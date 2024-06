Performances inégalées : Les processeurs AMD Ryzen série AI 300 offrent des performances fulgurantes pour le multitâche intensif, les jeux immersifs et la création de contenu sérieux, donnant aux utilisateurs les moyens de s'attaquer aux tâches exigeantes avec facilité.



IA réactive et axée sur la confidentialité : Découvrez la puissance de l'IA personnelle avec AMD Ryzen AI, conçu pour un traitement efficace des charges de travail d'IA locales. De la stimulation de la productivité à l'automatisation des flux de travail, Ryzen AI améliore la réactivité et la créativité, permettant aux utilisateurs de générer du contenu et d'accélérer les tâches en toute transparence.



Autonomie de batterie exceptionnelle : Profitez de l'élite des jeux et de la productivité en déplacement sans compromis, grâce à l'efficacité des processeurs AMD Ryzen AI de la série 300.



Jeux de classe console en déplacement : les cartes graphiques AMD Radeon 800M intégrées sont les meilleures cartes graphiques au monde pour les jeux, garantissant des expériences de jeu de premier plan avec des taux de rafraîchissement élevés et une latence ultra-faible.

Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) est une multinationale américaine et une société de semi-conducteurs basée qui développe des processeurs informatiques et des technologies connexes pour les marchés professionnels et grand public. Les principaux produits d'AMD comprennent des microprocesseurs, des chipsets pour cartes mères, des processeurs intégrés et des processeurs graphiques pour les serveurs, les stations de travail, les ordinateurs personnels et les applications de systèmes intégrés. L'entreprise s'est également développée sur de nouveaux marchés, tels que les centres de données, les jeux et l'informatique à haute performance.Lors de Computex 2024, AMD a annoncé une série révolutionnaire d'architectures et de produits de nouvelle génération visant à inaugurer une nouvelle ère d'expériences d'IA. AMD présente de nouveaux processeurs AMD Ryzen™ AI 300 Series dotés de l'unité de traitement neuronal (NPU) la plus puissante au monde pour les PC IA de nouvelle génération qui ouvrent la voie à un avenir plein d'informatique infusée par l'IA directement sur votre ordinateur portable.AMD présente également les processeurs AMD Ryzen™ de nouvelle génération de la série 9000 pour les ordinateurs de bureau, consolidant ainsi sa position de leader en matière de performance et d'efficacité pour les joueurs, les créateurs de contenu et les prosommateurs. Ces nouveaux processeurs s'ajoutent à un vaste portefeuille de produits alimentant l'IA dans le cloud, la périphérie, le client et au-delà.Les processeurs AMD Ryzen AI série 300 sont prêts pour Copilot+, ouvrant de nouveaux mondes d'expériences d'IA sur les ordinateurs portables IA de nouvelle génération. Construit sur la nouvelle architecture AMD XDNA™ 2, ce nouveau NPU offre 50 TOPS de puissance de traitement de l'IA, surpassant les exigences des PC AI Copilot+, avec des performances du moteur d'IA trois fois supérieures à celles de la deuxième génération d'AMD Ryzen AI.Dotés de la nouvelle architecture « Zen 5 », ces processeurs sont équipés de 12 cœurs de CPU haute performance avec 24 threads et 50 % de mémoire cache L3 sur puce en plus par rapport aux processeurs « Zen 4 » de la génération précédente pour les ordinateurs portables fins et légers. Avec une architecture IA avancée et des performances suralimentées pour les jeux d'élite et la productivité, la série Ryzen AI de troisième génération permet le summum de l'informatique portable privée, réactive et intelligente.Pour les ordinateurs de bureau, les nouveaux processeurs AMD Ryzen série 9000 représentent une avancée significative, offrant aux utilisateurs une puissance de calcul et une fiabilité de pointe. Construits sur la dernière architecture « Zen 5 », les processeurs d'ordinateur de bureau de la série AMD Ryzen 9000 offrent une impressionnante performance IPC supérieure de 16 % en moyenne par rapport à l'architecture « Zen 4 » de la génération précédente de processeurs Ryzen, le modèle haut de gamme Ryzen 9 9950X offrant la performance d'ordinateur de bureau grand public la plus rapide au monde.", a déclaré Jack Huynh, vice-président senior et directeur général du Computing and Graphics Group d'AMD. "La série AMD Ryzen AI 300 comporte jusqu'à 12 cœurs « Zen 5 » haute performance et 24 threads, offrant des performances rapides comme l'éclair dans les ordinateurs portables ultraminces d'élite. Avec un moteur d'IA dédié construit sur la nouvelle architecture AMD XDNA 2, la série Ryzen AI améliore la productivité et la créativité en gérant efficacement les charges de travail d'IA locales, en générant du contenu et en automatisant les flux de travail, tout en conservant une efficacité énergétique exceptionnelle. Dotés de la nouvelle architecture graphique AMD RDNA™ 3.5, ces processeurs sont équipés des dernières cartes graphiques AMD Radeon™ 800M Series conçues pour offrir des framerates fluides et des expériences de jeu AAA.Les processeurs AMD Ryzen™ AI série 300 redéfinissent l'informatique sur ordinateur portable grâce aux caractéristiques clés suivantes :En étroite collaboration avec ses partenaires industriels, AMD accélère la prochaine génération de calcul de l'IA pour débloquer un avenir d'expériences basées sur l'IA, de la productivité à la création de contenu, en passant par les jeux et les divertissements. Les partenaires OEM, notamment Acer, ASUS, HP, Lenovo et MSI, annoncent davantage de PC IA activés par les processeurs AMD Ryzen AI 300 Series, et les partenaires de l'écosystème tels que Microsoft et Zoom travaillent en étroite collaboration avec AMD pour élargir les possibilités des PC IA.", a déclaré. "", a déclaré", a déclaré. "", a déclaré. "", a déclaré. "", a déclaré. "", a déclaré. "Pour les joueurs passionnés à la recherche d'un avantage concurrentiel ultime, les processeurs d'ordinateur de bureau AMD Ryzen 9000 offrent des performances inégalées, permettant un gameplay fluide et des taux de trame élevés sur une large gamme de titres, des blockbusters AAA aux favoris de l'esport. De plus, les créateurs de contenu professionnels peuvent désormais exploiter tout le potentiel de leurs flux de travail créatifs avec les processeurs de bureau de la série AMD Ryzen 9000.De la modélisation et de la conception 3D à l'animation et à la visualisation de produits, ces processeurs offrent des performances exceptionnelles en mode mono et multithread, permettant aux utilisateurs de concevoir, d'effectuer des rendus et d'itérer plus rapidement que jamais. En termes simples, le processeur phare Ryzen 9 9950X est le processeur de bureau grand public le plus rapide.Les nouveaux processeurs de bureau de la série Ryzen 9000 devraient être disponibles pour les clients DIY et les partenaires SI à partir de juillet 2024.La famille de cartes mères Socket AM5 présente deux nouveaux chipsets. Conçus pour s'intégrer de manière transparente aux processeurs de bureau AMD Ryzen™ 9000 Series, les nouveaux chipsets AMD X870E et X870 bénéficient de la prise en charge des dernières technologies telles que PCIe® 5.0, DDR5, USB4 et WIFI7. Les plates-formes Socket AM5 sont conçues pour durer, avec une prise en charge jusqu'en 2027 et au-delà.Ces nouveaux chipsets intègrent l'USB4 en standard et sont également conçus pour prendre en charge un overclocking de la mémoire DDR5 encore plus rapide grâce à la technologie AMD EXPO™. Le X870 et le X870E disposent tous deux de 44 voies PCIe totales et d'une connectivité PCIe 5.0 NVMe directe au processeur pour des vitesses de transfert ultimes. Le X870E se différencie avec 24 voies PCIe 5.0, dont 16 voies dédiées au graphisme. Lorsque le stockage direct au processeur et les soins graphiques PCe 5.0 sont activés en même temps, le X870E offre une bande passante deux fois supérieure à celle des plateformes concurrentes.AMD poursuit son soutien sans précédent à la plateforme AM4 avec deux nouveaux ajouts à la famille de processeurs de bureau Ryzen 5000 Series : Les processeurs de bureau AMD Ryzen™ 9 5900XT et Ryzen 7 5800XT.Les nouveaux processeurs de bureau de la série Ryzen 5000 devraient être disponibles pour les clients bricoleurs et les partenaires SI à partir de juillet 2024.AMD a également annoncé la carte graphique pour station de travail AMD Radeon™ PRO W7900 Dual Slot. Elle est optimisée pour les plateformes hautes performances prenant en charge plusieurs GPU, offrant jusqu'à 38 % de meilleures performances par dollar dans Llama 3 70B Q4 par rapport à l'offre concurrente avec la possibilité d'adapter le modèle de paramètres 70B sur un seul framebuffer GPU. Permettant aux développeurs d'effectuer le développement de l'IA localement, il est idéal pour les stations de travail d'IA ultra-performantes tout en conservant les données sensibles en interne.AMD a également annoncé AMD ROCm™ 6.1 pour les GPU AMD Radeon™ afin de rendre le développement et le déploiement de l'IA avec les GPU de bureau AMD Radeon™ plus compatibles, accessibles et évolutifs. Elle prend en charge jusqu'à quatre GPU AMD Radeon™ RX ou Radeon™ PRO qualifiés, offre une prise en charge bêta de Windows® Subsystem for Linux® (WSL 2), permettant aux utilisateurs d'exécuter des outils d'IA basés sur Linux sur un système Windows®, et plus encore. Les cartes graphiques AMD Radeon™ PRO W7900 Dual Slot et AMD ROCm™ 6.1 devraient être disponibles à partir du 19 juin 2024.Depuis plus de 50 ans, AMD est à l'origine de l'innovation dans les technologies de calcul, de graphisme et de visualisation de haute performance. Des milliards de personnes, des entreprises leaders du Fortune 500 et des institutions de recherche scientifique de pointe dans le monde entier s'appuient quotidiennement sur la technologie AMD pour améliorer leur façon de vivre, de travailler et de se divertir. Les employés d'AMD se concentrent sur la création de produits performants et adaptatifs qui repoussent les limites du possible.Quel est votre avis sur le sujet ?