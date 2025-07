La valeur du marché mondial des serveurs atteindra 366 milliards de dollars en 2025, soit une croissance de 45 %, avec le taux de croissance trimestriel le plus élevé jamais enregistré, à 134,1 %, selon IDC

Prévisions du marché régional des serveurs

Notes sur la taxonomie

Définitions des types d'accélérateurs

Non accélérés : ces serveurs ne disposent pas d'accélérateur intégré. Les serveurs sur lesquels l'accélérateur a été ajouté par les utilisateurs finaux qui ont acheté la technologie d'accélération directement auprès d'un fournisseur d'accélération et l'ont installée eux-mêmes sont considérés comme non accélérés dans le Server Tracker d'IDC. Les serveurs équipés d'un processeur graphique intégré (IGP) (c'est-à-dire fusionné à la carte mère) sont également considérés comme non accélérés dans le Server Tracker d'IDC.

ces serveurs ne disposent pas d'accélérateur intégré. Les serveurs sur lesquels l'accélérateur a été ajouté par les utilisateurs finaux qui ont acheté la technologie d'accélération directement auprès d'un fournisseur d'accélération et l'ont installée eux-mêmes sont considérés comme non accélérés dans le Server Tracker d'IDC. Les serveurs équipés d'un processeur graphique intégré (IGP) (c'est-à-dire fusionné à la carte mère) sont également considérés comme non accélérés dans le Server Tracker d'IDC. GPU (processeurs graphiques) : un GPU est un processeur spécialisé dans le rendu d'images, d'animations ou de vidéos sur un écran d'ordinateur. Dans le contexte du calcul accéléré sur serveur, un GPU est généralement une carte graphique programmable (amovible), mais il peut également s'agir d'un processeur graphique intégré (c'est-à-dire fusionné à la carte mère). Outre ses applications graphiques, un GPU peut également être utilisé pour effectuer des opérations traditionnellement gérées par une unité centrale de traitement (CPU), un concept connu sous le nom de processeur graphique à usage général (GPGPU).

un GPU est un processeur spécialisé dans le rendu d'images, d'animations ou de vidéos sur un écran d'ordinateur. Dans le contexte du calcul accéléré sur serveur, un GPU est généralement une carte graphique programmable (amovible), mais il peut également s'agir d'un processeur graphique intégré (c'est-à-dire fusionné à la carte mère). Outre ses applications graphiques, un GPU peut également être utilisé pour effectuer des opérations traditionnellement gérées par une unité centrale de traitement (CPU), un concept connu sous le nom de processeur graphique à usage général (GPGPU). Autres accélérateurs : cette catégorie regroupe les serveurs équipés d'un accélérateur discret intégré FPGA ou ASIC. En détail :

Un réseau de portes programmables in situ (FPGA) est un circuit intégré conçu pour être configuré par le client après sa fabrication. Les FPGA sont constitués d'un réseau de blocs logiques programmables, d'interconnexions et de blocs d'entrée/sortie (E/S). Un circuit intégré spécifique à une application est un circuit intégré spécialement conçu qui ne peut pas être reconfiguré après sa fabrication.



cette catégorie regroupe les serveurs équipés d'un accélérateur discret intégré FPGA ou ASIC. En détail :



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 436 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

La valeur du marché des serveurs x86 devrait augmenter de 39,9 % en 2025 pour atteindre 283,9 milliards de dollars, tandis que celle des serveurs non x86 devrait augmenter de 63,7 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 82,0 milliards de dollars. Les serveurs équipés d'un GPU intégré devraient connaître une croissance de 46,7 % par rapport à l'année précédente, représentant près de 50 % de la valeur totale du marché cette année-là.Le rythme rapide auquel les hyperscalers et les fournisseurs de services cloud continuent d'adopter des serveurs avec GPU intégrés a alimenté la croissance du marché des serveurs, qui triplera en seulement trois ans. Grâce principalement au lancement de configurations à grande échelle, les serveurs basés sur ARM gagnent rapidement du terrain sur le marché, avec une croissance de 70,0 % et une part de 21,1 % des expéditions totales de l'année.« La nouvelle annonce du projet Stargate promettait d'investir jusqu'à 500 milliards de dollars dans les infrastructures d'IA afin de contribuer à la création d'une intelligence artificielle générale (AGI). Peu après, la sortie du modèle de raisonnement R1 de DeepSeek a suscité des inquiétudes quant à la nécessité d'investir autant dans les infrastructures », a déclaré Kuba Stolarski , vice-président de la recherche chez Worldwide Infrastructure Research. « Le modèle R1 nécessitait plus d'infrastructures que ce qui avait été annoncé, et l'évolution des simples chatbots vers des modèles de raisonnement et une IA agentique exigera une capacité de traitement plusieurs fois supérieure, en particulier pour l'inférence. Des améliorations dans l'efficacité de la création de modèles étaient attendues et constituaient en fait un objectif dans le secteur. Des modèles efficaces utiliseront moins de ressources et pourront donc mieux s'adapter à des environnements multi-utilisateurs, permettant un raisonnement de haut niveau et pouvant éventuellement conduire à l'AGI. »Les États-Unis sont la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des serveurs, avec une augmentation de 59,7 % par rapport à 2024, ce qui représente près de 62 % du chiffre d'affaires total en 2025. La Chine connaît également une croissance plus rapide que les autres régions, avec une augmentation de 39,5 % en glissement annuel en 2025 et plus de 21 % du chiffre d'affaires trimestriel mondial. Le Japon et l'APeJC devraient connaître une croissance à deux chiffres cette année, avec respectivement 33,9 % et 10,8 %. L'EMEA et l'Amérique latine affichent une croissance à un chiffre, avec 7,0 % et 0,7 %, tandis que le Canada affiche une croissance négative de -9,6 % en raison d'une transaction inhabituellement importante en 2024.Le Worldwide Quarterly Server Tracker d'IDC améliore considérablement la capacité des clients à réagir rapidement et efficacement au marché dynamique actuel des serveurs. Ce produit fournit des informations sur les tendances des clients en fournissant des détails sur la taille du marché, les parts de marché et les prévisions de marché spécifiques à chaque zone géographique pour tous les segments de serveurs. Ce produit IDC fournit une base de données web trimestrielle qui détaille les performances des différents acteurs du marché et répond à des questions importantes en matière de planification et de positionnement des produits. Cet outil fait partie du Worldwide Quarterly Enterprise Infrastructure Tracker, qui offre une vue d'ensemble du marché potentiel des quatre technologies d'infrastructure clés pour les centres de données (serveurs, systèmes de stockage d'entreprise externes et appareils spécialisés : HCI et PBBA).IDC définit un système serveur comme un dispositif informatique multi-utilisateurs qui accède à des services et les fournit via un réseau. Le serveur et les applications qui y sont exécutées sont généralement partagés par plusieurs utilisateurs. Contrairement à un dispositif client, un serveur ne dispose généralement pas d'une interface utilisateur destinée à l'interaction homme-machine. Un système serveur type comprend un ou plusieurs processeurs, une carte mère, de la mémoire, un disque interne ou un stockage flash, un système d'exploitation (OS) intégré, des blocs d'alimentation et des interfaces réseau.IDCQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous ces prévisions d'IDC crédibles ou pertinentes ?