, que j'ai beaucoup apprécié, car il guide les doigts vers les touches et, dans certains cas, accentue l'effet de puits de touche. Toutefois, cela n'a pas été un problème. Le logement des touches du Glove80 est clairement conçu pour fonctionner avec des capuchons de touches uniformes. J'en suis venu à préférer cet aspect du Glove80 », déclare Daniël de Kok dans un billet de blog sur lEGlove80.Pour simplifier le processus d’achat, il serait utile que MoErgo propose une option d’expédition rapide avec droits de douane prépayés, comme DHL Express. En outre, il serait possible de simplifier davantage le processus d’achat en proposant le Glove80 par l’intermédiaire de distributeurs régionaux pour l’UE ou les États-Unis par exemple. Dans l’ensemble, le processus d’achat du Glove80 est plus complexe que celui du Kinesis Advantage, qui peut être commandé et livré dès le lendemain.Le clavier Glove80 est livré dans une boîte compacte qui reflète sa forme plate pour un clavier profilé. L’emballage contient les deux moitiés du clavier, un câble USB-C vers USB-A pour connecter le clavier à un hôte, des capuchons de touches supplémentaires, du matériel pour personnaliser le niveau de tentation, des outils pour retirer les capuchons de touches et un guide de démarrage rapide. Tout est soigneusement emballé et la boîte peut être réutilisée comme étui de voyage dans les grands sacs à dos. Cependant, certains utilisateurs peuvent préférer un câble USB-C vers USB-C plutôt qu’un câble USB-C vers USB-A si leur ordinateur portable n’a pas de port USB-A.Le Glove80 est un clavier ergonomique qui suit la courbe naturelle du pouce, ce qui facilite l’utilisation des touches du pouce sans heurter accidentellement la touche centrale. Cependant, il n’est disponible que sur le site de MoErgo et n’a pas de distributeurs régionaux pour le moment. Le prix du clavier comprend les frais d’expédition, mais la TVA et les taxes à l’importation ne sont pas prépayées et doivent être payées par le destinataire. Certains utilisateurs peuvent rencontrer des difficultés lorsqu’il s’agit de choisir le bon commutateur, en particulier s’ils ne sont pas familiers avec les différents types disponibles. De plus, laisser l'acheteur payer les droits de douane peut ajouter de l'incertitude quant à la façon dont le Glove80 est traité par les douanes et peut entraîner des retards dans le processus douanier.Source : MoErgo