Ces unités centrales fonctionneraient avec le système d'exploitation Windows de Microsoft Corp. et seraient commercialisées dès 2025. Reuters avait déjà fait état de ces efforts, qui ont fait grimper les actions d'Arm de 8,4 % à New York. Intel a perdu 4,4 %, tandis que Nvidia a gagné jusqu'à 4,5 %. Cette initiative s'attaquerait au terrain d'Intel à un moment difficile pour le pionnier des processeurs pour PC.Sous la houlette de son président-directeur général, Pat Gelsinger, Intel s'est battu pour regagner des parts de marché et son avance technologique. Elle doit déjà faire face à la concurrence d'Advanced Micro Devices Inc. dans le domaine des puces pour PC, ainsi qu'à celle de Qualcomm Inc. qui a étendu son activité des puces pour téléphones aux processeurs pour ordinateurs portables. AMD développe également des puces pour PC avec la technologie Arm, selon ces personnes. Ces puces devraient également être lancées dès 2025.Nvidia, le fabricant de puces le plus précieux au monde, est un rival de plus en plus redoutable. L'entreprise a utilisé sa domination dans le domaine des cartes graphiques pour les jeux vidéo afin de développer des puces capables d'alimenter l'informatique de l'IA. Cela a entraîné une explosion des commandes, car les entreprises technologiques du monde entier adoptent des outils d'intelligence artificielle et ont besoin de plus de puissance de traitement pour les faire fonctionner.La valeur boursière de Nvidia a dépassé les 1 000 milliards de dollars au début de l'année, ce qui représente la première fois qu'un fabricant de puces franchit ce seuil. Intel, en revanche, a vu sa valorisation chuter ces dernières années. Même avec une reprise en 2023, la valeur de l'entreprise s'élève actuellement à environ 141 milliards de dollars.Sources : Reuter, BloombergPensez-vous que Nvidia pourra devenir un concurrent sérieux pour Intel et AMD sur le marché des processeurs pour PC ?Quel est votre avis sur le sujet ?