Les installations, qui n'ont pas encore été divulguées, seraient désignées comme une "enclave sécurisée" afin de réduire la dépendance de l'armée à l'égard des puces importées d'Asie de l'Est, en particulier de Taïwan, qui risque d'être envahie par la Chine à l'avenir. Le financement des nouvelles installations proviendrait des 52,7 milliards de dollars alloués au titre du Chips Act, promulgué par le président Biden en août 2022.Cette loi, qui a bénéficié d'un soutien bipartisan, encourage la fabrication de puces et la recherche scientifique par le biais de financements et de crédits d'impôt. La loi vise à encourager la fabrication nationale de semi-conducteurs et à aider les entreprises américaines à concurrencer la Chine dans le développement de technologies de pointe.Les nouvelles installations d'Intel, à supposer qu'elles aillent de l'avant, pourraient se situer en partie dans le complexe d'usines d'Intel en Arizona, selon des sources citées dans le rapport du Journal. Le montant exact du financement qui sera mis à disposition n'est pas encore connu, mais des "personnes familières avec la situation" ont déclaré au Journal qu'elles pourraient coûter entre 3 et 4 milliards de dollars, qui proviendraient des 39 milliards de dollars mis de côté dans la loi sur les puces pour les subventions à la fabrication.Des représentants du ministère du commerce, du bureau du directeur du renseignement national et du ministère de la défense seraient en train de négocier le projet avec Intel, mais n'auraient pas encore pris de décision définitive. Les premières subventions à la fabrication au titre du Chip Act devraient être annoncées dans les semaines à venir. Plus de 500 entités auraient manifesté leur intérêt pour le programme et plus de 130 auraient soumis des demandes ou des pré-demandes de financement.Les nouvelles installations proposées ne sont toutefois pas exemptes de critiques. Les fabricants de puces concurrents et certains législateurs se sont inquiétés du fait que toute subvention importante accordée à Intel se traduirait par une diminution des fonds disponibles pour d'autres entreprises. Plusieurs législateurs se sont également interrogés sur le coût de la construction d'une nouvelle installation exclusivement destinée à la défense, étant donné qu'une étude du ministère a établi que les risques de sécurité étaient faibles au stade de la fabrication des puces.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, le plus grand fabricant de puces au monde, a également fait part de ses préoccupations concernant le Chips Act en avril et a demandé des garanties au gouvernement américain concernant les subventions qu'il recevra pour les installations de fabrication de 40 milliards de dollars qu'il prévoit de construire en Arizona.Source : Wall Street JournalQuel est votre avis sur le sujet ?