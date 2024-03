AMD annonce la famille de FPGA Spartan UltraScale+ pour les applications sensibles aux coûts et intensives en E/S

Protection de l'IP : la prise en charge de la cryptographie post-quantique avec des algorithmes approuvés par le NIST offre une protection de pointe de l'IP contre les cyber-attaques et les menaces en constante évolution. Une fonction d'inviolabilité physique confère à chaque dispositif une empreinte digitale unique pour une sécurité accrue.





Prévention de la falsification : La prise en charge des clés PPK/SPK permet de gérer les clés de sécurité obsolètes ou compromises, tandis que l'analyse différentielle de la puissance permet de se protéger contre les attaques par canaux latéraux. Les appareils sont dotés d'un dispositif anti-sabotage permanent qui les protège encore davantage contre les utilisations abusives.





Optimisation du temps de fonctionnement : L'amélioration des performances d'interruption en cas d'événement unique permet une configuration rapide et sécurisée avec une fiabilité accrue pour les clients.

AMD annonce la famille de FPGA AMD Spartan UltraScale+ qui est le dernier ajout au vaste portefeuille de FPGA à coût optimisé et de SoC adaptatifs AMD. Offrant des performances en termes de coût et d'efficacité énergétique pour une large gamme d'applications intensives en E/S à la périphérie, les dispositifs Spartan UltraScale+ offrent le rapport E/S/cellule logique le plus élevé de l'industrie dans les FPGA construits en technologie de processus 28nm et moins, offrent une consommation d'énergie totale jusqu'à 30 % inférieure par rapport à la génération précédente, et contiennent l'ensemble de fonctions de sécuritéiii le plus robuste du portefeuille AMD Cost-Optimized.", a déclaré Kirk Saban, vice-président de l'Adaptive and Embedded Computing Group d'AMD. "Les FPGA Spartan UltraScale+ sont optimisés pour la périphérie, offrant un nombre élevé d'E/S et des interfaces flexibles qui permettent aux FPGA de s'intégrer de manière transparente et de s'interfacer efficacement avec de multiples dispositifs ou systèmes pour répondre à l'explosion des capteurs et des dispositifs connectés.La famille offre le ratio E/S/cellule logique le plus élevé de l'industrie parmi les FPGA construits sur la technologie de processus 28nm et moins, avec jusqu'à 572 E/S et un support de tension jusqu'à 3,3V, permettant une connectivité any-to-any pour les applications de détection et de contrôle en périphérie. Le processus éprouvé de 16 nm et la prise en charge d'un large éventail d'emballages, à partir de 10 x 10 mm, offrent une densité d'E/S élevée dans un encombrement ultra-compact. La vaste gamme de FPGA d'AMD offre également l'évolutivité nécessaire pour commencer avec des FPGA à coût optimisé et poursuivre avec des produits de milieu et de haut de gamme.On estime que la famille Spartan UltraScale+ offre jusqu'à 30 % de réduction de puissance par rapport à la famille Artix 7 de 28 nm, grâce à la technologie FinFET de 16 nm et à une connectivité renforcée. Ce sont les premiers FPGA AMD UltraScale+ avec un contrôleur de mémoire LPDDR5 durci et un support PCIe Gen4 x8, offrant à la fois une efficacité énergétique et des capacités prêtes pour l'avenir aux clients.Les FPGA Spartan UltraScale+ offrent les fonctions de sécurité les plus avancées de la gamme de FPGA AMD à coût optimisé.L'ensemble du portefeuille AMD de FPGA et de SoC adaptatifs est pris en charge par AMD Vivado Design Suite et Vitis Unified Software Platform, ce qui permet aux concepteurs de matériel et de logiciels de tirer parti des avantages de productivité de ces outils et des IP incluses via un cockpit de concepteur unique, de la conception à la vérification.Les kits d'échantillonnage et d'évaluation de la famille de FPGA AMD Spartan UltraScale+ devraient être disponibles au cours du premier semestre 2025. La documentation est disponible dès aujourd'hui et la prise en charge des outils commencera avec AMD Vivado Design Suite au quatrième trimestre 2024.Quel est votre avis sur cette annonce ?