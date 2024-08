Intel Corporation est une entreprise technologique qui conçoit, fabrique et vend des composants informatiques et des produits connexes pour les marchés professionnels et grand public. Elle est considérée comme l'un des plus grands fabricants de puces à semi-conducteurs au monde en termes de chiffre d'affaires. Intel a une forte présence sur le marché des PC à usage général et des PC de jeu de haute performance avec sa gamme de CPU Intel Core, dont les modèles haut de gamme sont parmi les CPU grand public les plus rapides, ainsi qu'avec sa série de GPU Intel Arc.Depuis les années 2000 et surtout la fin des années 2010, Intel a dû faire face à la concurrence croissante d'AMD, ce qui a entraîné un déclin significatif de sa domination et de sa part de marché sur le marché des PC. Néanmoins, avec une part de marché de 68,4 % en 2023, Intel reste largement en tête du marché des processeurs x86.Les actions d'Intel ont connu leur plus forte chute en 50 ans ce 2 Août 2024, atteignant un prix inégalé depuis 2013, après que le fabricant de puces ait annoncé un important manque à gagner et une restructuration massive. L'action a chuté de 26 % pour atteindre 21,48 $ à la clôture. Il s'agit de la deuxième pire journée pour les actions, après une chute de 31 % en juillet 1974, soit trois ans après l'introduction en bourse d'Intel. La capitalisation boursière de l'entreprise est désormais inférieure à 100 milliards de dollars.Cette chute spectaculaire a contribué à une baisse de 2,4 % du Nasdaq et a entraîné dans sa chute les actions mondiales du secteur des semi-conducteurs. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. - connue sous le nom de TSMC - a clôturé en baisse de 4,6 % à Taïwan, et Samsung a perdu plus de 4 % à la fin de la séance en Corée du Sud. TSMC est le plus grand fabricant de puces au monde, tandis que Samsung est la plus grande entreprise de semi-conducteurs à mémoire au monde.Les chiffres d'Intel ont été mauvais dans tous les domaines. La société a enregistré une perte nette de 1,61 milliard de dollars après avoir déclaré un bénéfice net de 1,48 milliard de dollars au cours de la période précédente. Le bénéfice ajusté par action de 2 cents a été bien inférieur à l'estimation moyenne des analystes, qui était de 10 cents, selon LSEG. Le chiffre d'affaires n'a pas non plus été à la hauteur des attentes.Intel a déclaré qu'elle ne paierait pas son dividende au quatrième trimestre fiscal de 2024 et a abaissé ses prévisions de dépenses d'investissement pour l'ensemble de l'année de plus de 20 %. La société a déclaré qu'elle licencierait plus de 15 % de ses employés dans le cadre d'un plan de réduction des coûts de 10 milliards de dollars.", a déclaré Pat Gelsinger, PDG d'Intel, à Jon Fortt, de CNBC, lors d'une interview. "La décision de produire plus rapidement des puces Core Ultra PC qui peuvent gérer des charges de travail d'intelligence artificielle a contribué à la perte, a déclaré M. Gelsinger. L'entreprise a déclaré que les prix étaient plus compétitifs que prévu au cours du trimestre, car AMD, Qualcomm et d'autres entreprises se sont efforcées de prendre des parts de marché à Intel, qui a pris beaucoup de retard sur ses rivaux dans la bataille de l'intelligence artificielle.Les suppressions d'emplois auront lieu principalement cette année, a indiqué M. Gelsinger. Il s'agirait de la plus importante suppression d'emploi répertoriée dans l'industrie depuis 2020.Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur la situation d'Intel ?