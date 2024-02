L'Europe ne parviendra pas à atteindre son objectif d'augmenter sa part du marché mondial des puces informatiques à 20 % d'ici 2030 parce qu'elle ne construit pas sa capacité de production assez rapidement, a déclaré Peter Wennink, PDG du fabricant d'équipements semi-conducteurs ASML. "", a-t-il déclaré à propos de l'objectif fixé par la Commission européenne, qui a dû faire face à une pénurie de puces pour les voitures pendant la pandémie de la COVID-19.La part européenne du marché mondial des puces informatiques "", a déclaré le dirigeant sortant de la plus grande entreprise technologique d'Europe lors d'une interview accordée après la publication des résultats d'ASML. "L'année dernière, l'Union européenne a adopté son "", un programme de subventions d'une valeur de 43 milliards d'euros, similaire aux mesures d'incitation en vigueur en Chine, aux États-Unis, à Taïwan, en Corée du Sud et au Japon.Parmi les principaux fabricants de puces qui espèrent profiter des subventions européennes, seul TSMC a déclaré qu'il avait l'intention de commencer les travaux en 2024, pour une usine de 10 milliards d'euros à Dresde, en Allemagne. Intel prévoit une usine de 30 milliards d'euros à Magdebourg, en Allemagne, si les subventions européennes sont approuvées. Les fabricants de puces européens Robert Bosch, Infineon et NXP (NXPI.O) détiendront des participations de 10 % dans le projet de TSMC.", a déclaré M. Wennink, qui prendra sa retraite en avril. "Selon M. Wennink, les inquiétudes concernant le surinvestissement de la Chine dans les capacités de fabrication de puces ne sont pas fondées. Face aux restrictions imposées par les États-Unis sur les exportations de puces informatiques de pointe vers la Chine, les fabricants de puces se tournent vers des technologies plus anciennes pour fabriquer des puces, notamment celles utilisées dans les voitures électriques et les panneaux solaires.Mais M. Wennink a indiqué que la Chine, deuxième économie mondiale et premier fabricant industriel, importe plus de semi-conducteurs que de pétrole, et qu'elle a une demande quasi illimitée pour ces puces plus anciennes. "", a-t-il déclaré.Les fabricants de puces européens devraient chercher à se développer à la fois en Chine et en Europe. Au lieu de cela, ils s'efforcent de remplir leurs capacités européennes actuelles. Les ventes d'équipements d'ASML à la Chine atteindront 6,3 milliards d'euros en 2023, soit 29 % du total, contre 4 % environ pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Les ventes mondiales de semi-conducteurs devraient passer de 550 milliards d'euros cette année à plus de 920 milliards d'euros d'ici à 2030, et toutes les capacités actuellement prévues en Chine seront nécessaires.Source : Peter Wennink, PDG du fabricant d'équipements semi-conducteurs ASMLPensez-vous que les déclarations de Peter Wennink sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?