Après la pire journée d'Intel à Wall Street depuis 50 ans et la chute de son cours à son plus bas niveau depuis 10 ans, le PDG d'Intel annonce la prochaine phase de transformation

Nous devons poursuivre sur notre lancée dans le domaine de la fonderie, alors que nous approchons du lancement de l'Intel 18A, et améliorer l'efficacité du capital dans cette partie de notre activité.

Nous devons continuer à agir de toute urgence pour créer une structure de coûts plus compétitive et atteindre l'objectif de 10 milliards de dollars d'économies que nous avons annoncé le mois dernier.

Nous devons nous recentrer sur notre solide franchise x86 pour mener à bien notre stratégie d'IA tout en rationalisant notre portefeuille de produits au service des clients et des partenaires d'Intel.

Nous avons récemment augmenté notre capacité en Europe grâce à notre usine en Irlande, qui restera notre principal centre européen dans un avenir prévisible. Nous allons suspendre nos projets en Pologne et en Allemagne d'environ deux ans en fonction de la demande anticipée du marché.



La Malaisie reste un centre actif de conception et de fabrication grâce à nos activités existantes. Nous prévoyons d'achever la construction de notre nouvelle usine d'emballage avancé en Malaisie, mais nous alignerons le démarrage sur les conditions du marché et l'utilisation accrue de notre capacité existante.



Il n'y a pas de changement dans nos autres sites de production. Nous restons attachés à nos investissements dans la fabrication aux États-Unis et poursuivons nos projets en Arizona, dans l'Oregon, au Nouveau-Mexique et dans l'Ohio. Nous restons bien positionnés pour augmenter notre production dans le monde entier en fonction de la demande du marché, à mesure que nous développons notre activité de fonderie.

L'équipe,Tous les regards sont tournés vers Intel depuis l'annonce des résultats du deuxième trimestre. Les rumeurs et les spéculations sur l'entreprise n'ont pas manqué, y compris lors de la réunion du conseil d'administration de la semaine dernière, c'est pourquoi je vous écris aujourd'hui pour faire le point et vous présenter la suite.Permettez-moi de commencer par dire que la réunion du conseil d'administration a été très productive et encourageante. Nous avons un conseil d'administration solide, composé d'administrateurs indépendants dont le travail consiste à nous mettre au défi et à nous pousser à donner le meilleur de nous-mêmes. Nous avons eu des discussions approfondies sur notre stratégie, notre portefeuille et les progrès immédiats que nous réalisons par rapport au plan que nous avons annoncé le 1er août.Le conseil d'administration et moi-même avons convenu qu'il nous restait beaucoup de travail à accomplir pour améliorer notre efficacité, notre rentabilité et notre compétitivité sur le marché - et je voudrais insister sur trois points essentiels de la réunion de la semaine dernière :Nous avons plusieurs nouvelles à partager qui soutiennent ces priorités.Nous avons annoncé aujourd'hui que nous allions étendre notre collaboration stratégique avec Amazon Web Services (AWS). Cela inclut un co-investissement dans la conception de puces personnalisées, et nous avons annoncé un cadre pluriannuel de plusieurs milliards de dollars couvrant les produits et les plaquettes d'Intel.Plus précisément, Intel Foundry produira une puce d'intelligence artificielle pour AWS sur Intel 18A. Nous produirons également une puce Xeon 6 personnalisée sur Intel 3 qui s'appuie sur notre partenariat existant, dans le cadre duquel Intel produit des processeurs Xeon Scalable pour AWS. De manière plus générale, nous prévoyons un engagement profond avec AWS sur des conceptions supplémentaires couvrant Intel 18A, Intel 18AP et Intel 14A.Ce cadre reflète la puissance de notre stratégie "", ancrée sur notre portefeuille intégré de services de fonderie, d'infrastructure et de produits x86. Avec la ligne d'arrivée de 5N4Y en vue, nous commençons à voir un regain d'intérêt significatif de la part des clients de la fonderie. Cela inclut une dynamique continue dans le domaine de l'emballage avancé, qui reste un facteur de différenciation significatif pour Intel Foundry, puisque nous avons triplé notre portefeuille de contrats depuis le début de l'année.Plus tôt dans la journée, nous avons également annoncé qu'Intel s'était vu attribuer jusqu'à 3 milliards de dollars de financement direct dans le cadre du CHIPS and Science Act pour le programme Secure Enclave du gouvernement américain. Ce programme est conçu pour développer la fabrication de confiance de semi-conducteurs de pointe pour le gouvernement américain. En tant que seule entreprise américaine qui conçoit et fabrique des puces logiques de pointe, nous contribuerons à sécuriser la chaîne d'approvisionnement nationale en puces.Cette nouvelle, combinée à notre annonce AWS, démontre les progrès continus que nous faisons pour construire une entreprise de fonderie de classe mondiale.Pour poursuivre nos progrès, nous prévoyons d'établir Intel Foundry en tant que filiale indépendante au sein d'Intel. Cette structure de gouvernance complétera le processus que nous avons initié plus tôt cette année lorsque nous avons séparé le P&L et les rapports financiers d'Intel Foundry et d'Intel Products.Une structure de filiale apportera d'importants avantages. Elle offre à nos clients et fournisseurs externes de fonderie une séparation et une indépendance plus claires par rapport au reste d'Intel. Plus important encore, elle nous donne la flexibilité future d'évaluer des sources de financement indépendantes et d'optimiser la structure du capital de chaque entreprise pour maximiser la croissance et la création de valeur pour l'actionnaire.Il n'y a pas de changement dans l'équipe dirigeante d'Intel Foundry, qui continue à me rendre compte. Nous mettrons également en place un conseil d'exploitation composé d'administrateurs indépendants pour diriger la filiale. Cette mesure s'inscrit dans notre volonté constante de renforcer la transparence, l'optimisation et la responsabilité dans l'ensemble de l'entreprise.Une fonderie Intel plus ciblée et plus efficace renforcera la collaboration avec Intel Products. Nos capacités en matière de conception et de fabrication resteront une source de différenciation et de force concurrentielle.L'une des principales priorités de la fonderie Intel est d'accroître l'efficacité de son capital. Nos investissements dans la fabrication sur trois continents ont jeté les bases d'une fonderie de classe mondiale pour l'ère de l'IA. Maintenant que nous avons achevé notre transition vers l'EUV, il est temps de passer d'une période d'investissement accéléré à une cadence plus normalisée de développement de nœuds et à un plan d'investissement plus flexible et plus efficace.Nous maintiendrons notre approche de capital intelligent afin de maximiser la flexibilité financière pendant que nous achevons la construction de notre usine, en apportant quelques ajustements à l'étendue et au rythme à court terme de notre expansion industrielle.Nous prenons également des mesures pour renforcer et rationaliser notre portefeuille de produits Intel, où nous avons identifié des opportunités évidentes pour améliorer la concentration, la rapidité et l'efficacité.Notre priorité absolue est de maximiser la valeur de notre franchise x86 sur les marchés des clients, de la périphérie et des centres de données, y compris avec une gamme plus large de chiplets personnalisés et d'autres offres personnalisées qui répondent aux besoins émergents des clients, comme le démontre l'annonce AWS d'aujourd'hui.Nos investissements dans l'IA - y compris le maintien de notre leadership dans la catégorie des PC IA, notre position forte dans le domaine de l'IA dans les centres de données et notre portefeuille d'accélérateurs - s'appuieront sur notre franchise x86 et la complèteront, en mettant l'accent sur l'inférence rentable pour les entreprises.Parallèlement, nous prenons des mesures pour simplifier notre portefeuille afin de gagner en efficacité, d'accélérer l'innovation et de proposer des solutions plus intégrées.Cela inclut le transfert de nos activités Edge et Automotive au sein du CCG, où nous avons une grande opportunité de tirer parti de notre activité client principale et d'étendre notre leadership dans la catégorie PC IA à une large gamme de solutions verticales Edge. Au sein de NEX, nous concentrerons nos activités sur les réseaux et les télécommunications. Nous transférons les solutions photoniques intégrées au sein de DCAI, afin de mettre en œuvre un plan de R&D plus ciblé, en parfaite adéquation avec nos principales priorités commerciales.En outre, nous intégrons nos activités de logiciels et d'incubation dans nos principales unités commerciales afin de favoriser des feuilles de route plus intégrées, de dégager des gains d'efficacité et de créer de la valeur.Collectivement, ces changements constituent des étapes cruciales dans la construction d'une société Intel plus légère, plus simple et plus efficace. Ils s'appuient sur les progrès immédiats que nous avons réalisés depuis l'annonce, le 1er août, de notre plan visant à créer une structure de coûts plus compétitive.Grâce à nos offres de départ volontaire à la retraite anticipée et de cessation d'activité, nous sommes plus qu'à mi-chemin de notre objectif de réduction des effectifs d'environ 15 000 personnes d'ici la fin de l'année. Nous avons encore des décisions difficiles à prendre et nous informerons les employés concernés à la mi-octobre. En outre, nous mettons en œuvre des plans de réduction ou d'abandon d'environ deux tiers de nos biens immobiliers dans le monde d'ici la fin de l'année.Tout en continuant à agir dans l'urgence pour mettre en œuvre le plan que nous avons annoncé le mois dernier, nous nous efforçons également de gérer soigneusement notre trésorerie en améliorant de manière significative notre bilan et nos liquidités. Cela inclut la vente d'une partie de notre participation dans Altera, ce dont nous avons parlé publiquement à plusieurs reprises et qui fait depuis longtemps partie de notre stratégie visant à générer des revenus pour Intel dans le cadre de l'introduction en bourse d'Altera.Tous les regards resteront braqués sur nous. Nous devons nous battre pour chaque centimètre et exécuter mieux que jamais. C'est la seule façon de faire taire nos détracteurs et d'obtenir les résultats que nous savons être capables d'atteindre.Nous devons continuer à mettre l'accent sur l'innovation tout en devenant un moteur d'efficacité opérationnelle et de performance financière construit pour gagner sur le marché.Comme je l'ai déjà dit, il s'agit de la transformation la plus importante d'Intel depuis plus de quarante ans. Depuis le passage de la mémoire au microprocesseur, nous n'avons jamais tenté quelque chose d'aussi essentiel. Nous avons réussi à l'époque, et nous saurons faire face à ce moment et construire une société Intel plus forte pour les décennies à venir.Au nom de l'ensemble de l'ELT et de notre conseil d'administration, je vous remercie pour tout ce que vous faites. J'apprécie grandement votre patience, votre courage et votre résilience alors que nous accomplissons le dur labeur nécessaire pour réaliser notre plan et positionner notre entreprise pour l'avenir.Pat