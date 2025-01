Dell Technologies Inc. est une multinationale américaine spécialisée dans les technologies, dont le siège se trouve à Round Rock, au Texas. Elle est née de la fusion, en septembre 2016, de Dell et d'EMC Corporation (qui est ensuite devenue Dell EMC). Dell Technologies figure à la 48e place du classement Fortune 500 2024 des plus grandes entreprises américaines sur la base de son chiffre d'affaires 2023 ; ses produits comprennent des ordinateurs personnels, des serveurs, des moniteurs, des logiciels informatiques, la sécurité informatique et la sécurité des réseaux, ainsi que des services de sécurité de l'information.« Dell dévoile une nouvelle gamme de PC IA conçus pour l'informatique personnelle et professionnelle », peut-on lire dans le communiqué de Dell. « Des ordinateurs portables élégants aux stations de travail puissantes et aux ordinateurs de bureau polyvalents, la nouvelle gamme de PC IA de Dell vous permet de collaborer, de créer et de stimuler la productivité, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Il est désormais plus facile que jamais de trouver le bon appareil grâce à nos nouveaux PC IA unifiés sous la marque Dell ».Dell utilisera désormais trois marques : Dell, Dell Pro et Dell Pro Max. La marque Dell sera utilisée pour les PC grand public et commerciaux. La marque Dell Pro sera utilisée pour les PC de « productivité de qualité professionnelle ». Enfin, la marque Dell Pro Max sera réservée aux ordinateurs offrant des « performances maximales ».Dans chacune de ces catégories, Dell utilisera également trois niveaux de prix : Base, Plus et Premium. Ce système est censé être similaire au rebranding des PC que HP a subi l'année dernière, et les successeurs des produits XPS porteront le nom de Premium, note Dell.Dans le cadre de ce changement de marque, Dell a également revu la conception de ses PC en les dotant de matériaux durables et fiables, ainsi que d'une toute nouvelle apparence pour l'ensemble de la gamme.Les ordinateurs de marque Dell sont équipés de processeurs Intel Core Ultra Series 2 et comprennent le Dell 14 Plus, le Dell 14 Plus 2-en-1, le Dell 16 Plus et le Dell 16 Plus 2-en-1. La gamme Dell Pro comprendra des options de processeurs Intel Core Series 2 et AMD Ryzen et inclura les ordinateurs portables Dell Pro 13 et Dell Pro 14 Copilot+. La gamme Dell Pro Max comprendra des options Intel Core Series 2, AMD Ryzen et AMD Threadripper. Il y aura des ordinateurs portables Dell Pro Max 14/16 et des ordinateurs de bureau Dell Pro Max.Par ailleurs, Dell a indiqué au début de l'année 2024 qu'elle prévoit une transition majeure vers des PC intégrant l'intelligence artificielle, annonçant que tous les futurs PC Dell seront équipés d'IA, qu'on le veuille ou non . Selon Meghana Patwardhan, vice-présidente de Dell pour les PC commerciaux et les logiciels, la prochaine évolution de l'industrie informatique se divisera entre des appareils avec et sans matériel d'IA.Afin de concrétiser son objectif, Dell a licencié plus de 12 500 employés, soit 10 % de ses effectifs, en 2024, pour se focaliser sur l'IA . Il s'agit de la deuxième vague de licenciements réalisée par la marque sur la période de 2023 à 2024, malgré le scepticisme des consommateurs à l'égard de l'IA, qui se méfient des produits mentionnant cette technologie.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de Dell crédible ou pertinente ?