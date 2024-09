En 2020, la seconde version de la tablette reMarkable, conçue par l'entreprise norvégienne du même nom, a fait son apparition. La reMarkable 2 améliore son prédécesseur sur presque tous les plans, ce qui offre une tablette haut de gamme qui excelle dans son principal but : permettre la réalisation de croquis et la prise de notes sans distraction. L’entreprise à l’origine du bloc-notes numérique reMarkable l’avait conçue pour qu’elle soit une tablette “papier” . C’est-à-dire un appareil qui, en raison de sa liste limitée de fonctionnalités, vous aide à vous concentrer davantage sur la tâche à accomplir. La reMarkable 2 apporte également la possibilité de convertir votre écriture en texte.Aujourd'hui, reMarkable dévoile la tablette Paper Pro. Elle est fabriquée en aluminium anodisé et en verre, la tablette offre 64 Go d'espace de stockage et ne mesure que 5,1 mm d'épaisseur, ce qui en fait « l'appareil le plus fin de sa catégorie ». Elle est dotée d'un écran couleur de 11,8 pouces avec des millions de minuscules particules d'encre et d'une liseuse réglable qui offre une sensation « inégalée » conçue pour reproduire l'écriture sur papier.Le reMarkable Paper Pro a été conçu pour aider les professionnels à capturer, affiner et élever leurs pensées dans un monde plein de distractions. L'appareil est doté d'une gamme d'outils numériques qui en font un compagnon idéal pour les travailleurs, avec des dizaines de modèles intégrés fournissant un point de départ pour tout, des réunions d'équipe aux listes de choses à faire.Il permet de transformer les notes manuscrites en texte et de faire des annotations directement sur la page. Cette tablette à longue durée de vie offre également une batterie puissante qui peut fonctionner jusqu'à deux semaines avec une seule charge.Contrairement aux écrans LCD ou LED de nombreux ordinateurs portables et smartphones, l'écran Canvas Colour du gadget n'utilise pas de lumières vives et vacillantes pour produire des couleurs. Au lieu de cela, il utilise un écran à faible reflet qui reflète la lumière naturelle pour une expérience de lecture plus confortable, avec des couleurs naturelles utilisées pour évoquer la sensation d'une page de journal imprimée.Il est également doté d'une liseuse réglable qui éclaire doucement l'écran en cas de faible luminosité, afin de permettre à l'utilisateur de lire et de travailler de n'importe où pendant de longues périodes sans fatigue oculaire. ReMarkable a de plus amélioré la réactivité de 40 % par rapport à reMarkable 2, avec une latence qui n'est plus que de 12 ms.Il offre par ailleurs 30 % d'espace supplémentaire aux utilisateurs pour qu'ils puissent y inscrire leurs pensées et leurs idées, et réduit la distance entre la pointe du marqueur inclus et l'encre numérique à moins d'un millimètre. Avec le Paper Pro, les professionnels peuvent s'assurer que leurs documents importants restent organisés grâce à des dossiers, des étiquettes et des pages virtuellement illimitées, bien rangés et faciles à trouver.Il permet aussi aux utilisateurs de combiner de manière transparente des notes manuscrites et dactylographiées sur la même page grâce au nouveau clavier Markers and Type Folio et de poursuivre leur travail dans les applications de bureau et mobiles. La sécurité est une autre caractéristique clé du Paper Pro, qui offre des fonctions « robustes » garantissant la confidentialité des documents grâce au chiffrement automatique des fichiers et à la possibilité de sécuriser la tablette à l'aide d'un code d'accès personnel.Le reMarkable Paper Pro peut être acheté directement auprès de reMarkable, où il est proposé avec un Marker à partir de £559 ou un Marker Plus - qui comporte une gomme intégrée - à partir de £599. Il peut également être acheté avec une gamme de folios de protection dans un choix de couleurs comprenant le noir, le marron, le gris, le basalte, le bordeaux et le cobalt.En tant que tout nouveau produit, le Paper Pro n'a pas encore reçu d'avis de clients, mais les acheteurs doivent noter que l'appareil reMarkable ne peut pas être utilisé pour naviguer sur Internet.Avez-vous utilisé cet outil ou un outil similaire pour votre usage ou le développement d'applications, et si oui, qu'en pensez-vous ?Trouvez-vous qu'il s'agit d'un outil utile et intéressant ?