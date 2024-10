La dernière disquette a été fabriquée en 2011. Sony a en effet annoncé l’arrêt de la commercialisation des disquettes 3,5 pouces en 2010. Bien qu'aucune nouvelle disquette ne soit disponible depuis plus de dix ans, il existe encore des personnes et des organisations qui s'appuient sur les disquettes. Parmi ces derniers utilisateurs, le système de contrôle des trains de San Francisco . On dit que ce système était à la pointe de la technologie lorsqu'il a été installé pour la première fois, en 1998.Outre le coût et le temps nécessaires à la mise à niveau vers de nouveaux systèmes, de nombreuses organisations conservent les disquettes parce que leur nature physique rend les systèmes à glissière d'air qui les utilisent plus difficiles à pirater. Mais le support de ce système est à présent rare. En effet, il suffit d’observer que la plupart des ordinateurs portables et même des desktops mis sur le marché de nos jours le sont sans lecteur de disquettes. Linus Torvalds, créateur de Linux, notait en 2019 : "".Récemment, la municipalité de San Francisco va dépenser 212 millions de dollars pour déplacer le contrôle des trains hors du disque. L'agence municipale des transports de San Francisco a approuvé un contrat avec Hitachi Rail pour un nouveau système de contrôle des trains. Ce remplacement permettra au métro Muni d'abandonner la technologie de 1998 qui fonctionne sur disquettes.Les responsables des transports de San Francisco ont fait un pas de plus vers la modernisation du système de contrôle des trains du métro Muni, en le débarrassant d'un système qui utilise une technologie obsolète et fonctionne sur des disquettes. Le conseil d'administration de l'agence municipale des transports a approuvé un contrat de 212 millions de dollars avec Hitachi Rail pour la mise en place d'un système de contrôle des trains moderne qui remplacera le système actuel, installé dans le métro de Market Street en 1998.Ce contrat fait partie d'un projet de 700 millions de dollars visant à transformer le système de contrôle du métro Muni. Le logiciel qui gère le système est stocké sur des disquettes qui sont chargées chaque matin et un type de communication obsolète utilisant des boucles de fil qui sont facilement perturbées. Il devait durer 20 à 25 ans, selon les responsables de Muni. Il transmet les données plus lentement qu'un modem sans fil.À la fin de 2027 et au début de 2028, un nouveau système de communication, qui utilise le Wi-Fi et les signaux cellulaires pour suivre avec précision l'emplacement des trains, sera installé par Hitachi, qui fournira des services d'assistance pendant 20 ans dans le cadre de l'accord. L'achat de cette nouvelle technologie doit encore être approuvé par le conseil des superviseurs.Alors que le système actuel de contrôle des trains ne fonctionne que dans le métro de Market Street et le métro central, le nouveau système contrôlera également les trains légers de Metro sur les lignes de surface du système. Le système Hitachi serait en avance de cinq générations sur le système actuel, a déclaré Julie Kirschbaum, directrice de Muni Transit, qui l'a décrit comme le meilleur système de contrôle des trains sur le marché.Pensez-vous que cette décision est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?