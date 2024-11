Nvidia Corporation est une multinationale américaine et une entreprise technologique dont le siège se trouve à Santa Clara, en Californie, et qui est constituée en société dans l'État du Delaware. Il s'agit d'une entreprise de logiciels et de fabrication sans usine qui conçoit et fournit des unités de traitement graphique (GPU), des interfaces de programmation d'applications (API) pour la science des données et le calcul à haute performance, ainsi que des systèmes sur puce (SoC) pour le marché de l'informatique mobile et de l'automobile. Nvidia est également un fournisseur dominant de matériel et de logiciels d'intelligence artificielle (IA).En juin 2024, Nvidia a dépassé Apple et Microsoft pour devenir l’entreprise avec la plus grosse capitalisation boursière au monde . Avec une valorisation boursière impressionnante de 3,335 trillions (1 trillion étant 1 000 milliards) de dollars US, Nvidia a vu ses actions grimper de 3,5%, atteignant 135,58 dollars par action. Cette montée en puissance est principalement attribuée à la demande croissante pour les technologies d’intelligence artificielle (IA), un domaine où les processeurs avancés de Nvidia sont devenus incontournables. La performance financière remarquable de Nvidia et ses prévisions ont conduit à une valorisation modérée de son action, malgré l’augmentation du prix de ses actions.Non seulement Nvidia fabrique la meilleure carte graphique pour le jeu à l'heure actuelle, sous la forme de la RTX 4090, mais c'est aussi désormais l'entreprise la plus valorisée au monde, grâce à ses énormes avancées dans le monde de l'IA. On s'attend à ce que la nouvelle gamme de GPU de jeu RTX 5000 soit lancée dans un avenir proche, mais il semble que Nvidia pourrait également lancer une nouvelle gamme de CPU en 2025.Ce dernier rapport provient de DigiTimes, qui affirme que Nvidia travaille sur un nouveau CPU basé sur Arm pour défier directement Intel et AMD, corroborant les précédentes rumeurs d'un CPU Nvidia Arm pour PC. Nvidia peut d'ores et déjà fabriquer des processeurs Arm. La Nintendo Switch en possède déjà un dans la puce Tegra de l'appareil. Les puces Tegra de Nvidia ont également fait leur chemin dans divers téléphones et tablettes Android, mais jusqu'à présent, Windows 10 et 11 sur Arm ont été exclusifs aux puces Snapdragon de Qualcomm.Mais cela pourrait bientôt changer, car le PDG d'Arm, René Haas, a déclaré que cet accord prendrait fin en 2024, ce qui ouvrirait la porte à d'autres fabricants de puces Arm pour fabriquer des processeurs compatibles avec Windows. En outre, Arm a récemment menacé d'annuler la licence Arm de Qualcomm, ce qui est peu probable, mais reste une possibilité à envisager. Des rumeurs circulent également selon lesquelles Qualcomm pourrait racheter Intel, ce qui lui donnerait accès à une licence x86. Quoi qu'il en soit, la gamme d'ordinateurs portables Windows Qualcomm Snapdragon X pourrait bientôt avoir un sérieux concurrent si cette rumeur se confirme.Selon ce résumé du rapport de DigiTimes, Nvidia se prépare à annoncer sa nouvelle gamme de CPU pour PC en septembre 2025, et mars 2026 est ensuite évoqué comme la date de livraison des nouveaux CPU, ou potentiellement lorsque Nvidia introduit une gamme de CPU pour les PC d'entreprise et commerciaux.Cela signifie-t-il qu'il y aura un nouveau processeur de jeu pour PC de Nvidia pour défier AMD et Nvidia dans l'espace de bureau ? C'est peu probable pour 2025, à moins que Nvidia ne consacre une tonne de ressources au portage des jeux sur l'architecture Arm. Qualcomm a déjà démontré le potentiel d'exécution des jeux sur Arm avec ses CPU Snapdragon sur les ordinateurs portables, et Apple a démontré la puissance des CPU Arm bien optimisés dans son propre écosystème.Cependant, Arm sous Windows n'est toujours pas pris en charge par la plupart des logiciels et jeux PC, et les processeurs de bureau ont encore besoin de beaucoup de puissance pour faire tourner les jeux aux taux d'images les plus élevés. Néanmoins, la dévotion de Valve pour SteamOS a finalement abouti à de nombreux jeux PC fonctionnant sous Linux pour le Steam Deck, et si une société devait faire en sorte que les jeux PC sur Arm deviennent réalité, ce serait Nvidia.À court terme, cependant, il faut s'attendre à ce que ces premiers CPU Nvidia Arm pour PC, s'ils sont effectivement en préparation, soient optimisés pour les charges de travail d'IA, où Nvidia a déjà la main, et les ordinateurs portables, où le fonctionnement à faible consommation est plus important que sur l'ordinateur de bureau.En outre, Nvidia a récemment remplacé Intel dans l'indice Dow Jones dans le cadre d'une évolution de l'industrie des semi-conducteurs axée sur l'IA . Ces changements « ont été initiés pour assurer une exposition plus représentative à l'industrie des semi-conducteurs », selon l'indice. Le cours de l'action Intel a en effet chuté de plus de 50 % depuis le début de l'année pour atteindre 23,20 dollars. Tandis que les actions de Nvidia ont augmenté de plus de 173 % cette année, pour atteindre un prix de 135,40 dollars.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les conclusions de ce rapport de DigiTimes crédibles ou pertinentes ?