Les ventes de serveurs de volume ont augmenté de 15,4 % pour atteindre 17,3 milliards de dollars au cours du trimestre, tandis que les ventes de serveurs de milieu de gamme ont diminué de 2,7 % pour se situer à 2,4 milliards de dollars. Les ventes de serveurs haut de gamme ont augmenté de 0,1 % pour un total de 1,2 milliard de dollars., a déclaré Paul Maguranis, analyste de recherche principal, Plateformes et technologies d'infrastructure chez IDC.Sur le plan géographique, le revenu des serveurs en Chine a augmenté de 29,1 % par rapport à l'année précédente, tandis que l'Asie/Pacifique (à l'exclusion de la Chine et du Japon) a augmenté de 16,6 %. L'Amérique latine a diminué de 9,1 % et l'Amérique du Nord a augmenté de 10,6 % d'une année sur l'autre.Les revenus générés par les serveurs x86 ont augmenté de 10,9 % au 1er trimestre 21 pour atteindre 18,7 milliards de dollars. Les revenus générés par les serveurs non-x86 ont augmenté de 23,0 % en glissement annuel pour atteindre 2,2 milliards de dollars.* IDC déclare une égalité statistique sur le marché mondial des serveurs lorsqu'il existe une différence de un pour cent ou moins dans la part des revenus ou des livraisons entre deux ou plusieurs fournisseurs.(a) En raison de la coentreprise existante entre HPE et H3C, IDC déclare la part de marché externe au niveau mondial pour HPE et H3C sous le nom de " HPE/H3C " à partir du 2e trimestre 2016. Conformément à l'accord de coentreprise, Unisplendour Corporation, filiale de Tsinghua Holdings, a acheté, par l'intermédiaire d'une société affiliée détenue à 100 %, une participation de 51 % dans H3C et HPE détient une participation de 49 % dans la nouvelle société.(b) Les revenus d'Inspur comprennent les revenus et les unités de serveur pour Inspur Power Systems. Inspur est présenté comme une société distincte dont les revenus comprennent les systèmes OEM d'Inspur et les systèmes développés localement et de marque d'Inspur Power Systems. Selon l'accord de coentreprise, Inspur Power Commercial System Co., Ltd. a un capital social total de 1 milliard de RMB, Inspur investissant 510 millions de RMB pour une participation de 51 %, et IBM investissant 490 millions de RMB pour les 49 % restants.Source : IDCQue pensez-vous de ces résultats ?