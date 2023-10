Joe Biden envisage d'interdire à la Chine l'accès aux puces Nvidia et d'étendre les restrictions à d'autres pays

Les règles, décrites par les hauts fonctionnaires de l'administration lors d'une conférence de presse lundi soir, restreignent un plus large éventail de puces avancées et d'outils de fabrication de puces à un plus grand nombre de pays, dont l'Iran et la Russie, et placent les concepteurs de puces chinois Moore Thread et Biren sur une liste noire.Les nouvelles mesures visent à entraver le développement militaire de la Chine en comblant les lacunes des règlements publiés en octobre dernier et seront probablement mises à jour "", selon la secrétaire du département du commerce, Gina Raimondo.L'objectif est de limiter l'accès de la Chine aux "", a-t-elle déclaré, soulignant que l'administration ne cherchait pas à nuire à Pékin sur le plan économique.Source : L'administration BidenQuel est votre avis sur le sujet ?