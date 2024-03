Cette somme, intégrée dans un projet de loi de finances adopté le mercredi 6 mars par la Chambre des représentants, permettrait à Intel de devenir un acteur national dominant sur le marché lucratif de la défense.Le financement, qui s'étalerait sur trois ans, est destiné au programme "secure enclave". Il provient d'une enveloppe plus large de 39 milliards de dollars au titre du Chips and Science Act, qui vise à convaincre les fabricants de puces de produire des semi-conducteurs aux États-Unis. Plus de 600 entreprises ont manifesté leur intérêt pour ce financement.En novembre dernier, il a été rapporté qu'Intel était en pourparlers pour obtenir entre 3 et 4 milliards de dollars de subventions gouvernementales dans le cadre de ce programme.Selon Bloomberg, Intel devrait bénéficier d'un ensemble de mesures d'incitation au titre du Chips Act de plus de 10 milliards de dollars, comprenant à la fois des subventions et des prêts.", a déclaré le ministère du Commerce dans un communiqué. "Le Sénat devrait adopter la loi avant la date limite de samedi.Ce financement intervient alors que le département du commerce s'apprête à annoncer l'octroi de plusieurs milliards de dollars à des fabricants de puces de pointe tels qu'Intel et ses rivaux asiatiques Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. et Samsung Electronics Co. dans le but de renforcer les capacités de production nationales.L'agence a déjà annoncé trois subventions, dont une plus petite, axée sur la sécurité nationale, accordée à la filiale américaine de BAE Systems Plc et une subvention de 1,5 milliard de dollars à GlobalFoundries, qui produit des semi-conducteurs d'ancienne génération.Les sénateurs Maria Cantwell, qui préside la commission du commerce, ainsi que Roger Wicker et Jack Reed, les principaux républicains et démocrates de la commission des forces armées, ont fait part de leurs préoccupations l'année dernière concernant la décision d'attribuer à une entreprise la construction d'une enclave sécurisée à un coût supérieur à celui qui aurait été nécessaire pour sécuriser ces puces, ont déclaré les assistants.Cette initiative est distincte d'un programme existant du ministère de la Défense qui identifie des installations sécurisées pour la fourniture de puces militaires, notamment par des entreprises telles que GlobalFoundries et IBM. Le Pentagone a également accordé séparément 238 millions de dollars à huit centres technologiques régionaux axés sur les semi-conducteurs ayant des applications dans le domaine de la défense.BloombergQuel est votre avis sur le sujet ?