La Chine dévoile un transistor sans silicium qui surpasse ceux d'Intel, de TSMC et de Samsung, avec des performances supérieures de 40 % à celles des puces 3 nm d'Intel, tout en consommant moins d'énergie

Les ailettes verticales semi-conductrices intégrées avec des diélectriques d'oxyde à haute teneur enκ ont été au centre de l'architecture de dispositif clé qui a favorisé la mise à l'échelle des transistors au cours des dernières décennies. Les canaux à ailette unique basés sur des semi-conducteurs bidimensionnels (2D) devraient offrir des avantages uniques en permettant d'obtenir une largeur d'ailette inférieure à 1 nm et des interfaces atomiquement plates, ce qui se traduit par des performances supérieures et une intégration potentiellement à haute densité.Cependant, les structures à ailettes multiples intégrées avec des diélectriques de haute qualité sont généralement nécessaires pour obtenir des performances électriques et une densité d'intégration plus élevées. Nous présentons ici une stratégie d'épitaxie guidée par la corniche pour la croissance de réseaux d'ailettes 2D mono-orientées en Bi2O2Se de haute densité qui peuvent être utilisées pour fabriquer des transistors à effet de champ intégrés à ailettes multiples en 2D. L'alignement des étapes du substrat a permis un contrôle précis des sites de nucléation et de l'orientation des réseaux d'ailettes 2D.Des transistors à effet de champ à ailettes 2D multicanaux basés sur des hétérostructures d'oxyde d'ailettes 2D Bi2O2Se/Bi2SeO5 intégrées de manière épitaxiale ont été fabriqués, présentant un rapport de courant marche/arrêt supérieur à 106, un courant à l'état passant élevé, un faible courant à l'état bloqué et une grande durabilité. Les réseaux de canaux 2D à ailettes multiples intégrés avec des diélectriques d'oxyde à hautκ offrent une stratégie pour améliorer la performance des dispositifs et la densité d'intégration dans l'électronique 2D à l'échelle ultrasonique.En résumé, nous avons développé l'épitaxie guidée par ledge comme une approche polyvalente pour la préparation de réseaux d'ailettes 2D mono-orientés de haute densité en Bi2O2Se sur divers substrats isolants. Nous avons démontré que les étapes atomiquement nettes des substrats de croissance jouent un rôle crucial dans le contrôle des sites de nucléation et de l'orientation dans le plan des ailettes verticales en Bi2O2Se 2D.Les transistors à effet de champ 2D multi-ailes fabriqués sur la base des réseaux d'oxydes d'ailettes 2D Bi2O2Se/Bi2SeO5 intégrés de manière épitaxiale présentent un courant à l'état passant élevé et une durabilité remarquable, même lors de mesures répétées et à des températures de fonctionnement élevées. En optimisant davantage la préparation d'étapes alignées de haute densité avec un contrôle précis de l'espacement par gravure par faisceau d'ions, il est possible d'obtenir des réseaux d'ailettes Bi2O2Se 2D ordonnés de plus haute densité.Cette avancée facilitera l'intégration à grande échelle des transistors à effet de champ à ailettes multiples en 2D, ce qui permettra d'augmenter encore l'échelle des transistors en 2D.