Arm vise la conquête de 50 % du marché des PC d'ici à cinq ans, car le système d'exploitation Windows fonctionnera désormais sur des puces conçues par Arm, déclare son PDG Rene Haas

Arm Holdings plc est une société britannique de conception de semi-conducteurs et de logiciels basée à Cambridge, en Angleterre, dont l'activité principale est la conception de cœurs d'unités centrales de traitement (CPU) qui mettent en œuvre la famille de jeux d'instructions de l'architecture ARM. Elle conçoit également d'autres puces, fournit des outils de développement de logiciels sous les marques DS-5, RealView et Keil, et fournit des systèmes et des plates-formes, des infrastructures de systèmes sur puce (SoC) et des logiciels. En tant que société « holding », elle détient également des actions d'autres sociétés. Depuis 2016, elle est détenue majoritairement par le conglomérat japonais SoftBank Group. Rene Anthony Andrada Haas, un dirigeant américain, occupe le poste de président-directeur général (PDG) de Arm Holdings plc depuis février 2022.Les actions d'Arm cotées en bourse aux États-Unis ont grimpé de 2,6 % dans les échanges pré-marché du lundi 3 mai. La demande d'utilisation de la technologie d'Arm dans les ordinateurs personnels a été stimulée après que Microsoft a dévoilé le mois dernier des plans ambitieux pour lancer une nouvelle gamme d'ordinateurs dotés de fonctions d'intelligence artificielle afin de concurrencer Alphabet et Apple.Son système d'exploitation phare, Windows, fonctionnera désormais sur des puces conçues par Arm, dont la technologie a permis l'essor des smartphones. Les puces fabriquées par Intel ont dominé l'industrie des PC pendant des décennies et si l'initiative d'Arm aboutit, le marché s'en trouvera réorganisé.« La part de marché d'Arm dans Windows - je pense vraiment que dans les cinq prochaines années, elle pourrait être supérieure à 50 % », a déclaré le PDG René Haas lors d'une interview.Microsoft s'est engagé à faire en sorte que sa technologie alternative à la technologie x86 d'Advanced Micro Devices et d'Intel soit adoptée par les consommateurs, en créant une suite d'outils pour les développeurs de logiciels afin de rendre possible la production de programmes fonctionnant sur des puces basées sur la technologie Arm.« Ils (Microsoft) sont allés bien au-delà de tout ce qu'ils avaient (en matière d'outils de développement) et ils ont vraiment accéléré ces deux dernières années », a déclaré M. Haas. « Ils sont très, très engagés d'un point de vue logiciel. »Microsoft et les fournisseurs de matériel suivent les traces d'Apple. La société a connu le succès grâce à l'introduction des conceptions Arm. Elle vend des machines équipées de ses processeurs « M Series » depuis environ quatre ans, et ces puces offrent une longue durée de vie de la batterie et des performances rapides.Qualcomm a conçu la première puce basée sur Arm pour présenter aux consommateurs et aux entreprises les nouvelles machines Arm basées sur Windows, mais d'autres fournisseurs suivront, a déclaré M. Haas.Microsoft dispose également d'une batterie de fabricants d'appareils, tels que Asus et Dell Technologies, qui se sont engagés à vendre des machines équipées du système basé sur Arm.Rene Haas, PDG de Arm Holdings plc