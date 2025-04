Western Digital et Microsoft lancent un programme de recyclage des disques durs HDD pour récupérer 90 % des terres rares des déchets électroniques des centres de données

Dans un monde où le développement durable est au cœur des préoccupations, la question se pose : « Qu'advient-il des appareils électroniques informatiques à la fin de leur cycle de vie ? »



Les disques durs HDD ne font pas exception.



Les disques durs HDD sont, et continueront d'être, le support de stockage fondamental pour les centres de données cloud à grande échelle. IDC prévoit que la production mondiale de données passera de 132,4 zettabytes (ZB) en 2023 à 393,9 ZB en 2028, soit un quasi-triplement, et que les disques durs HDD continueront à représenter près de 80 % de la capacité de stockage utilisée dans les centres de données hyperscale et cloud jusqu'en 2028. Les disques durs HDD ne sont pas seulement là pour rester, ils sont essentiels pour permettre la prochaine vague d'innovation.



Lorsqu'un disque dur HDD arrive en fin de vie, comment ses composants peuvent-ils être utilisés pour le bien de tous ?



Rhownica Birch, directrice des opérations mondiales et de la durabilité des produits au sein de mon équipe, s'est justement posé cette question. Dans le cadre de ses efforts pour déterminer comment le contenu recyclé est utilisé dans les produits et les emballages de l'entreprise, elle a décidé d'aller plus loin et d'examiner ce qu'il advient des disques durs une fois qu'ils ont atteint la fin de leur cycle de vie.



Donner une nouvelle vie aux éléments de terre rare des disques durs HDD



Après que le président américain Donald Trump a dévoilé ses droits de douane réciproques, la Chine a riposté en imposant ses propres droits de douane et en contrôlant les exportations de minéraux de terres rares , qui sont essentiels pour les secteurs de la technologie, de l'automobile, de l'aérospatiale et de la défense. Ces contrôles à l'exportation se sont traduits jusqu'à présent par un arrêt généralisé, coupant l'accès aux États-Unis et à d'autres pays.C'est dans ce contexte que Western Digital, en collaboration avec Microsoft, Critical Materials Recycling (CMR) et PedalPoint Recycling, a lancé un nouveau programme de recyclage. Ensemble, les entreprises ont transformé environ 23 tonnes de disques durs déchiquetés en fin de vie, de supports de montage et d'autres matériaux en matériaux critiques de grande valeur, en veillant à réduire l'impact sur l'environnement.Ce processus de création d'un nouvel écosystème de tri avancé avec un procédé écologique non acide permet non seulement de récupérer des éléments essentiels des terres rares, mais aussi d'extraire des métaux tels que l'or (Au), le cuivre (Cu), l'aluminium (Al) et l'acier, pour les réinjecter dans la chaîne d'approvisionnement américaine et soutenir les industries qui dépendent de ces ressources, telles que les véhicules électriques, les éoliennes et l'électronique de pointe.Une fois étendu à l'échelle mondiale, ce nouveau processus de recyclage pourrait réintégrer une grande quantité de terres rares récupérées dans le pool d'approvisionnement américain, réduisant ainsi le besoin d'extraction de matériaux vierges, préjudiciable aux populations et à la planète. Aujourd'hui, la majeure partie de la production primaire (>85 %) des terres rares se fait en dehors des États-Unis et le taux de recyclage national actuel des terres rares est très faible (<10 %).Les matériaux utilisés pour ce projet ont été collectés dans plusieurs centres de données de Microsoft situés aux États-Unis. Ce projet pilote présente un système efficace et économiquement viable qui a permis une récupération de 90 % des matériaux élémentaires et des terres rares qui peuvent être utilisés par la chaîne d'approvisionnement américaine. Des procédés chimiques avancés, associés à une ségrégation méticuleuse des composants, ont également permis au système de récupérer ~80 % en masse de la matière première, transformant ainsi des déchets potentiels en actifs précieux.En outre, sur la base de la méthodologie de l'analyse du cycle de vie, on estime à 95 % la réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux pratiques traditionnelles d'extraction et de traitement. En réalisant l'ensemble du processus de production de l'oxyde de terre rare (OTR) sur le territoire des États-Unis, le programme minimise les émissions dues au transport et renforce la résilience de la chaîne d'approvisionnement américaine, en réduisant la dépendance à l'égard des matériaux importés.Les effets d'entraînement peuvent être considérables. En permettant aux industries d'accéder à des matériaux de haute pureté et d'origine plus durable, ce programme peut réduire l'empreinte environnementale non seulement des centres de données, mais aussi des industries qui dépendent des éléments de terres rares.", a déclaré Jackie Jung, vice-président de Global Operations Strategy and Corporate Sustainability chez Western Digital. "", a déclaré Chuck Graham, vice-président de l'entreprise, Cloud Sourcing, Supply Chain, Sustainability, and Security chez Microsoft. "La technologie de recyclage par dissolution sans acide (ADR), respectueuse de l'environnement, utilisée dans ce projet a été inventée et initialement développée au sein du Critical Materials Innovation (CMI) Hub. "", a déclaré Tom Lograsso, directeur du CMI.", a déclaré Brian Diesselhorst, PDG de PedalPoint Recycling.Voici un extrait de l'annonce de Western Digital :Un disque dur est une merveille moderne. L'innovation en matière de disque dur HDD combine de nombreuses facettes des sciences des matériaux et de la mécanique, et le disque dur lui-même est composé de centaines d'éléments, dont les matériaux vont de l'aluminium à l'acier en passant par les terres rares telles que le néodyme, le dysprosium et le praséodyme.L'aluminium et l'acier sont des composants clés qui abritent, protègent et composent les éléments internes d'un disque dur HDD, tels que les plateaux, le moteur à broche, l'actionneur et d'autres pièces structurelles. Les terres rares sont essentielles pour les capacités magnétiques des disques durs. Les aimants en néodyme, par exemple, permettent aux disques durs de lire et d'écrire des données. Ces éléments et d'autres terres rares contribuent aux performances élevées et à la durabilité des disques durs.Lorsqu'un centre de données est prêt à mettre au rebut une génération de ses disques durs HDD, nombre d'entre eux sont détruits pour des raisons de sécurité. Les terres rares sont souvent fondues avec de l'acier, car de nombreux procédés de récupération impliquent un processus hautement corrosif qui n'est ni écologique ni économique, et les terres rares sont perdues.Le bureau du directeur technique de Western Digital a eu connaissance d'un nouveau processus de recyclage grâce à son association avec la National Science Foundation et le Critical Materials Innovation Hub du laboratoire national d'Ames. C'est là qu'ils ont appris l'existence de la technologie de recyclage par dissolution sans acide (ADR) de Critical Materials Recycling (CMR), inventée il y a plus de huit ans.Une étude contrôlée a été exécuté par CMR afin d'évaluer le processus de récupération des terres rares et ses résultats. Une fois que le programme pilote initial a atteint des pourcentages de récupération de plus de 90 %, Microsoft et son recycleur, PedalPoint Recycling, ont participé à un programme pilote ultérieur à grande échelle en 2024 avec CMR et Western Digital.Les disques durs HDD ont été collectés dans plusieurs centres de données de Microsoft aux États-Unis et envoyés aux partenaires de recyclage. Les morceaux de disques durs, de disques SSD et de boîtiers ont été envoyés à PedalPoint où ils ont été triés et traités. Les aimants et l'acier ont ensuite été envoyés à CMR pour déterminer la meilleure façon de trier et de dimensionner les matériaux et d'extraire les précieuses terres rares en utilisant le processus de recyclage ADR de CMR, respectueux de l'environnement et économiquement compétitif.Les quatre entreprises ont mené de nombreux projets pilotes et investi dans de nouveaux équipements et innovations afin de créer un écosystème de production de masse pour l'extraction des terres rares, qui a été achevé en décembre 2024. Ensemble, les entreprises ont transformé près de 50 000 livres (environ 23 tonnes) de disques en fin de vie, de supports de montage et d'autres matériaux en matériaux critiques de grande valeur, tout en réduisant considérablement l'impact sur l'environnement.Cette récupération multipartite à grande échelle a démontré qu'il est possible de créer un écosystème de gestion socialement et écologiquement responsable de la fin de vie des produits en combinant un tri minutieux, des processus chimiques technologiquement avancés et des ressources durables qui permettent de récupérer environ 90 % des éléments et des terres rares à haut rendement et d'obtenir un taux de capture d'environ 80 % de tous les matériaux déchiquetés. En outre, l'empreinte carbone est inférieure de 95 % à celle de l'exploitation minière vierge.Ce qui est encore plus passionnant, c'est le potentiel de ce programme à bénéficier à d'autres industries. La technologie, le processus et l'écosystème aident les clients des centres de données de Western Digital ainsi que les chaînes d'approvisionnement d'autres secteurs. Une fois les éléments récupérés, ils peuvent être réintroduits sur le marché américain des terres rares et d'autres matériaux.Selon Daniel Bina, PDG de CMR, "". "", a déclaré Rhownica Birch de Western Digital. "Ce processus devrait évoluer au fil du temps vers l'étoile polaire de la circularité en boucle fermée.L'objectif de Western Digital est d'encourager un plus grand nombre de ses clients et partenaires à s'engager dans cet écosystème de recyclage avancé afin de contribuer au développement et à la mise en place d'un système en boucle fermée. Cette initiative établit une nouvelle norme pour la gestion du stockage des données en fin de vie. Le projet n'est pas seulement une étape importante, c'est un modèle de recyclage national à grande échelle de métaux et de matériaux essentiels qui permettra de réaliser des progrès durables dans les années à venir.