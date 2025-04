La Chine interrompt l'approvisionnement des USA en minerais essentiels pour la défense et les technologies propres

En réponse aux droits de douanes radicaux de l’administration Trump

Le secteur américain de l’intelligence artificielle est de même plongé dans l’incertitude autour de la question de savoir si les nouveaux droits de douanes de l’administration Trump n’ont pas plombé son approvisionnement en composants électroniques : processeurs, GPU, mémoires, disques SSD

Les prix des puces d'intelligence artificielle pourraient grimper en flèche à cause des nouvelles taxes



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 257 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Les matériaux que la Chine vient de restreindre ne sont pas choisis au hasard. Ils sont choisis avec la précision de quelqu'un qui a lu les fiches techniques des produits américains et les ordres d'achat de la défense. Pour ce qui est du dysprosium, si un moteur électrique doit fonctionner à des températures élevées, il utilise en général des aimants en néodyme dopés au dysprosium. Sans dysprosium, pas de stabilité thermique, pas de moteur fonctionnel dans un F-35 ou une Mustang Mach-E. La Chine contrôle la quasi-totalité de l'approvisionnement en dysprosium. Si le dysprosium ne vient pas de Chine, il ne vient pas du tout. C'est la moelle épinière de l'électrification, et pour l'instant, c'est la Chine qui tient les vertèbres.Et puis il y a le tungstène. Les États-Unis n'en ont pas produit de quantités significatives depuis l'administration Obama, et la Chine détient 80 % de la production mondiale. Il est possible d’en acquérir via le Vietnam ou le Portugal, mais il ne sera pas possible d’obtenir ces volumes à grande échelle sans attendre des années et payer le triple. Le tungstène n'est pas seulement présent dans les munitions. Il est présent dans les minuscules connexions verticales entre les couches de circuits des puces à semi-conducteurs, dans les machines-outils à commande numérique et dans les alliages à haute performance qui sont utilisés dans tous les domaines, des moteurs à réaction aux plates-formes de forage en profondeur. Lorsque la Chine a placé du tungstène derrière un mur de licences, elle ne visait pas un secteur en particulier, mais la base industrielle d'un grand pays spécifique qui tente de relancer la fabrication de précision à grande échelle.Le terbium, est tout aussi clé étant donné que la fabrication des moteurs à haut rendement pour les véhicules électriques et les éoliennes en mer en dépend. Comme le dysprosium, le terbium provient en quasi exclusivité du sol chinois.Les marchés boursiers sont désorientés depuis l'annonce des nouveaux droits de douane par Donald Trump le 2 avril. La Chine a écopé d'un tarif additionnel de 34 %, ce qui porte le taux effectif à 54 % pour les produits importés depuis la nation asiatique vers les États-Unis. Outre la Chine, Washington a imposé des droits de douane à de nombreux autres pays clés d'Asie, avec des taux de 32 % sur Taïwan, 26 % sur la Corée du Sud et 46 % sur le Vietnam.Il s'agit en effet des pays dans lesquels sont fabriqués une bonne partie des composants électroniques utilisés dans le monde, notamment les CPU, les GPU, les disques SSD, les mémoires vives, les batteries, etc. Ainsi, l'annonce des droits de douane a provoqué une panique généralisée dans l'industrie technologique.Le cas du secteur de l'intelligence artificielle attire particulièrement l'attention. Les entreprises engagées dans la course à l'IA sont dans une incertitude totale, car elles ignorent si les GPU sont soumis aux droits de douane annoncés par Donald Trump. Les GPU jouent un rôle crucial au développement des grands modèles de langage. Les GPU sont essentiellement prisés par les entreprises en raison de leur capacité à gérer efficacement des calculs massivement parallèles.Par conséquent, des droits de douane généralisés sur toutes les puces produites en dehors des États-Unis nuiront aux fabricants de puces américains les plus performants et les plus rentables, tels qu'AMD, Broadcom, Intel, Nvidia et Qualcomm, qui fabriquent la plus grande partie de leurs produits chez TSMC à Taïwan. Le vendredi 4 avril, les actions de ces entreprises ont fortement chuté. L'action Nvidia a chuté de 7,59 % et l'action TSMC d'environ 7,22 %.Les entreprises s'attendaient à des annonces claires et précises, mais les déclarations de Donald Trump et des fonctionnaires de Washington sont sujettes à plusieurs interprétations. Ainsi, elles ne savent pas si elles seront exemptées ou si ces taxes sont sur le point d'anéantir leur approvisionnement en GPU.Selon les analystes, si des droits de douane de 25 % sont appliqués à un GPU de Nvidia que l'entreprise vend 50 000 $ avec une marge brute de 75 %, Nvidia devra déclarer une valeur de 12 500 $ et payer des droits d'importation de 3 125 $. Ces droits de douane auront pour effet soit de réduire les marges de Nvidia, soit de rendre ses GPU plus chers pour les acheteurs américains. On ne sait pas encore si Nvidia va répercuter les taxes sur ses clients.Si Nvidia choisit cette option, cela pourrait affecter considérablement le marché de la construction de centres de données. Par exemple, pour les centres de données de nouvelle génération d'Elon Musk, qui devraient contenir un million de GPU, cela représente 3,125 milliards de dollars de coûts supplémentaires.Bien sûr, il existe des produits moins chers vendus avec une marge plus faible. Prenons l'exemple d'un CPU de 200 $ vendu avec une marge brute de 40 à 50 % tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Ainsi, un droit de douane de 25 % fera passer le prix de détail d'un tel CPU à 225 $ s'il n'est pas absorbé par le producteur du CPU et la chaîne d'approvisionnement. Ce qui représente une augmentation significative pour les consommateurs.« Si les droits de douane restent inchangés. Nous devrions nous préparer à une augmentation significative du prix des produits électroniques », explique le professeur Chris Miller. Prenons le cas de l'iPhone d'Apple. Selon une analyse, un iPhone 16 Pro Max, avec un écran de 6,9 pouces et 1 To de stockage, qui se vend actuellement à 1599 dollars, pourrait coûter près de 2 300 dollars si Apple décide de répercuter les nouvelles taxes sur les consommateurs.Selon les fabricants et les revendeurs, les droits de douane de Donald Trump auront un impact considérable sur le prix de pratiquement tous les appareils électroniques. Et les PC, en particulier ceux fabriqués par de petits fournisseurs, pourraient être les plus durement touchés. Les grands fabricants comme Dell et HP pourraient être en mesure de limiter leur exposition en délocalisant leur production dans des pays où les droits de douane sont moins élevés.Les marques américaines telles que Maingear, iBuyPower et Falcon Northwest assemblent leurs produits en Amérique, en utilisant des pièces qui proviennent presque exclusivement d'Asie. « Les droits de douane ont un impact direct sur notre structure de coûts... que nous devons répercuter sur nos clients », a déclaré Wallace Santos, PDG de Maingear. Selon les critiques, la politique de Donald Trump pourrait désorganiser les chaînes d'approvisionnement.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'impact des droits de douane de Donald Trump sur l'industrie technologique ?