Le PDG d'Intel annonce le licenciement de plus de 20 000 personnes, une restructuration, une réduction des coûts de 1,5 milliard de dollars et l'extension de l'obligation de retour au bureau



Pour rappel, Lip-Bu Tan a été nommé en tant que nouveau PDG d'Intel en mars dernier. La décision a été prise après les échecs de Pat Gelsinger afin de restaurer la suprématie d'Intel sur le marché mondial des puces.Dans une note adressée aux investisseurs, Lip-Bu Tan a indiqué qu'Intel allait rationaliser ses activités. Cela signifie des réductions dans différents départements, l'abandon de produits non essentiels, une modification du mandat de retour au bureau et des licenciements.« Il n'y a aucun moyen de contourner le fait que ces changements cruciaux réduiront la taille de nos effectifs », a déclaré Lip-Bu Tan. « Comme je l'ai dit lors de mon arrivée, nous devons prendre des décisions très difficiles pour donner à notre entreprise une base solide pour l'avenir. »« Nous devons assainir notre bilan et entamer le processus de "de-laborating" cette année », a-t-il ajouté, ce qui semble être un autre terme nouvellement inventé par l'entreprise pour mettre fin à l'emploi de ses employés.Lip-Bu Tan n'a jamais révélé le nombre de travailleurs qu'Intel allait licencier, mais des rapports antérieurs suggèrent que ce nombre sera substantiel. Bloomberg a précédemment déclaré que l'entreprise prévoyait de supprimer plus de 20 % de sa main-d'œuvre actuelle, ce qui équivaudrait à environ 20 000 employés. Lip-Bu Tan a déclaré que les suppressions de postes interviendraient au cours du deuxième trimestre 2025, « aussi rapidement que possible au cours des prochains mois ».En août dernier, Intel a licencié 15 000 personnes, soit environ 15 % de ses effectifs, dans le cadre de ses mesures de réduction des coûts. Au mois d'octobre suivant, elle a supprimé 2 000 postes supplémentaires sur plusieurs sites américains. Depuis le début de l'année 2025, 1 900 autres licenciements ont eu lieu, auxquels s'ajoutent 400 licenciements chez Mobileye.Lip-Bu Tan demande également aux travailleurs hybrides qui se rendent au bureau trois jours par semaine d' augmenter leur présence en personne à au moins quatre jours . Cette mesure sera mise en œuvre d'ici au 1er septembre. Lip-Bu Tan affirme qu'une plus grande présence au bureau favorise l'engagement, la collaboration et la productivité - une affirmation qui a longtemps été débattue.De plus en plus d'entreprises prennent des mesures sévères à l'encontre des travailleurs hybrides et à distance, la dernière en date étant Google, qui a demandé à certains travailleurs à distance de revenir au bureau sous peine d'être licenciés.Intel vise à réduire ses dépenses d'exploitation de 17,5 milliards de dollars de 500 millions de dollars cette année et d'un milliard de dollars en 2016, ce qui porterait les montants à 17 et 16 milliards de dollars, respectivement. Ces réductions porteront notamment sur la recherche et le développement ainsi que sur le marketing. Les services généraux et administratifs seront également touchés à un moment ou à un autre.Lip-Bu Tan souhaite également réduire le nombre de niveaux de gestion chez Intel. Il a déclaré que « la bureaucratie [étouffe] l'innovation et l'agilité dont nous avons besoin pour gagner », notant que de nombreuses équipes ont « huit couches ou plus de profondeur ». Ce n'est que la semaine de mi-avril que Lip-Bu Tan a remanié la direction d'Intel en installant un nouveau directeur technique et un responsable de l'IA.Parmi les autres changements internes mis en œuvre par Lip-Bu Tan, on peut citer la diminution du nombre de réunions inutiles, la réduction du nombre de participants et la réduction du travail administratif chez Intel.Intel prévoit un chiffre d'affaires de 11,2 à 12,4 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, bien en deçà des attentes des analystes. Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'élève à 12,67 milliards de dollars, soit une baisse de moins de 1 % par rapport à l'année précédente et une hausse par rapport aux prévisions des analystes.Intel a également révélé lors de sa conférence téléphonique sur les résultats que sa capacité de production de nœuds de processus Intel 7 était confrontée à des pénuries, ce qui, selon ses prévisions, « persistera dans un avenir prévisible ». Cette situation est due à une hausse inattendue de la demande pour ses produits N-1 et N-2 (Raptor Lake et Alder Lake), les consommateurs ayant boudé ses puces d'IA plus récentes et plus chères dans un contexte d'incertitude économique.Lip-Bu Tan, PDG d'Intel, dans une note aux investisseursQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative du PDG d'Intel crédible ou pertinente ?