Le nouveau PDG d'Intel, Lip-Bu Tan, a demandé aux employés de retourner au bureau quatre jours par semaine afin de favoriser la collaboration et la prise de décision.

Intel, le géant mondial des semi-conducteurs, a annoncé en mars 2025 la nomination de Lip-Bu Tan en tant que nouveau PDG , une décision marquante qui suscite de nombreuses interrogations sur l'avenir de l'entreprise. Ce changement intervient après un parcours tumultueux sous la direction de l'ancien PDG, Pat Gelsinger, qui a laissé une empreinte indélébile, mais qui n'a pas pu conduire Intel vers une réussite incontestée dans la compétition féroce du secteur des puces.Récemment, le nouveau PDG d'Intel, Lip-Bu Tan, a annoncé aux employés qu'ils devaient être sur place quatre jours par semaine à partir du 1er septembre, une mesure visant à améliorer la collaboration dans le cadre de la refonte du fabricant de puces. "", a écrit Lip-Bu Tan dans une note adressée aux employés et publiée sur le site Web d'Intel. "".Les ouvriers des usines Intel et de nombreux chercheurs sont déjà sur place tous les jours, dans les salles blanches et les laboratoires. Mais Intel compte des milliers d'employés qui ont passé au moins une partie de leur temps à travailler depuis leur domicile depuis la pandémie.En 2021, l'entreprise a adopté une approche "hybride d'abord", permettant à la plupart des employés de travailler à domicile la plupart du temps. Plus récemment, elle s'est efforcée d'avoir des travailleurs sur place environ trois jours par semaine. "", a déclaré Lip-Bu Tan. "Au cours des deux dernières années, de nombreux grands employeurs ont commencé à appliquer des politiques de retour au bureau. Nike a commencé à exiger que les employés soient présents au bureau quatre jours par semaine au début de l'année 2024. Amazon a indiqué à ses employés qu'ils devaient être de retour au bureau cinq jours par semaine au début de cette année.Les travailleurs de certaines entreprises ont interprété ces changements comme une sorte de "licenciement silencieux" visant à réduire les coûts en incitant certains employés à démissionner plutôt qu'à retourner au bureau à temps plein.Intel est la plus grande entreprise de l'Oregon, avec 20 000 employés dans l'État, de sorte que le retour des travailleurs au bureau aura un impact important et pourrait servir de référence à d'autres organisations. En outre, Intel tente de redynamiser ses activités dans un contexte de baisse des ventes. L'entreprise est confrontée à un marché plus concurrentiel et à des pressions croissantes déclenchées par la guerre commerciale de l'administration Trump.Pour rappel, Intel avait présenté son plan de redressement en septembre 2024 . Pat Gelsinger, encore PDG d'Intel à l'époque, avait annoncé plusieurs décisions concernant Intel Foundry, la collaboration stratégique avec Amazon Web Services (AWS) ainsi que l'obtention d'une subvention jusqu'à 3 milliards de dollars dans le cadre du CHIPS and Science Act. Il avait également partagé les objectifs de l'entreprise en matière de licenciement et d'emplois.Il avait notamment déclaré : "" Il avait ajouté : "La nouvelle politique de bureau d'Intel semble aller dans ce sens. Cette politique est l'un des nombreux changements opérationnels que Lip-Bu Tan a mis en œuvre au cours de ses cinq premières semaines de travail. Il a également aplati la structure de gestion d'Intel, de sorte que davantage de personnes lui rendent directement compte. Lip-Bu Tan a également déclaré qu'il souhaitait réduire le nombre et la taille des réunions afin de permettre aux employés de se consacrer à leur travail. Il a annoncé aux employés qu'il fallait s'attendre à des suppressions d'emplois pendant "plusieurs mois", mais il n'a pas précisé le nombre de postes qu'il envisageait de supprimer.: Le nouveau PDG d'Intel, Lip-Bu TanPensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?