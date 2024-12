Les États-Unis ne sont pas près d'assouplir leurs politiques de sanctions commerciales strictes à l'égard de la Chine. Un nouveau rapport révèle que la Maison Blanche envisage d'introduire une nouvelle série de sanctions touchant au moins 200 fabricants chinois de puces. Les nouvelles restrictions interdiraient à la plupart des fournisseurs américains d'expédier des marchandises aux entreprises ciblées.Fin novembre, le gouvernement des États-Unis a annoncé ces nouvelles restrictions à l'accès de la Chine aux puces avancées nécessaires à la création de modèles d'intelligence artificielle. Les nouvelles restrictions à l'exportation de ces composants essentiels ont suscité de vives critiques de la part de Pékin, mais ces dernières mesures s'inscrivent dans le cadre d'une campagne permanente visant à limiter la croissance chinoise et, en particulier, à ralentir les progrès susceptibles d'être utilisés à des fins militaires.Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale, a déclaré : "" En réponse, l'administration chinoise s'est engagée à protéger ses intérêts, un porte-parole du ministère du commerce affirmant que les restrictions américaines "", ce qui a "".Dans le cadre de cette réponse, la Chine a décidé d'interdire les exportations de minéraux essentiels vers les États-Unis et plusieurs groupes industriels conseillent aux entreprises d'éviter les puces américaines. Les minéraux critiques interdits sont le gallium, le germanium et l'antimoine, qui ont de nombreuses applications militaires. Cette mesure vient aggraver les tensions commerciales entre les deux pays.Les restrictions annoncées par la Chine renforcent l'application des limites existantes sur les exportations de minéraux critiques que Pékin a commencé à mettre en place en 2023, mais qui ne s'appliquent qu'au marché américain. Il s'agit de la dernière escalade des tensions commerciales entre les deux plus grandes économies du monde avant que le président américain élu Donald Trump ne prenne ses fonctions en janvier 2025.Une directive du ministère chinois du commerce sur les biens à double usage, qui ont des applications à la fois militaires et civiles, a invoqué des préoccupations de sécurité nationale pour justifier l'interdiction d'exportation. L'ordonnance, qui prend effet immédiatement, exige également un examen plus strict de l'utilisation finale des articles en graphite expédiés aux États-Unis. "", a déclaré le ministère.Le gallium et le germanium sont utilisés dans les semi-conducteurs, tandis que le germanium est également utilisé dans la technologie infrarouge, les câbles à fibres optiques et les cellules solaires. L'antimoine est utilisé dans les balles et autres armes, tandis que le graphite est le composant le plus important en volume des batteries de véhicules électriques.Cette mesure a suscité de nouvelles inquiétudes quant à la possibilité que Pékin s'attaque ensuite à d'autres minéraux essentiels, y compris ceux dont l'utilisation est encore plus large, tels que le nickel et le cobalt. "", a demandé Todd Malan, de Talon Metals, qui tente de développer une mine de nickel dans le Minnesota et qui explore le métal dans le Michigan. La seule mine de nickel américaine sera épuisée d'ici 2028.Les États-Unis évaluent les nouvelles restrictions, mais prendront les "" pour y répondre, a déclaré un porte-parole de la Maison Blanche, sans donner de détails. "", a déclaré le porte-parole, faisant référence à la République populaire de Chine, le nom officiel de la Chine.Les données douanières chinoises montrent qu'il n'y a pas eu d'expéditions de germanium ou de gallium, sous forme brute ou non, vers les États-Unis en 2024 jusqu'au mois d'octobre, bien que ce pays ait été le quatrième et le cinquième marché mondial pour ces minéraux, respectivement, un an plus tôt. En octobre, les expéditions chinoises de produits à base d'antimoine ont chuté de 97 % par rapport à septembre, après l'entrée en vigueur de la décision de Pékin de limiter les exportations de ce minéral.En 2023, la Chine représentait 48 % de l'antimoine extrait dans le monde, qui est utilisé dans les munitions, les missiles à infrarouge, les armes nucléaires et les lunettes de vision nocturne, ainsi que dans les batteries et les équipements photovoltaïques. Cette année, la Chine a assuré 59,2 % de la production de germanium raffiné et 98,8 % de la production de gallium raffiné, selon le cabinet de conseil Project Blue.", a déclaré Jack Bedder, cofondateur de Project Blue. Les prix du trioxyde d'antimoine à Rotterdam ont grimpé de 228 % depuis le début de l'année pour atteindre 39 000 dollars la tonne fin novembre 2024, selon les données du fournisseur d'informations Argus.L'annonce de la Chine intervient après que Washington a lancé sa troisième campagne de répression en trois ans contre l'industrie chinoise des semi-conducteurs, en réduisant les exportations de 140 entreprises. "", a déclaré Peter Arkell, président de l'Association minière mondiale de Chine (Global Mining Association of China). "", a-t-il ajouté.Par ailleurs, plusieurs groupes industriels chinois ont appelé leurs membres à acheter des semi-conducteurs fabriqués dans le pays, l'un d'entre eux affirmant que les puces américaines n'étaient plus sûres ni fiables. Les déclarations, publiées peu de temps après l'une et l'autre, ne précisent pas pourquoi les puces américaines ne sont pas sûres ou fiables.", a déclaré Tom Nunlist, directeur associé de la société de recherche Trivium China. Les associations couvrent certaines des plus grandes industries chinoises - notamment les télécommunications, l'économie numérique, l'automobile et les semi-conducteurs - et comptent ensemble 6 400 entreprises membres.L'Internet Society of China a exhorté les entreprises nationales à réfléchir attentivement avant d'acheter des puces américaines et à chercher à développer la coopération avec des entreprises de puces de pays et de régions autres que les États-Unis, selon son compte WeChat officiel. Elle a également encouragé les entreprises nationales à utiliser "proactivement" des puces produites par des entreprises nationales et étrangères en Chine. Les contrôles américains sur les exportations de puces ont causé un "préjudice substantiel" à la santé et au développement de l'Internet Society of China, a-t-elle ajouté.Cependant, ces conseils pourraient affecter les géants américains de la fabrication de puces, tels que Nvidia, AMD et Intel, qui, malgré les contrôles à l'exportation, ont réussi à continuer à vendre des produits sur le marché chinois . Selon des rapports, des organismes militaires chinois, des instituts de recherche sur l'intelligence artificielle gérés par l'État et des universités ont acheté en 2023 de petits lots de semi-conducteurs Nvidia malgré l'interdiction d'exportations.