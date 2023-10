", a déclaré Johny Srouji, vice-président senior des technologies matérielles d'Apple, dans un communiqué.Les puces de la famille M3 sont dotées d'un GPU de nouvelle génération qui représente le plus grand bond en avant en matière d'architecture graphique pour le silicium d'Apple. Il est doté d'une fonction de mise en cache dynamique qui, contrairement aux GPU traditionnels, alloue l'utilisation de la mémoire locale au niveau matériel en temps réel. Grâce à la mise en cache dynamique, seule la quantité exacte de mémoire nécessaire est utilisée pour chaque tâche.Les vitesses de rendu sont désormais jusqu'à 2,5 fois plus rapides que sur les puces de la famille M1. Les cœurs de performance et d'efficacité du CPU sont respectivement 30 % et 50 % plus rapides que ceux de la puce M1, et le moteur neuronal est 60 % plus rapide que le moteur neuronal de la famille de puces M1, a déclaré la société.En outre, les trois puces de la famille M3 sont également dotées d'un moteur multimédia avancé, offrant une accélération matérielle pour les codecs vidéo les plus populaires, notamment H.264, HEVC, ProRes et ProRes RAW. Chaque puce de la famille M3 est dotée d'une architecture de mémoire unifiée, offrant une bande passante élevée, une faible latence et une efficacité énergétique inégalée.La puce M3 comporte 25 milliards de transistors, soit cinq milliards de plus que la puce M2, la puce M3 Pro comporte 37 milliards de transistors et un GPU à 18 cœurs, et la puce M3 Max porte le nombre de transistors à 92 milliards, ce qui fait passer les performances professionnelles à un niveau supérieur.Source : Apple Quel est votre avis sur ces puces ?