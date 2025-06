La FAA va éliminer les lecteurs de disquettes utilisés dans les systèmes de contrôle du trafic aérien

L’initiative divise les observateurs sur la nécessité d’installer le nouveau système en duo avec l’ancien



Chris Rocheleau, administrateur intérimaire de la FAA, a déclaré à la commission des finances de la Chambre des représentants que l'administration fédérale de l'aviation prévoyait de remplacer ses systèmes vieillissants de contrôle du trafic aérien, qui reposent encore sur des disquettes et des ordinateurs tournant sous Windows 95. L'agence a lancé une demande d'information afin de recueillir les propositions des entreprises désireuses de s'attaquer à la révision massive de l'infrastructure.« L'idée est de remplacer le système. Fini les disquettes et les bandes de papier », a déclaré M. Rocheleau lors de l'audition de la commission.La plupart des tours et installations de contrôle du trafic aérien aux États-Unis fonctionnent actuellement avec une technologie qui semble figée dans le 20e siècle. Certains contrôleurs utilisent encore des bandes de papier pour suivre les mouvements des avions et transfèrent les données entre les systèmes à l'aide de disquettes, tandis que leurs ordinateurs fonctionnent avec le système d'exploitation Windows 95 de Microsoft, lancé en 1995.Peu de choses font sourire les techniciens de longue date de plus de 30 ans (ou à peu près) comme l'évocation des disquettes. Les premiers modèles de 8 pouces (capacité de 80 Ko) sont apparus dans les années 1970 et ont été très prisés par les entreprises, tandis que les modèles de 5,25 pouces (360 Ko recto-verso) constituaient à l'époque le format le plus courant pour les ordinateurs domestiques. Mais c'est la version de 3,5 pouces (1,44 Mo) que la plupart des gens associent aux disquettes, popularisée par Apple qui l'a utilisée dans son Macintosh de 1984.Lorsque Sony a fabriqué la dernière nouvelle disquette en 2011, la plupart des gens ont pensé que le support disparaîtrait en tant que format de stockage, seule son image subsistant sous la forme d'une icône de sauvegarde dans des applications telles que Word. Toutefois, certains refusent toujours d'abandonner les disquettes.L'un de ces fans est le musicien Espen Kraft, qui utilise des échantillons de musique stockés sur les disques. Il dit que ces disques l'aident à être créatif et lui permettent de créer de la musique qui sonne comme si elle venait vraiment d'une autre époque. Il se produit même en concert avec des disquettes.Tom Persky, qui dirige Floppydisk.com, explique que les clients à qui il vend ses disquettes de 1 à 10 dollars se répartissent équitablement entre les amateurs, les passionnés comme Kraft et les industriels. Persky indique qu'il vend encore des milliers de disquettes à l'industrie du transport aérien. C’est en 2020 qu'il a été confirmé que les compagnies aériennes utilisaient encore des disquettes dans certains avions. Une vidéo d'un Boeing 747-400 a montré qu'il était équipé d'un lecteur de chargement de navigation de 3,5 pouces qui devait être mis à jour tous les 28 jours.Il y a eu d'autres cas récents d'utilisation de disquettes dans des entreprises. Chuck E. Cheese en a fait usage jusqu'en 2023 pour les dernières routines, l'éclairage et les données de synchronisation de ses animaux mécaniques. Ce n'est qu'en 2019 que le Pentagone a cessé d'utiliser des ordinateurs IBM Series-1 des années 1970 - équipés de disquettes de huit pouces - dans le cadre de ses systèmes d'armes nucléaires.L'exemple le plus récent d'une grande organisation utilisant encore des disquettes a fait surface l’an dernier lorsqu'il a été révélé que le système de contrôle des trains de San Francisco utilisait encore cette technologie . On dit que ce système était à la pointe de la technologie lorsqu'il a été installé pour la première fois, en 1998.Outre le coût et le temps nécessaires à la mise à niveau vers de nouveaux systèmes, de nombreuses organisations conservent les disquettes parce que leur nature physique rend les systèmes à glissière d'air qui les utilisent plus difficiles à pirater.Quels sont les aspects techniques qui peuvent justifier que des entreprises et organisations continuent de se servir de supports de stockage comme les disquettes qui ne sont plus fabriquées ?Comment expliquer que la disquette continue de faire office d’icône de sauvegarde pour bon nombre de systèmes informatiques?