« Nous sommes convaincus que les performances des processeurs n'ont connu que des améliorations progressives au cours des dernières décennies. À notre avis, cela a conduit à une situation où le processeur est devenu le maillon faible de l'informatique en raison de son architecture séquentielle sous-optimale », explique Timo Valtonen, cofondateur et directeur général de l'entreprise.« Une nouvelle ère en matière de performance des processeurs est devenue une nécessité pour répondre à la demande sans cesse croissante de performance informatique, motivée en grande partie par les besoins de l'IA, ainsi que de l'Edge et du Cloud Computing. Flow entend mener cette révolution grâce à sa nouvelle architecture Parallel Performance Unit (PPU), permettant de multiplier par 100 les performances de n'importe quel processeur, quelle que soit son architecture et avec une compatibilité logicielle rétrograde totale », ajoute-t-il.D'habitude, une telle affirmation de la part d'une startup ne ferait pas de remous, mais Flow Computing dispose de soutiens de taille : le VTT Technical Research Centre, une entreprise publique finlandaise qui est la plus grande organisation de recherche et de technologie du pays. Le directeur technique, Martti Forsell, a également publié des ouvrages sur le paradigme du processeur Thick Control Flow (TCF), qui semble être au cœur de la technologie de Flow.[Tweet]

