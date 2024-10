Arm Holdings plc est une société britannique de conception de semi-conducteurs et de logiciels basée à Cambridge, en Angleterre, dont l'activité principale est la conception de cœurs d'unités centrales de traitement (CPU) qui mettent en œuvre la famille de jeux d'instructions de l'architecture ARM. La société conçoit également d'autres puces, fournit des outils de développement de logiciels sous les marques DS-5, RealView et Keil, et fournit des systèmes et des plates-formes, des infrastructures de systèmes sur puce (SoC) et des logiciels. En tant que société « holding », Arm Holdings détient également des actions d'autres sociétés. Depuis 2016, l'entreprise est détenue majoritairement par le conglomérat japonais SoftBank Group.Qualcomm Incorporated est quant à elle une multinationale américaine dont le siège se trouve à San Diego, en Californie, et qui est constituée en société dans l'État du Delaware. Elle crée des semi-conducteurs, des logiciels et des services liés à la technologie sans fil. Qualcomm possède des brevets essentiels aux normes de communication mobile 5G, 4G, CDMA2000, TD-SCDMA et WCDMA. Au fil des années, Qualcomm a étendu ses activités à la vente de produits semi-conducteurs dans le cadre d'un modèle de fabrication essentiellement sans usine. Elle a également développé des composants semi-conducteurs ou des logiciels pour les véhicules, les montres, les ordinateurs portables, le wifi, les smartphones et d'autres appareils.Dans les échanges avant bourse du 22 octobre, les actions de Qualcomm ont chuté de plus de 5 %, tandis que les actions d'Arm cotées en bourse aux États-Unis ont baissé d'environ 2 %.Arm a donné à Qualcomm un préavis obligatoire de 60 jours pour l'annulation de l'accord de licence, selon le rapport, ajoutant que le contrat permet à Qualcomm de créer ses propres puces basées sur les normes détenues par Arm.Pour rappeler l'historique du litige entre les deux entreprises, la société britannique Arm, détenue majoritairement par le groupe japonais SoftBank, a poursuivi Qualcomm en 2022 pour ne pas avoir négocié une nouvelle licence après l'acquisition de Nuvia.Arm avait précédemment déclaré que la conception actuelle prévue pour les ordinateurs portables Copilot+ de Microsoft est un descendant technique direct de la puce de Nuvia et qu'elle avait annulé la licence pour ces puces.« Il s'agit encore d'une fois de la même chose de la part d'ARM - d'autres menaces infondées conçues pour forcer la main à un partenaire de longue date, interférer avec nos processeurs à la pointe de la performance et augmenter les taux de redevance sans tenir compte des droits étendus de notre licence d'architecture », a déclaré un porte-parole de Qualcomm dans un communiqué envoyé par courrier électronique.« Alors que le procès approche à grands pas en décembre, le stratagème désespéré d'Arm semble être une tentative de perturber le processus juridique, et sa demande de résiliation est totalement dénuée de fondement. Nous sommes convaincus que les droits de Qualcomm dans le cadre de son accord avec Arm seront confirmés. La conduite anticoncurrentielle d'Arm ne sera pas tolérée. »La bataille juridique entre les deux géants de la technologie devrait commencer devant le tribunal fédéral du Delaware en décembre 2024.Une victoire d'Arm dans ce litige pourrait contraindre Qualcomm et ses quelque 20 partenaires, dont Microsoft, à interrompre les livraisons des nouveaux ordinateurs portables. Cela reviendrait également à annuler l'une des plus importantes acquisitions stratégiques de Qualcomm au cours des dernières années.Malgré le conflit public entre les deux entreprises, qui dépendent l'une de l'autre pour leurs revenus et leurs bénéfices, certains investisseurs et analystes pensent qu'elles parviendront à un accord bien avant le procès.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que la démarche d'Arm Holdings à l'encontre de Qualcomm est pertinente ou judicieuse ?