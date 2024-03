Les agences gouvernementales situées au-dessus du niveau de la commune ont été invitées à inclure des critères exigeant des processeurs et des systèmes d'exploitation "sûrs et fiables" lorsqu'elles effectuent des achats, selon le journal.Fin décembre, le ministère chinois de l'industrie a publié une déclaration contenant trois listes distinctes d'unités centrales, de systèmes d'exploitation et de bases de données centralisées jugés "sûrs et fiables" pendant trois ans à compter de la date de publication, toutes émanant d'entreprises chinoises.Le bureau d'information du Conseil d'État, qui gère les questions des médias pour le Conseil, le cabinet chinois, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire envoyée par télécopie.Les États-Unis cherchent à stimuler la production nationale de semi-conducteurs et à réduire la dépendance à l'égard de la Chine et de Taïwan grâce à la loi "2022 CHIPS and Science Act" de l'administration Biden.Cette loi est conçue pour soutenir les semi-conducteurs américains et prévoit une aide financière pour la production nationale ainsi que des subventions pour la production de puces avancées.The Financial TimesQuel est votre avis sur le sujet ?