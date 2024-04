Après l'annonce de fin de vie du Zilog Z80, l'un des processeurs 8 bits les plus célèbres de tous les temps, une communauté se mobilise pour créer un clone moderne et open source

Ajouter des tests d'exécution d'instructions complètes (y compris « illégales ») ZEXALL au banc d'essai.

Comparer les différentes implémentations : Verilog core A-Z80, Netlist based Z80Explorer

Tapeout avec ChipIgnite en boîtier QFN44

Tapeout avec un boîtier DIP40

Créez des configurations au niveau des portes qui ressembleraient à la configuration originale du Z80. Zilog a conçu le Z80 en plaçant manuellement chaque transistor.

FOSS Z80 est en voie de devenir un clone de silicium éprouvé, compatible avec les broches, remplaçant le Zilog Z80 classique. FOSS Z80 utilise le flux OpenROAD et le PDK Skywater 130 nm de FOSS pour synthétiser un silicium prêt à la production. L'infrastructure Tiny Tapeout est utilisée pour tester et mettre en commun la conception avec beaucoup d'autres afin de réduire le coût de la fabrication physique des puces chez Skywater Foundries.La première itération est développée avec Tiny Tapeout 07 en utilisant le procédé 130 nm et tient sur une surface de 0,064 mm2. La première fabrication est prévue pour juin 2024 dans le cadre de la navette CI 2406.L'implémentation est basée sur le noyau Verilog TV80 de Guy Hutchison.Ci-dessous se trouve l'image de la disposition du circuit intégré GDSII pour FOSS Z80. C'est le résultat du flux de placement et de routage automatique dans OpenROAD utilisant des éléments logiques « gates » de 130 nm.