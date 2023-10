Aujourd'hui, AMD a annoncé les très attendus processeurs AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7000 WX-Series et a réintroduit la gamme de processeurs Threadripper dans l'espace des ordinateurs de bureau haut de gamme avec les processeurs Ryzen Threadripper 7000 Series, établissant ainsi une nouvelle norme en matière de performances informatiques et d'innovation dans le secteur.AMD présente les processeurs Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series, qui seront disponibles dans le courant de l'année pour les clients DIY, les partenaires SI et les partenaires OEM, notamment Dell Technologies, HP et Lenovo. Conçus pour les professionnels et les entreprises qui exigent des performances, une fiabilité, une évolutivité et une sécurité de premier plan, ces processeurs offrent les performances multicœurs inégalées des processeurs Threadripper 7000 de la série "Zen 4". En outre, ils sont renforcés par les technologies AMD PRO et offrent les fonctions de sécurité et de gestion de niveau professionnel dont les entreprises modernes ont besoin, et présentent jusqu'à 96 cœurs et 192 threads de traitement d'une performance incroyable pour le marché des stations de travail.Simultanément, AMD présente également les processeurs AMD Ryzen Threadripper série 7000, qui reviennent dans l'environnement HEDT pour la première fois depuis 2020. Conservant le haut niveau d'exigence d'AMD pour les utilisateurs créatifs et professionnels, le processeur Ryzen Threadripper 7980X offre la plus grande puissance de calcul possible dans un ordinateur de bureau enthousiaste, avec des performances multithread exceptionnelles pour les utilisateurs qui exigent ce qu'il y a de mieux. Ces processeurs, également construits avec l'architecture AMD " Zen 4 " et offrant jusqu'à 48 voies PCIe® 5.0 disponibles pour les utilisateurs d'ordinateurs de bureau, comportent jusqu'à 64 cœurs et 128 threads pour un niveau de performance et d'efficacité sans précédent.", a déclaré Jack Huynh, vice-président senior et directeur général du Computing and Graphics Business Group d'AMD. "Les processeurs AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series développent les performances inégalées de la génération précédente et les fonctionnalités supérieures de la plateforme pour le marché des stations de travail. Basée sur l'architecture " Zen 4 " de 5 nm, cette génération domine la concurrence dans les applications professionnelles exigeantes et les charges de travail multitâches complexes, telles que la création de modèles Revit.Pour les charges de travail multithread, les processeurs Threadripper PRO offrent jusqu'à 96 cœurs et 192 threads, soit le plus grand nombre de cœurs de tous les processeurs de stations de travail pour les tâches complexes de simulation, de conception générative, de rendu et de compilation logicielle, où les utilisateurs peuvent constater des performances jusqu'à deux fois plus rapides dans des outils tels que Chaos V-Ray. En outre, les processeurs Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series offrent jusqu'à 384 Mo de cache L3 ainsi que huit canaux de mémoire DDR5 pour les applications qui nécessitent une capacité de mémoire et une bande passante élevées.Lancés par les partenaires OEM et SI, et dont certains modèles seront proposés au réseau de distribution, ces processeurs sont soutenus par la collaboration continue d'AMD avec les partenaires ISV afin d'optimiser les performances sur une gamme de charges de travail, et avec les technologies AMD PRO, ils offrent un ensemble complet de fonctionnalités essentielles pour les entreprises modernes. Les chefs d'entreprise et les décideurs informatiques peuvent profiter de fonctions de sécurité de pointe, d'outils de gestion robustes et d'une stabilité de niveau professionnel pour garantir des performances rapides et fiables dans toutes les situations.", déclare Meghana Patwardhan, vice-président, Commercial Client Products, Dell Technologies. "", Jim Nottingham, vice-président senior et président de division, Advanced Compute and Solutions, HP Inc. ", a déclaré Rob Herman, vice-président et directeur général, Stations de travail et Client AI, Lenovo."La série AMD Ryzen Threadripper 7000 marque le retour de Threadripper sur le marché des ordinateurs de bureau haut de gamme avec l'expérience ultime d'un ordinateur de bureau haut de gamme overclockable5, ainsi que les vitesses d'horloge les plus élevées réalisables sur un processeur Threadripper.La puissance, les performances et l'efficacité sont maximisées grâce au processus innovant 5nm et à l'architecture "Zen 4", disponible à la fois sur le marché du bricolage et par l'intermédiaire des partenaires SI.La série Threadripper 7000 est conçue pour permettre des E/S puissantes aux utilisateurs d'ordinateurs de bureau, avec jusqu'à 48 voies PCIe Gen 5.0 pour les graphiques, le stockage et plus encore. Capable de doubler la bande passante mémoire des systèmes de bureau à double canal typiques, le contrôleur de mémoire DDR5 quadricanal des processeurs Ryzen Threadripper série 7000 peut prendre en charge les flux de travail les plus intensifs.Les processeurs AMD Ryzen Threadripper 7000 et les processeurs Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series offrent une large gamme de prise en charge des fonctionnalités de la carte mère adaptées aux besoins distincts des passionnés et des professionnels.AMD et NVIDIA proposent tous deux des options graphiques convaincantes pour les stations de travail équipées de Threadripper et Threadripper PRO.Les cartes graphiques pour stations de travail AMD Radeon™ PRO sont conçues pour fournir aux professionnels, aux créateurs et aux artistes des performances, une fiabilité et une valeur exceptionnelles pour piloter les applications de conception et de création professionnelles les plus exigeantes dans toute une série de secteurs, notamment les médias et le divertissement, la conception et la fabrication, ainsi que l'architecture, l'ingénierie et la construction.Les cartes graphiques pour stations de travail de la série AMD Radeon PRO W7000, construites sur l'architecture révolutionnaire AMD RDNA™ 3, sont les dernières nouveautés de la famille de produits.Conçues pour offrir des performances supérieures à celles de la génération précédente, les cartes graphiques Radeon PRO W7000 Series permettent aux professionnels de respecter des délais sous pression avec des budgets de plus en plus serrés, tout en fournissant des résultats de classe mondiale.", a déclaré Bob Pette, vice président des plates-formes d'entreprise chez NVIDIA."Les technologies combinées d'AMD et de NVIDIA aideront les utilisateurs professionnels de tous les secteurs à faire face à leurs charges de travail les plus difficiles.Les stations de travail des multinationales, notamment Dell Technologies, HP et Lenovo, ainsi que les intégrateurs de systèmes utilisant les nouveaux processeurs AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series devraient être disponibles d'ici la fin de 2023.Les plateformes de bureau haut de gamme utilisant les processeurs AMD Ryzen Threadripper 7000 Series seront disponibles auprès des intégrateurs de systèmes d'ici la fin 2023. Enfin, les nouveaux processeurs AMD Ryzen Threadripper 7000 Series et certains processeurs Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series seront disponibles auprès des détaillants de bricolage à partir du 21 novembre.