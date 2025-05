Nvidia a augmenté ses prix de 10 % sur les GPU de jeu et de 15 % sur les accélérateurs d'IA, après que Donald Trump a imposé des droits de douane supplémentaires sur les importations chinoises



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 338 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Donald Trump a adopté une approche musclée pour tenter de rapatrier les industries manufacturières aux États-Unis afin de réduire la dépendance du pays à l'égard de la Chine. Il a imposé des droits de douane à tous les pays, tout en ciblant spécifiquement la Chine avec un tarif élevé de 145 %. Mais l'initiative a exacerbé la guerre commerciale avec la Chine et menace l'industrie technologique américaine. Maintenant, Donald Trump chercherait à conclure un accord avec la Chine pour mettre fin à l'escalade.Face à cette situation, Nvidia aurait discrètement augmenté les prix de presque toute sa gamme de produits, augmentant les GPU de jeu de 10 % et les accélérateurs d'IA jusqu'à 15 %. Le fabricant de puces est confronté à des vents contraires croissants dus aux droits de douane américains, aux restrictions à l'exportation et à l'augmentation des coûts de fabrication "Made in America".En début d'année, l'administration Trump a imposé des prélèvements supplémentaires sur les importations de produits fabriqués en Chine, tout en renforçant les contrôles à l'exportation sur les puces d'IA haut de gamme, ce qui aurait mis à rude épreuve le géant de la fabrication de puces.Au premier trimestre, Nvidia a absorbé un manque à gagner d'environ 5,5 milliards de dollars après s'être vu interdire d'expédier ses processeurs d'IA H20 en Chine, un marché de croissance clé. Confronté à la double pression des hausses tarifaires et des contraintes à l'exportation, le PDG Jensen Huang a passé les derniers mois à espérer entre Washington et Pékin, à faire du lobbying pour atténuer le coup porté aux résultats de l'entreprise. Huang a exhorté l'administration Trump à assouplir les restrictions à l'exportation.Malgré ces efforts, l'entreprise a conclu que le seul moyen de maintenir des marges d'exploitation stables était de répercuter une grande partie des coûts supplémentaires sur les utilisateurs finaux. À la mi-avril, Nvidia a discrètement augmenté les prix officiels de presque tous les GPU pour ordinateurs de bureau et centres de données qu'elle vend.Les cartes de jeu de la série GeForce ont subi des augmentations allant de 5 % pour les modèles d'entrée de gamme à 10 % pour les modèles phares, tandis que les prix des accélérateurs d'IA à haut débit H200 et B200 ont grimpé de 15 %. Les partenaires et les revendeurs ont suivi le mouvement, certaines cartes RTX 5090 personnalisées se négociant déjà à plus de 3 300 dollars, soit 10 % de plus que leur prix de lancement initial.La hausse des prix reflète également le coût élevé du transfert de la production des puces Blackwell de nouvelle génération de Nvidia vers l'usine de fabrication de TSMC en Arizona. Dans le cadre de la promotion de la fabrication nationale de semi-conducteurs, le réseau américain de TSMC a rapidement épuisé ses capacités, mais à un prix supérieur d'environ 30 % à celui de ses sites taïwanais.Selon des sources industrielles, les salaires plus élevés, les dépenses logistiques accrues et les matériaux plus coûteux en Arizona ont entraîné une hausse à deux chiffres des coûts de fabrication des plaquettes de silicium.Nvidia a été l'un de ses premiers clients, avec AMD et Apple, à réserver des capacités dans les nouvelles usines américaines de TSMC. Les dirigeants de l'entreprise ont fait savoir qu'ils s'attendaient à une nouvelle augmentation des coûts à mesure que les fabricants de puces américains augmenteraient leur production locale pour se conformer au CHIPS Act, ce qui signifie que les ajustements de prix d'aujourd'hui pourraient n'être que les premiers d'une série.Si l'indignation des joueurs face à la hausse des prix des cartes graphiques est palpable sur les médias sociaux, le marché dans son ensemble reste résilient. Les fournisseurs de services en nuage, les grandes entreprises et les entreprises clientes ont maintenu une forte demande de matériel d'apprentissage automatique, en raison des pénuries persistantes et de l'incapacité de l'offre à suivre le rythme de la croissance exponentielle des charges de travail liées à l'apprentissage automatique. Cela a permis à Nvidia de s'appuyer sur sa stratégie de prix haut de gamme sans que les volumes d'expédition globaux n'en pâtissent.En effet, les prévisions internes indiquent que, malgré les hausses, les revenus et les bénéfices du deuxième trimestre de Nvidia devraient se situer dans le haut de la fourchette de ses prévisions.Les résultats de l'entreprise, attendus le 28 mai, seront examinés de près pour détecter les signes d'une baisse de la demande en Chine, mais les analystes prévoient que les dépenses soutenues en dehors de l'Empire du Milieu, en particulier dans les centres de données nord-américains et européens, contribueront à compenser les ventes perdues en raison des restrictions à l'exportation.La dernière manœuvre de Nvidia en matière de prix souligne un réalignement plus large de l'industrie des semi-conducteurs. Alors que les gouvernements font pression pour que la production de puces soit localisée, les entreprises doivent mettre en balance les avantages stratégiques de la fabrication sur place et des coûts unitaires nettement plus élevés. Les régimes tarifaires et les tensions géopolitiques ont fait de la résilience de la chaîne d'approvisionnement un atout, mais un atout dont le prix est finalement répercuté sur les consommateurs, qu'il s'agisse d'amateurs de PC ou de déploiements de cloud à hauteur d'un milliard de dollars.Pour Nvidia, le calcul est clair : protéger la rentabilité et préserver le trésor de guerre de la R&D nécessaire pour rester en tête dans la course féroce au leadership en matière d'IA. Pour les clients, cela signifie accepter des prix plus élevés sur le matériel même qui est devenu le cœur battant du calcul de nouvelle génération. Et pour l'industrie dans son ensemble, c'est un nouveau chapitre dans la saga évolutive du lieu et du coût de fabrication des puces les plus avancées du monde.Fait intéressant, les États-Unis et la Chine se sont mis d'accord pour réduire temporairement les droits de douane imposés mutuellement. Cette guerre tarifaire menaçait de décimer l'industrie américaine de la technologie en raison de sa dépendance à l'égard des composants chinois, Apple et Nvidia étant deux des acteurs les plus menacés. La pause de 90 jours vise à donner aux deux pays le temps de négocier un accord commercial définitif. À voir si cette nouvelle poussera Nvidia à revoir ces prix à la baisse.: NvidiaPensez-vous que cette hausse des prix est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur la situation ?