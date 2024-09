Les nouveaux processeurs Intel Core Ultra 200V offrent aux principaux fabricants d'ordinateurs portables des performances, une compatibilité et une efficacité énergétique exceptionnelles en matière d'IA

Pourquoi est-ce important ?

Ce que cela fait

Création de contenu :

Travaillez plus rapidement en détectant automatiquement les changements de scène vidéo pour un montage vidéo plus simple et plus rapide. Développez votre créativité en générant de superbes images vectorielles et matricielles à l'aide d'invites textuelles.

Sécurité :

Vérifiez si les vidéos en ligne ont été modifiées grâce à la détection locale des faux par l'IA. Protégez les données personnelles stockées sur votre PC grâce à l'analyse de l'IA, qui identifie et sécurise les fichiers sensibles contre les applications et les utilisateurs malveillants.

Productivité : Gagnez du temps en enregistrant une présentation vidéo une seule fois et éliminez les reprises en générant de nouvelles séquences audio et vidéo avec de nouveaux dialogues.

Jeux vidéo : Augmentez les performances en termes d'images par seconde et améliorez l'expérience de jeu en utilisant l'IA pour générer des images upscalées de haute qualité.

À propos de l'Intel® Evo™ Edition propulsé par les derniers processeurs Intel Core Ultra

Des performances et une réactivité plus froides et plus silencieuses dans des designs ultra-minces.

Longue durée de vie de la batterie en conditions réelles.

Sécurité intégrée qui aide à prévenir les attaques de logiciels malveillants et à minimiser les vulnérabilités.

Graphique Intel Arc intégré pour une création accélérée et des jeux plus fluides, même en déplacement.

Connectivité ultra-rapide avec Intel® Wi-Fi 7 (5 Gig).

Possibilité de connecter l'ordinateur à plusieurs moniteurs, de transférer des fichiers et de charger l'ordinateur avec Thunderbolt Share.

Réveil instantané et charge rapide.

Normes de durabilité les plus strictes grâce à la certification EPEAT Gold.

Prochaines étapes

Un récent sondage de TechPowerUp a révélé une réticence significative des utilisateurs de PC à investir dans du matériel amélioré par l'IA , 84 % des personnes interrogées n'étant pas prêtes à payer un supplément pour de telles fonctionnalités d'IA. L'enquête, qui reflète les opinions de plus de 26 000 passionnés, suggère par ailleurs que les fabricants de matériel informatique devraient reconsidérer leurs stratégies en matière d'IA pour s'aligner sur les préférences de leur base d'utilisateurs avancés, qui reste largement indifférente aux fonctions d'IA.Intel vient quant à lui d'officialiser le lancement de son premier lot de processeurs Core Ultra de nouvelle génération, dont le nom de code est « Lunar Lake ». La série Intel® Core™ Ultra 200V est la famille de processeurs x86 d'Intel la plus efficace à ce jour. Ils offrent des performances exceptionnelles, une efficacité énergétique x86 révolutionnaire, un saut massif dans les performances graphiques, une compatibilité applicative sans compromis, une sécurité renforcée et un calcul IA inégalé. Cette technologie alimentera les PC IA les plus complets et les plus performants de l'industrie, avec plus de 80 modèles grand public conçus par plus de 20 des meilleurs partenaires industriels au monde, dont Acer, ASUS, Dell Technologies, HP, Lenovo, LG, MSI et Samsung.« Les derniers processeurs Core Ultra d'Intel établissent la norme de l'industrie en matière d'IA mobile et de performances graphiques, et brisent les idées fausses sur l'efficacité des x86. Seul Intel a l'envergure nécessaire, grâce à ses partenariats avec les ISV et les OEM, ainsi qu'avec l'écosystème technologique plus large, pour offrir aux consommateurs une expérience PC AI sans compromis. », déclare Michelle Johnston Holthaus, vice-présidente exécutive d'Intel et directrice générale du Client Computing Group.Les précommandes ont commencé et les systèmes sont disponibles en rayon et en ligne chez plus de 30 détaillants mondiaux à partir du 24 septembre. Tous les modèles équipés de processeurs Intel Core Ultra 200V et fonctionnant sous la dernière version de Windows pourront recevoir les fonctionnalités de Copilot+ PC sous forme de mise à jour gratuite à partir de novembre.Les consommateurs d'aujourd'hui créent, se connectent, jouent et apprennent de plus en plus en déplacement. Ils ont besoin d'un système qui offre des performances exceptionnelles, une autonomie de batterie durable, une compatibilité sans compromis avec les applications et une sécurité renforcée - et qui peut tirer parti du matériel d'IA grâce à une large activation logicielle.Les processeurs de la série Intel Core Ultra 200V ont été conçus dans cet esprit, offrant un leadership en matière de faible consommation pour les PC d'IA avec une puissance de boîtier jusqu'à 50 % inférieure et jusqu'à 120 TOPS (téra-opérations par seconde) totaux de plate-forme pour l'unité de traitement centrale (CPU), l'unité de traitement graphique (GPU) et l'unité de traitement neuronal (NPU) afin d'offrir les expériences d'IA les plus compatibles et les plus performantes à travers les modèles et les moteurs. Le NPU de quatrième génération est jusqu'à quatre fois plus puissant que la génération précédente et est idéal pour exécuter des charges de travail d'IA soutenues tout en restant économe en énergie. Les TOPS de la plateforme à la pointe de l'industrie sont activés dans plus de 300 fonctionnalités accélérées par l'IA grâce au travail d'Intel avec plus de 100 fournisseurs de logiciels intégrés (ISV) et développeurs dans le cadre de son programme d'accélération AI PC.Les nouveaux processeurs offrent des performances efficientes et exceptionnelles grâce à une gestion fine de l'énergie, à des cœurs de performance (P-core) entièrement réarchitecturés et optimisés pour la performance par puissance et par surface. Et les cœurs efficaces (E-cores) les plus puissants d'Intel à ce jour sont désormais capables de contenir plus de charges de travail, garantissant des performances froides et silencieuses.Les processeurs Intel Core Ultra 200V marquent le début de la nouvelle microarchitecture graphique Xe2 d'Intel qui offre un saut significatif dans les performances graphiques mobiles avec une augmentation moyenne des performances de 30 %. Le GPU Intel® Arc™ intégré comprend jusqu'à huit nouveaux Xe-cores de 2e génération, huit unités de ray tracing améliorées, la prise en charge d'un maximum de trois moniteurs 4k et de nouveaux moteurs IA Intel® Xe Matrix Extensions (Intel® XMX) intégrés avec jusqu'à 67 TOPS pour alimenter les applications créatives et stimuler les performances de jeu grâce à des noyaux XeSS améliorés.Un excellent PC IA doit avant tout être un excellent PC. Les processeurs Intel Core Ultra 200V sont une véritable centrale de productivité, avec des performances jusqu'à trois fois supérieures par thread et jusqu'à 80 % d'augmentation des performances maximales, et jusqu'à 20 heures d'autonomie de la batterie dans les cas d'utilisation de la productivité. Ces excellents PC représentent la prochaine évolution du PC IA.Grâce à des partenariats avec des éditeurs de logiciels indépendants de premier plan, à un large soutien de l'écosystème et à plus de 500 modèles d'IA optimisés, les PC équipés des derniers processeurs Intel Core Ultra permettent aux utilisateurs de tirer pleinement parti de ce que l'IA peut offrir. Avec de multiples moteurs d'IA performants, les nouveaux processeurs offrent :La plupart des modèles équipés de processeurs Intel Core Ultra de la série 200V seront des ordinateurs portables Intel Evo Edition, conçus en étroite collaboration avec les partenaires d'Intel et soumis à des tests rigoureux pour offrir la meilleure expérience globale de PC AI.En combinant des technologies de plateforme clés avec des optimisations de système, ces ordinateurs portables sont conçus pour aider à réduire le décalage, minimiser les distractions et diminuer la dépendance aux chargeurs de batterie - garantissant des expériences exceptionnelles de n'importe où.Une nouveauté cette année, les conceptions Intel Evo doivent répondre à des mesures améliorées pour des performances plus froides et plus silencieuses.Les caractéristiques sont les suivantes :Les appareils grand public équipés de processeurs Intel Core Ultra 200V sont disponibles en pré-commande dès aujourd'hui. Les appareils commerciaux construits sur la plate-forme Intel vPro® seront disponibles au début de l'année prochaine.Quel est votre avis sur le sujet ?