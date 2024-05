Apple dévoile M4 : sa première puce conçue entièrement pour l'IA, qui équipe la nouvelle génération d'iPad Pro et qui sera bientôt intégrée dans les Mac

Apple a annoncé M4, la toute dernière puce offrant des performances phénoménales au tout nouvel iPad Pro. Conçu à partir de la technologie 3 nanomètres de deuxième génération, M4 est un système sur puce (SoC) qui améliore l'efficacité énergétique du silicium d'Apple, la meilleure du secteur, et permet à l'iPad Pro de bénéficier d'un design incroyablement fin.



Il est également doté d'un tout nouveau moteur d'affichage qui garantit la précision, les couleurs et la luminosité exceptionnelles de l'écran Ultra Retina XDR de l'iPad Pro. Le nouveau processeur possède jusqu'à 10 cœurs, tandis que le nouveau GPU à 10 cœurs s'appuie sur l'architecture GPU de nouvelle génération introduite dans M3, et apporte pour la première fois sur l'iPad la mise en cache dynamique, le ray tracing accéléré au niveau matériel et l'ombrage de maillage accéléré au niveau matériel.



M4 est doté du moteur neuronal le plus rapide jamais conçu par Apple, capable d'effectuer jusqu'à 38 000 milliards d'opérations par seconde, soit une vitesse supérieure à celle de l'unité de traitement neuronal de n'importe quel PC d'IA à l'heure actuelle. Associé à une bande passante mémoire plus rapide, à des accélérateurs de machine learning (ML) de nouvelle génération dans le CPU et à un GPU haute performance, M4 fait du nouvel iPad Pro un appareil outrageusement puissant pour l'intelligence artificielle. Apple a annoncé M4, la toute dernière puce offrant des performances phénoménales au tout nouvel iPad Pro. Conçu à partir de la technologie 3 nanomètres de deuxième génération, M4 est un système sur puce (SoC) qui améliore l'efficacité énergétique du silicium d'Apple, la meilleure du secteur, et permet à l'iPad Pro de bénéficier d'un design incroyablement fin.Il est également doté d'un tout nouveau moteur d'affichage qui garantit la précision, les couleurs et la luminosité exceptionnelles de l'écran Ultra Retina XDR de l'iPad Pro. Le nouveau processeur possède jusqu'à 10 cœurs, tandis que le nouveau GPU à 10 cœurs s'appuie sur l'architecture GPU de nouvelle génération introduite dans M3, et apporte pour la première fois sur l'iPad la mise en cache dynamique, le ray tracing accéléré au niveau matériel et l'ombrage de maillage accéléré au niveau matériel.M4 est doté du moteur neuronal le plus rapide jamais conçu par Apple, capable d'effectuer jusqu'à 38 000 milliards d'opérations par seconde, soit une vitesse supérieure à celle de l'unité de traitement neuronal de n'importe quel PC d'IA à l'heure actuelle. Associé à une bande passante mémoire plus rapide, à des accélérateurs de machine learning (ML) de nouvelle génération dans le CPU et à un GPU haute performance, M4 fait du nouvel iPad Pro un appareil outrageusement puissant pour l'intelligence artificielle.



Graphique représentant la nouvelle puce M4

Apple a dévoilé M4, la nouvelle génération de sa puce Apple Silicon. Construite avec l'architecture de puce de 3 nanomètres, M4 est la première puce Apple à être conçue pour l'IA depuis le début. M4 est la puce qui équipe la nouvelle génération d'iPad Pro et qui équipera bientôt les Mac.La puce M4 est dotée d'un nouveau moteur d'affichage qui permet d'obtenir la précision des couleurs et de la luminosité du nouvel écran OLED de l'iPad Pro 2024. La puce dispose d'un nouveau processeur jusqu'à 10 cœurs composé de jusqu'à quatre cœurs de performance et maintenant de six cœurs d'efficacité. Son processeur offre des performances 50 % plus rapides que le M2. Le moteur neuronal (Neural Engine) de la nouvelle puce est capable de traiter 38 000 milliards d'opérations par seconde. Apple affirme qu'il s'agit de la puce parfaite pour les tâches basées sur l'IA.", a déclaré Johny Srouji, vice-président senior des technologies matérielles d'Apple. "".Bien qu'Apple ait annoncé que la nouvelle puce M4 était prête pour l'IA, elle n'a pas annoncé de nouvelles fonctionnalités d'IA pour iPadOS. Cependant, de nouvelles fonctionnalités basées sur l'IA sont prévues pour Final Cut Pro et Logic Pro.Voici la présentation de la puce M4 par Apple :Offrant un bond en avant en termes de performances par rapport à l'iPad Pro précédent avec M2, M4 est composé de 28 milliards de transistors construits à l'aide d'une technologie de deuxième génération à 3 nanomètres qui améliore encore l'efficacité énergétique du silicium d'Apple. M4 est également doté d'un tout nouveau moteur d'affichage conçu avec des technologies d'avant-garde, permettant d'obtenir la précision, l'exactitude des couleurs et l'uniformité de la luminosité de l'écran Ultra Retina XDR, un écran de pointe créé en combinant la lumière de deux panneaux OLED.Le M4 est équipé d'un nouveau processeur jusqu'à 10 cœurs, comprenant jusqu'à 4 cœurs de performance et désormais 6 cœurs d'efficacité. Les cœurs de nouvelle génération sont dotés d'une prédiction de branche améliorée, de moteurs de décodage et d'exécution plus larges pour les cœurs de performance et d'un moteur d'exécution plus profond pour les cœurs d'efficacité. Les deux types de cœurs sont également dotés d'accélérateurs ML de nouvelle génération améliorés.Le M4 offre des performances CPU jusqu'à 1,5 fois supérieures à celles de M2 de l'iPad Pro précédent. Qu'il s'agisse de travailler avec des fichiers musicaux orchestraux complexes dans Logic Pro ou d'ajouter des effets très exigeants à des vidéos 4K dans LumaFusion, le M4 booste les performances dans tous les flux de travail professionnels.Le nouveau GPU à 10 cœurs de la M4 s'appuie sur l'architecture graphique de nouvelle génération de la famille de puces M3. Il est doté de la mise en cache dynamique, qui alloue la mémoire locale de manière dynamique au niveau matériel et en temps réel afin d'augmenter l'utilisation moyenne du GPU. Les performances des applications et des jeux professionnels les plus exigeants s'en trouvent considérablement accrues.Le ray tracing accéléré au niveau matériel arrive pour la première fois sur l'iPad et permet d'obtenir des ombres et des reflets encore plus réalistes dans les jeux et autres expériences graphiquement riches. L'ombrage de maillage accéléré au niveau matériel est également intégré au GPU et offre une capacité et une efficacité accrues dans le traitement de la géométrie, ce qui permet de créer des scènes visuellement plus complexes dans les jeux et les applications gourmandes en ressources graphiques. Les performances de rendu Pro dans des applications telles qu'Octane bénéficient d'un coup de pouce avec M4, et sont désormais jusqu'à quatre fois plus rapides qu'avec M2. Avec ces améliorations apportées au CPU et au GPU, M4 conserve les performances par watt les plus élevées de l'industrie du silicium d'Apple. M4 peut offrir les mêmes performances que M2 en utilisant seulement la moitié de la puissance. Et par rapport à la dernière puce PC dans un ordinateur portable fin et léger, M4 peut offrir les mêmes performances en utilisant seulement un quart de la puissance.La M4 est dotée d'un moteur neuronal ultra-rapide, un bloc IP de la puce dédié à l'accélération des charges de travail d'IA. Il s'agit du moteur neuronal le plus puissant jamais conçu par Apple, capable d'effectuer 38 000 milliards d'opérations par seconde, soit 60 fois plus vite que le premier moteur neuronal de l'A11 Bionic. Associé aux accélérateurs ML de nouvelle génération du processeur, au GPU hautes performances et à la mémoire unifiée à bande passante plus large, le moteur neuronal fait du M4 une puce incroyablement puissante pour l'IA. Et grâce aux fonctionnalités d'IA de l'iPadOS, telles que Live Captions pour les légendes audio en temps réel et Visual Look Up, qui identifie les objets dans les vidéos et les photos, le nouvel iPad Pro permet aux utilisateurs d'accomplir des tâches d'IA étonnantes, rapidement et sur l'appareil.L'iPad Pro avec M4 peut facilement isoler un sujet de son arrière-plan dans une vidéo 4K dans Final Cut Pro d'un simple toucher, et peut automatiquement créer une notation musicale en temps réel dans StaffPad en écoutant simplement quelqu'un jouer du piano. Les charges de travail d'inférence peuvent être effectuées efficacement et en privé tout en minimisant l'impact sur la mémoire de l'application, la réactivité de l'application et la durée de vie de la batterie. Le moteur neuronal de M4 est le plus performant d'Apple à ce jour.Le moteur multimédia de M4 est le plus avancé jamais conçu pour l'iPad. Outre la prise en charge des codecs vidéo les plus courants, tels que H.264, HEVC et ProRes, il apporte pour la première fois l'accélération matérielle pour AV1 sur l'iPad. Cela permet une lecture plus économe en énergie des vidéos haute résolution provenant de services de diffusion en continu.Les performances éco-énergétiques de M4 aident le tout nouvel iPad Pro à répondre aux normes élevées d'Apple en matière d'efficacité énergétique et à offrir une autonomie de batterie d'une journée entière. Ainsi, selon Apple, l'iPad Pro passe moins de temps branché et consomme moins d'énergie tout au long de sa durée de vie. Aujourd'hui, Apple serait neutre en carbone pour ses activités mondiales et, d'ici 2030, il prévoit d'être neutre en carbone pour l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et du cycle de vie de chaque produit.Quel est votre avis sur le sujet ?