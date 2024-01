Les annonces à venir visent à donner un coup de fouet à la fabrication de semi-conducteurs avancés qui alimentent les smartphones, l'intelligence artificielle et les systèmes d'armement, a rapporté le WSJ, citant des cadres de l'industrie familiers avec les négociations. Les dirigeants s'attendent à ce que certaines annonces soient faites avant le discours de M. Biden sur l'état de l'Union, le 7 mars, selon le rapport.Parmi les bénéficiaires probables des subventions, Intel a des projets en cours en Arizona, en Ohio, au Nouveau-Mexique et en Oregon qui coûteront plus de 43,5 milliards de dollars, selon le journal. Un autre bénéficiaire probable, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), a deux usines en construction près de Phoenix pour un investissement total de 40 milliards de dollars. Le sud-coréen Samsung Electronics, également candidat, a un projet de 17,3 milliards de dollars au Texas. Micron Technology, Texas Instruments et GlobalFoundries comptent parmi les autres principaux prétendants, ajoute le WSJ en citant des cadres de l'industrie.Le ministère américain du commerce a refusé de discuter des candidats potentiels et de commenter les rapports sur le calendrier. "", a déclaré un porte-parole du ministère, citant un fonctionnaire du ministère du Commerce.En décembre 2023, la secrétaire américaine au commerce, Gina Raimondo, a déclaré qu'elle accorderait une douzaine de financements pour les puces à semi-conducteurs au cours de l'année suivante, y compris des annonces de plusieurs milliards de dollars qui pourraient remodeler radicalement la production de puces aux États-Unis.La première attribution a été annoncée en décembre, pour un montant de plus de 35 millions de dollars à BAE Systems, qui ouvre une nouvelle usine dans le Hampshire pour produire des puces pour les avions de combat, dans le cadre d'un programme de subventions de 39 milliards de dollars intitulé "", approuvé par le Congrès américain en 2022.Source : Wall Street JournalQuel est votre avis sur le sujet ?