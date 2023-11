", a déclaré Jensen Huang, fondateur et CEO de NVIDIA. "L'activité Data Center de NVIDIA a de nouveau été la plus importante, avec un chiffre d'affaires record de 14,51 milliards de dollars, en hausse de 279 % par rapport au trimestre précédent. L'activité jeux a enregistré un chiffre d'affaires de 2,86 milliards de dollars, en hausse de 81 % par rapport à l'année précédente. Les secteurs de la visualisation professionnelle et de l'automobile sont en queue de peloton, avec des revenus de 416 millions de dollars et de 261 millions de dollars, respectivement, en hausse de 108 % et de 4 % d'une année sur l'autre.D'un point de vue résolument centré sur Microsoft, les deux grandes étapes du trimestre écoulé ont été l'introduction du service de fonderie d'IA de NVIDIA sur Azure - M. Huang a eu droit à un long segment lors de la keynote Ignite de Microsoft la semaine dernière - et la nouvelle que le service de streaming de jeux GeForce Now de la société offre désormais aux abonnés plus de 1 700 titres, dont Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty, et les jeux de l'écosystème Xbox Forza Motorsport et Starfield.Malgré un nouveau trimestre à succès, NVIDIA a déçu les investisseurs en admettant que les nouvelles restrictions américaines à l'exportation de puces IA vers la Chine et certains pays du Moyen-Orient auraient un impact négatif sur le trimestre en cours.", a noté Colette Kress, directrice financière de NVIDIA. Soutenant cette affirmation, NVIDIA a indiqué séparément qu'elle s'attendait à ce que les revenus de ce trimestre bondissent d'environ 230 % pour atteindre 20 milliards de dollars. NVIDIA Announces Financial Results for Third Quarter Fiscal 2024 , par NVIDIAQuel est votre avis sur le sujet ?