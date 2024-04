Le microprocesseur Z80

Z-80 8 bit data et 16-bit addresses

Z80 Processor Registers

Bien que les concepteurs aient préféré les puces Z84C00 pour leur familiarité avec l'architecture Z80 et leur facilité d'intégration dans les systèmes existants, la fin de la production marque la fin d'une ère pour ces composants légendaires. Alors que Zilog continuera à fabriquer la famille de microcontrôleurs eZ80, introduite en 2001, la fin de la production des Z80 autonomes laisse présager une nouvelle phase dans l'histoire de la plateforme Z80.En 1969, Intel a été contacté par une société japonaise appelée Busicom pour produire des puces pour la calculatrice électronique de bureau de Busicom. Intel a suggéré que la calculatrice soit construite autour d'un moteur de calcul généralisé à puce unique et c'est ainsi qu'est né le premier microprocesseur - le 4004. Bien qu'il soit basé sur des idées provenant d'ordinateurs centraux et de mini-ordinateurs beaucoup plus grands, le 4004 a été réduit pour tenir sur une puce à 16 broches, la plus grande disponible à l'époque, de sorte que son bus de données et son bus d'adresses n'avaient chacun que 4 bits de large.Intel a ensuite amélioré la conception et produit le 4040 (une conception 4 bits améliorée), le 8008 (le premier microprocesseur 8 bits) et enfin, en 1974, le 8080. Ce dernier s'est avéré être un modèle très utile et populaire et a été utilisé dans le premier ordinateur domestique, l'Altair 8800, et le CP/M.En 1975, Federico Faggin, qui avait travaillé chez Intel sur le 4004 et ses successeurs, a quitté la société et s'est associé à Masatoshi Shima pour créer Zilog. Dans leur nouvelle société, Faggin et Shima ont conçu un microprocesseur compatible avec le 8080 d'Intel (il exécutait les 78 instructions du 8080 exactement de la même manière que la puce d'Intel), mais qui avait beaucoup plus de capacités (120 instructions supplémentaires, beaucoup plus de registres, une connexion simplifiée au matériel). C'est ainsi qu'est né le puissant Z80 !Le Z80 original a été commercialisé pour la première fois en juillet 1976. Depuis lors, des versions plus récentes sont apparues avec exactement la même architecture mais fonctionnant à des vitesses plus élevées. Le Z80 original fonctionnait à une fréquence d'horloge de 2,5 MHz, le Z80A à 4 MHz, le Z80B à 6 MHz et le Z80H à 8 MHz. De nombreuses entreprises ont produit des machines basées sur la puce améliorée de Zilog au cours des années 1970 et 1980. Comme la puce pouvait exécuter le code 8080 sans qu'il soit nécessaire de modifier le code, le choix idéal du système d'exploitation était CP/M.Le Z80 utilise des octets de 8 bits qui sont stockés dans la mémoire. Ces octets contiennent à la fois le programme que le processeur est en train d'exécuter et les données sur lesquelles le programme travaille. Le processeur utilise des adresses de 16 bits pour accéder à ces octets, de sorte qu'il peut y avoir jusqu'à 64k (65536) octets de mémoire. La quantité de mémoire réellement disponible et la part de lecture seule (ROM) ou d'accès aléatoire (RAM) varient d'une machine à l'autre : dans un simple contrôleur, il peut y avoir seulement 4k de ROM contenant le programme et 1k de RAM pour les éléments de données ; dans un grand système CP/M, vous trouverez 64k de RAM.Le processeur utilise également 64 000 adresses distinctes pour les périphériques d'entrée et de sortie. Cet espace d'adressage E/S n'est utilisé que par quelques instructions (appelées, sans surprise, IN et OUT) pour envoyer ou recevoir des octets depuis des périphériques E/S. Les adresses des instructions E/S utilisent les mêmes adresses que celles de la RAM. Les adresses des instructions d'E/S utilisent le même câblage que les adresses de la mémoire et les octets de données passent par le même câblage que celui utilisé pour les octets de la mémoire, de sorte que le processeur utilise des signaux de contrôle spéciaux pour différencier les accès à la mémoire et les opérations d'E/S.Ces signaux de contrôle doivent être décodés en fonction de l'état de la mémoire. Ces signaux de contrôle doivent être décodés par les périphériques d'E/S en même temps que les adresses envoyées par le processeur, afin que les périphériques ne répondent pas par erreur à des requêtes destinées à lire ou à écrire des octets dans la mémoire.Toute la programmation du Z80 tourne autour de ses registres internes. Ces registres sont utilisés pour contrôler le flux du programme et pour opérer sur les éléments de données. Le processeur comporte des registres de 16 bits qui adressent les octets du programme dans la mémoire et des registres de 8 bits dans lesquels les octets de données sont chargés puis traités. Ces registres de 8 bits peuvent également être combinés par paires pour former des adresses de 16 bits et ces adresses peuvent être utilisées pour indexer des structures de données dans la mémoire qui s'étendent sur plusieurs octets.Dans une lettre adressée à ses clients le 15 avril 2024, Zilog écrit : « Veuillez noter que notre fabricant de fonderies de plaquettes cessera de prendre en charge le produit Z80 et d'autres gammes de produits. Veuillez consulter la liste ci-jointe des produits Z84C00 Z80 concernés ».Voici la liste complète des numéros de pièces qui seront supprimés :Zilog continuera à fabriquer la famille de microcontrôleurs eZ80, qui a été introduite en 2001 comme une version plus rapide de la série Z80 et qui est proposée dans différentes configurations de boîtiers physiques (disposition des broches).La décision de Zilog de mettre fin à la production des microprocesseurs Z80 classiques et autonomes marque la fin d'une époque importante dans l'histoire de la micro-informatique. Ces processeurs emblématiques ont joué un rôle crucial dans le développement des PC des années 1970 et des consoles de jeux, contribuant à façonner l'industrie telle que nous la connaissons aujourd'hui. Leur utilisation dans des produits emblématiques comme le Nintendo Game Boy et le Sinclair ZX Spectrum atteste de leur impact significatif sur la culture populaire et technologique.Cependant, il est inévitable que les avancées technologiques rendent obsolètes certaines technologies. Bien que les concepteurs aient continué à utiliser les puces Z84C00 en raison de leur familiarité avec l'architecture Z80 et de leur intégration aisée dans les systèmes existants, il est clair que ces processeurs n'ont pas pu rivaliser avec les performances des nouvelles architectures de puces intégrées.La décision de Zilog de se concentrer sur la famille de microcontrôleurs eZ80 introduite en 2001 semble être une réponse à l'évolution des besoins du marché et aux demandes croissantes en matière de performances et de fonctionnalités. Cependant, cela marque également la fin d'une ère pour les composants légendaires comme le Z80.Cette transition vers de nouvelles technologies reflète la nature dynamique de l'industrie de la micro-informatique, où l'innovation constante et l'adaptation aux nouveaux défis sont essentielles pour rester pertinent. Bien que la fin de la production des Z80 autonomes puisse susciter une certaine nostalgie parmi ceux qui ont grandi avec ces processeurs emblématiques, elle ouvre par ailleurs la voie à de nouvelles opportunités et à de nouveaux développements dans le domaine de la micro-informatique.Source : Zilog Quel est votre avis sur le sujet ?Comment cette cessation de production affectera-t-elle les industries qui dépendent encore des microprocesseurs Z80, notamment dans le domaine des jeux vidéo et des systèmes embarqués ?