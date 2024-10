Les livraisons mondiales de PC ont totalisé 62,9 millions d'unités au troisième trimestre 2024, soit une baisse de 1,3 % par rapport au troisième trimestre 2023, selon les résultats préliminaires de Gartner, Inc. Cette baisse intervient après trois trimestres consécutifs de croissance d'une année sur l'autre pour le marché des PC.", a déclaré Mikako Kitagawa, directeur analyste chez Gartner. "Il n'y a pas eu de changement dans le classement des quatre premiers fournisseurs par rapport au troisième trimestre de 2023. Lenovo, HP, Inc, Apple et Acer ont connu une croissance d'une année sur l'autre, tandis que Dell et ASUS ont vu leurs livraisons diminuer.Le marché américain des PC a augmenté de 5,6 % au troisième trimestre 2024, avec plus de 17 millions de PC expédiés, grâce à des conditions macroéconomiques toujours stables.", a déclaré Kitagawa. "HP a conservé la première place sur le marché américain des PC en termes de livraisons, avec une part de marché de 24,8 %. Dell suit avec 23,6 % de parts de marché.Le marché des PC de la région EMEA a connu son premier trimestre de déclin après trois trimestres consécutifs de croissance, avec une baisse de 1,5 %.", a déclaré Kitagawa. "Le marché de l'Asie/Pacifique a baissé de 8,5 % d'une année sur l'autre, principalement en raison de la faiblesse persistante de la demande en Chine. Le marché des PC en Chine a baissé de 10 % d'une année sur l'autre, principalement en raison de l'affaiblissement de la demande de PC de bureau de la part du gouvernement et des entreprises d'État.Le Japon a enregistré sa première croissance à deux chiffres des livraisons de PC d'une année sur l'autre depuis trois ans. "", a déclaré Kitagawa.: GartnerPensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?