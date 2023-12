Il y aura plus de 230 "premiers PC AI au monde", équipés de l'Intel Core Ultra, provenant d'équipementiers majeurs comme Acer, ASUS, Dell, Dynabook, Gigabyte, Google Chromebook, HP, Lenovo, LG, Microsoft Surface, MSI et Samsung. Certains ordinateurs portables équipés de processeurs Intel Core Ultra seront disponibles dès aujourd'hui.Selon Michelle Johnston Holthaus, vice-présidente exécutive d'Intel et directrice générale du Client Computing Group, "".En termes de performances, le nouvel Intel Core Ultra dispose d'un CPU à trois clusters - P ou performance cores, E ou efficiency cores, et LP E ou low-power efficiency cores - ainsi que d'un GPU Arc intégré avec jusqu'à huit Xe cores.L'Intel Core Ultra 7 165H est censé offrir des performances multithreads jusqu'à 11 % supérieures à celles de ses concurrents, tels que l'AMD Ryzen 7 7840U, le Snapdragon 8cx Gen 3 et l'Apple Silicon M3, et une efficacité énergétique 2,5 fois supérieure à celle de l'Intel Core i7-1370P de la génération précédente.Le nouvel Intel Core Ultra offre jusqu'à 16 cœurs de CPU (six cœurs P, huit cœurs E, deux cœurs LP E), 22 threads (seuls les cœurs P offrent le multithreading) avec une vitesse d'horloge CPU maximale de 5,1 GHz et la prise en charge de 96 Go de mémoire DDR5 ou 64 Go de mémoire LPDDR5x. Le Thunderbolt 4 est également pris en charge avec une vitesse de transfert de données pouvant atteindre 40 gigabits par seconde (Gbps).Intel a également travaillé avec plus de 100 fournisseurs de logiciels indépendants et a optimisé plus de 300 fonctions accélérées par l'IA pour les processeurs Intel Core Ultra. Outre les capacités d'IA, l'Intel Core Ultra est également le premier processeur de l'entreprise à être fabriqué à l'aide du processus de pointe 4nm (tuile CPU) et il utilise également l'emballage avancé Foveros 3D.Sur la base de l'Intel Core Ultra, la société annonce également l'Intel Evo Edition pour les ordinateurs portables, qui offre jusqu'à 10 heures d'autonomie réelle par charge, des performances plus froides et plus silencieuses, une charge rapide et la prise en charge du réveil instantané. Dans les prochains jours, Intel dévoilera la plateforme vPro basée sur Intel Core Ultra pour les appareils commerciaux.Parmi les autres annonces majeures d'Intel AI Everywhere figure le lancement des processeurs Intel Xeon de 5e génération, un processeur haute performance avec jusqu'à 64 cœurs de processeur et des performances améliorées en matière d'IA. Enfin, Pat Gelsinger, le PDG d'Intel, a également présenté l'accélérateur Intel Gaudi3 AI Accelerator, qui sera disponible au début de l'année prochaine et qui est conçu pour l'apprentissage profond et les modèles d'IA génératifs à grande échelle.IntelQuel est votre avis sur le sujet ?