Logitech augmente discrètement de 25 % les prix US d'accessoires populaires pour PC après que le Donald Trump a imposé des droits de douane à la Chine, entraînant des hausses de prix pour divers fabricants

Ce développement intervient alors que l'industrie technologique dans son ensemble s'est préparée aux retombées depuis que les droits de douane sur les importations chinoises ont été proposés pour la première fois. Les analystes ont prévenu que les droits de douane de Donald Trump pourraient faire flamber les prix des téléphones, PC et autres appareils pour les Américains, et nuire aux intégrateurs de systèmes locaux. Aujourd'hui, Logitech est la dernière grande entreprise contrainte d'augmenter ses prix pour des raisons mystérieuses que personne ne connaît.Logitech semble avoir discrètement mis en œuvre des augmentations de prix substantielles sur une grande partie de son catalogue de produits. Lorsqu'un utilisateur se rend sur le site web de Logitech, il peut constater des augmentations de prix allant jusqu'à 25 % sur certains articles. L'entreprise n'a pas annoncé ces changements de prix, mais il est clair qu'il s'agit probablement d'une conséquence directe des tarifs douaniers en vigueur sur les produits importés de Chine - de nombreux produits Logitech sont fabriqués en Chine, dans l'usine principale de l'entreprise à Suzhou, Jiangsu, et sont donc soumis aux tarifs douaniers. De nombreuses autres entreprises procèdent à des hausses de prix similaires sur leurs produits, et Logitech n'est que la dernière en date à le faire.Les ajustements de prix (qui, une fois encore, n'ont pas été annoncés par le fabricant suisse) ont été initialement mis en évidence par le YouTubeur technologique Cameron Dougherty. Une analyse suggère qu'environ 51 % de la gamme de produits Logitech, qui comprend des souris, des claviers, des webcams et des accessoires de jeu, a fait l'objet d'une révision de prix. L'augmentation moyenne pour l'ensemble des produits concernés serait d'environ 14 %, mais elle pourrait atteindre 25 % pour certains produits. Une moyenne de 14 % n'est pas si mauvaise comparée à certaines hausses de prix que nous avons vues - des produits comme la OnePlus Watch 3, également fabriquée en Chine, ont vu leur prix augmenter de 50 %, ce qui est tout simplement incroyable. Mais une augmentation reste une augmentation.Parmi les produits dont le prix a augmenté, la souris sans fil MX Master 3S se vend désormais 119,99 dollars sur le site officiel de Logitech, soit une augmentation de 20 dollars par rapport à son prix précédent de 99,99 dollars, ce qui représente une hausse d'environ 20 %. De même, le clavier de jeu Pro X TKL passe de 199,99 $ à 219,99 $. Même les options bon marché n'ont pas échappé aux ajustements : le clavier K400 Plus Wireless Touch a subi une augmentation de 7 $, passant de 27,99 $ à 34,99 $ - malgré l'apparence d'une petite augmentation, il s'agit en fait de l'un des pourcentages d'augmentation les plus élevés, avec 25 %. Le matériel de jeu haut de gamme a également connu des augmentations significatives, le Pro Racing Wheel augmentant de 200 $ pour atteindre un nouveau prix de 1 200 $.Les augmentations de prix ne sont pas universelles sur l'ensemble de la gamme Logitech, et certains produits ne connaîtront pas d'augmentation de prix, du moins pour l'instant. Logitech avait précédemment déclaré que l'ensemble de sa fabrication se faisait en Chine, bien que cela ait pu parfaitement changer au cours des dernières années, car de nombreuses entreprises ont également cherché à externaliser vers d'autres pays. Cela ne signifie pas que les produits non affectés ne verront pas une augmentation de prix prochainement, surtout avec la volatilité de la politique commerciale américaine actuelle. Ces produits pourraient ne pas voir une augmentation de prix pour le moment, soit parce que Logitech peut avaler le coût sur eux, soit parce qu'ils ont suffisamment de surplus de stock aux États-Unis pour ne pas avoir à augmenter le prix pendant un certain temps.Il y a tout de même une lueur d'espoir, et c'est le fait que des détaillants comme Amazon peuvent encore proposer les anciens prix pour l'instant. Mais il faut s'attendre à voir ce genre de nouvelles de la part d'un grand nombre des entreprises technologiques que vous préférez dans les mois à venir.Par ailleurs, le président Donald Trump a récemment admis son erreur et a publié des orientations actualisées qui excluent les smartphones, les ordinateurs portables et d'autres produits des nouveaux droits de douane exorbitants contre la Chine. Toutefois, les autorités ont confirmé par la suite que les droits de douane sur les smartphones seraient rétablis d'ici un mois ou deux, ce qui laisse présager une incertitude persistante pour les fabricants.Rappelons en outre que d'autres grands acteurs technologiques ont déjà été affectés par les droits de douane de l'administration Trump. Nintendo, par exemple, a ainsi reporté les précommandes américaines de la Switch 2, initialement prévues pour le 9 avril, en raison de la réévaluation des prix due à l'augmentation des coûts d'importation. Ce retard, alors que la console doit être lancée mondialement le 5 juin, a suscité la frustration des consommateurs américains, dont certains ont blâmé le président Donald Trump , le qualifiant de « pire président de l'histoire des États-Unis ».