Les PC traditionnels comprennent les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les stations de travail, mais pas les tablettes ni les serveurs x86. Les tablettes détachables et les ardoises font partie du Personal Computing Device Tracker mais ne sont pas abordées dans ce communiqué.

Les livraisons comprennent les livraisons aux canaux de distribution ou aux utilisateurs finaux. Les ventes OEM sont comptabilisées sous la société/marque sous laquelle elles sont vendues.

», a déclaré Ryan Reith, vice-président du groupe Worldwide Device Trackers d'IDC. «Au cours des derniers mois, la plupart des acteurs de l'industrie ont défini leurs stratégies initiales pour les PC IA, en se concentrant principalement sur les composants et le potentiel du marché commercial. Si IDC estime que le marché commercial est le plus prometteur à court terme pour l'IA dans l'industrie des PC, l'histoire du consommateur n'a pas encore été entièrement racontée. Tous les regards se tournent vers Apple pour faire passer ce message plus tard dans l'année avec les lancements de produits prévus, mais il ne faut pas oublier que Qualcomm, Intel et AMD sont tous susceptibles de faire du bruit autour des PC IA à la fois grand public et commerciaux.», a déclaré Jitesh Ubrani, directeur de recherche chez IDC's Worldwide Mobile Device Trackers. «IDCQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les conclusions de cette étude d'IDC crédibles ou pertinentes ?