Les difficultés d'Intel

Le conseil d'administration aurait perdu confiance en Pat Gelsinger

Doug O'Laughlin : « Le conseil d'administration est assez horrible ».

Pat Gelsinger : Permettez-moi de donner trois réponses différentes à cette question, qui deviennent de plus en plus intellectuelles au fur et à mesure que nous avançons. La première est que j'ai rédigé un document stratégique pour le conseil d'administration et que j'ai dit que si vous vouliez diviser l'entreprise en deux, vous devriez engager un spécialiste du capital-investissement pour le faire, pas moi. Ma stratégie est ce qui est devenu IDM 2.0 et je l'ai décrite. Si vous m'engagez, c'est donc ma stratégie, et 100 % des membres du conseil d'administration m'ont demandé d'être le PDG et ont soutenu la stratégie que j'ai exposée, dont c'est l'un des éléments. Tout d'abord, toutes ces discussions ont eu lieu avant que je ne prenne mes fonctions de PDG, il n'y a donc eu aucun débat, aucune réflexion, etc.



Les membres du conseil d'administration et des comités

Intel, jadis le géant incontesté des semi-conducteurs, a incarné la quintessence de l’innovation technologique et de la domination industrielle. Mais aujourd’hui, son influence s’effrite face à des concurrents agiles comme AMD, NVIDIA et TSMC. Cette descente aux enfers illustre une leçon cruciale : les échecs stratégiques des conseils d'administration peuvent être fatals, même pour les entreprises les plus puissantes. C'est en tout cas l'avis de Doug O'Laughlin.Fondée en 1968, Intel a défini les standards de l’industrie des processeurs. Grâce à des innovations comme l’architecture x86 et sa maîtrise de la loi de Moore, la société s’est imposée comme un leader technologique pendant des décennies. Cependant, à partir des années 2010, les fissures ont commencé à apparaître. Retards dans les nœuds de gravure (10 nm, 7 nm), incapacité à s’imposer dans le domaine des processeurs mobiles, et une concurrence agressive ont peu à peu sapé son leadership.En mars 2021, Gelsinger avait mis en œuvre le plan de redressement d'Intel (IDM 2.0), conçu pour redonner à l'entreprise son avantage concurrentiel et l'aider à se concentrer sur la revitalisation de ses capacités de production (y compris la fabrication de puces pour d'autres entreprises), sur l'investissement dans les technologies de pointe en matière de puces et sur l'expansion sur de nouveaux marchés.Toutefois, les observateurs du secteur ont prévenu qu'il faudrait des années pour réaliser le plan de redressement des activités de fonderie d'Intel, et beaucoup s'attendent à ce que TSMC conserve sa position de leader dans le domaine de la fonderie au cours des prochaines années.Depuis, la société a fait face à différentes situations : plusieurs licenciements massifs en 2022 et 2023, des résultats financiers décevants, la chute historique de l'action Intel, le procès intenté par les actionnaires en colère ou encore la vente de sa participation dans le concepteur de puces britannique ARM Holdings. Puis Lip-Bu Tan, vétéran de la société, a démissionné « avec effet immédiat » du conseil d'administration d'Intel, à la suite de rapports faisant état de divergences avec le PDG de l'époque Gelsinger sur ce que Tan considérait comme le personnel pléthorique d'Intel, la culture d'aversion au risque et le retard de la stratégie en matière d'intelligence artificielle.Selon un rapport, Gelsinger a été évincé après que le conseil d'administration a perdu confiance dans ses projets d'amélioration d'Intel. Il aurait eu la possibilité de se retirer ou d'être démis de ses fonctions, et il a choisi de se retirer.Intel a pris des mesures pour devenir rentable et compétitif pendant le mandat de Gelsinger en tant que PDG, notamment en s'engageant à vendre les deux tiers de ses biens immobiliers d'ici à la fin de 2024. Intel a également déclaré qu'elle ne paierait pas son dividende au quatrième trimestre fiscal de 2024 et a abaissé ses prévisions de dépenses d'investissement pour l'ensemble de l'année de plus de 20 %.La société a déclaré qu'elle licencierait plus de 15 % de ses employés dans le cadre d'un plan de réduction des coûts de 10 milliards de dollars. En outre, le PDG d'Intel, Pat Gelsinger, affirmait investir massivement dans la recherche et le développement afin de permettre à l'entreprise de retrouver sa position dominante dans l'industrie des semi-conducteurs, après que ses rivaux, dont AMD, ont pris une plus grande part du marché.Cependant, Intel doit encore faire face à une forte concurrence de la part d'autres fabricants de puces comme Nvidia et AMD. La part de marché GPU d'Intel est passée de 2 % au deuxième trimestre 2023 à 0 % au deuxième trimestre 2024, tandis que la part de marché de Nvidia est passée de 80 % au deuxième trimestre 2023 à 88 % au deuxième trimestre 2024.Pour rester compétitif dans ce domaine, Pat Gelsinger avait annoncé qu'Intel allait se séparer d'Intel Foundry en tant que "filiale indépendante au sein d'Intel" , tandis que la construction d'usines de fabrication de puces en Allemagne et en Pologne a été suspendue. Pat Gelsinger avait notamment déclaré : "Le conseil d'administration et moi-même avons convenu qu'il nous restait beaucoup de travail à accomplir pour améliorer notre efficacité, notre rentabilité et notre compétitivité sur le marché."Ci-dessous, un extrait de son billet :La plupart des membres n'ont aucune expertise technique et les personnes les plus responsables de la situation actuelle d'Intel siègent toujours au conseil.Prenons une seconde pour reconnaître que le vice-président des opérations de Boeing est à la tête du comité d'audit et qu'il a siégé au conseil d'administration pendant toute la durée du fiasco. C'est probablement le seul autre géant américain qui traverse une période aussi difficile qu'Intel !Il y a de nombreux membres liés à Medtronic, des personnes ayant une formation médicale et ce à quoi ressemble un membre professionnel d'un conseil d'administration. Un groupe moyen de professionnels des semi-conducteurs serait probablement plus qualifié pour gérer le conseil d'administration que le conseil d'administration actuel !Les membres les plus anciens du conseil d'administration (responsables du désastre) occupent des postes de pouvoir, et l'ancien président siège toujours au conseil d'administration. Il devrait être licencié. Le manque d'expérience dans le domaine des semi-conducteurs est stupéfiant. Seule une personne ayant une expérience de l'industrie et des semi-conducteurs n'est pas professeur ; elle a rejoint le conseil cette année. Il s'agit d'un conseil d'administration désastreux, et ce sont les aveugles qui dirigent les voyants. C'est la raison pour laquelle Pat a été renvoyé ; le conseil ne sait pas ce qu'il fait. Les défauts de Pat sont réels, mais comment pourrait-il obtenir un retour objectif de la part de ce conseil ?De plus, il existe une dynamique intéressante et évidente avec le nouveau président. D'après ma lecture rapide de la situation, le nouveau président a pris ses fonctions en 2023, soit deux ans seulement après l'arrivée de Pat. Et lorsque vous êtes un nouveau président, vous n'avez pas l'air intelligent en disant : « Poursuivons la stratégie qui devra couper jusqu'à l'os pour sauver le patient. » On a l'air beaucoup plus intelligent quand on arrive avec un plan de changement, et compte tenu de l'expérience de Frank en matière de fusions et d'acquisitions, ses idées seront probablement toujours basées sur des fusions et des acquisitions, et il est donc temps de vendre l'entreprise pour en obtenir des pièces détachées.Frank a donc fait ce que font les spécialistes des affaires : il a cherché des affaires. Nous avons entendu parler des rumeurs de rachat de Qualcomm et de vente d'Altera, nous savons donc que le conseil d'administration est à la recherche d'options. Mais quel est l'impact sur Pat ? Je pense que la clé se trouve en fait dans une interview de Stratchery. Jetez un coup d'œil à cet extrait d'interview.La stratégie a changé au sommet, et maintenant le président pense qu'il est temps de faire appel à un « spécialiste du capital-investissement » parce que la grande vision d'IDM 2.0 s'est envolée, et qu'il est temps de conclure un accord.Le comité n'est pas qualifié. Comparons les CV ci-dessus à celui de Pat. Pat était le directeur technique d'Intel à son apogée, l'architecte en chef de l'i486 qui a sauvé l'entreprise et probablement l'un des ingénieurs électriciens les plus décorés de tous les temps. D'autre part, le conseil d'administration est dirigé par un groupe de personnes n'ayant aucune expérience dans le domaine des semi-conducteurs, et certaines d'entre elles sont des cas légitimes de sous-gestion (Boeing, Autodesk, Paypal).Le président du conseil d'administration est impliqué dans toute cette débâcle depuis 2009. Il aurait pu voter contre l'attribution du poste à Pat plutôt qu'à Brian Krzanich en 2009. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes : si les conseils d'administration sont un moyen de gouverner efficacement, ils ne sont pas parfaits.Le conseil d'administration a voté « oui » à la quasi-unanimité malgré le fait qu'il ait royalement bousillé l'entreprise année après année. Comment cela se fait-il ?Source : Doug O'Laughlin Quelle lecture faites-vous de l'analyse de Doug O'Laughlin ? La trouvez-vous crédible ou pertinente ? Dans quelle mesure ?Pensez-vous que les retards technologiques d’Intel sont principalement dus à un manque de vision stratégique ou à des problèmes d’exécution opérationnelle ?À quel point le conservatisme dans les décisions du conseil d’administration peut-il être justifié dans une industrie en constante évolution comme celle des semi-conducteurs ?Le leadership de Brian Krzanich a été critiqué. Mais le problème ne viendrait-il pas également d’un manque de supervision et de soutien de la part du conseil ?