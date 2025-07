Seagate livre des disques de 30 To pour répondre à l'explosion mondiale de la demande de stockage dans les centres de données IA, mais en réalité, ils sont disponibles à l'achat pour tous à 600 $.

Seagate Technology Holdings plc, leader mondial du stockage de données de grande capacité, annonce aujourd'hui la disponibilité mondiale des disques durs Exos ®M et IronWolf® Pro d'une capacité maximale de 30 To. Construits sur la plateforme Mozaic3+™ de Seagate et dotés de la technologie d'enregistrement magnétique assisté par la chaleur (HAMR), ces disques sont conçus pour répondre à la demande croissante en matière de stockage évolutif et hautes performances, stimulée par l'essor des déploiements d'IA qui viennent compléter le développement des infrastructures traditionnelles des entreprises. Avec plus d'un million de disques durs Mozaic livrés à ce jour, Seagate a franchi plus qu'une étape - elle a marqué un moment décisif qui souligne la force et la maturité de sa technologie de stockage révolutionnaire.



"Aujourd'hui, environ 90 % des données mondiales sont stockées dans 10 pays seulement. Cependant, la gravité des données tire de plus en plus les réseaux vers la périphérie alors que près de 150 pays adoptent des exigences en matière de souveraineté des données et que les charges de travail liées à l'IA continuent de se développer. Les centres de données sur site, privés et souverains tirent parti de l'IA pour libérer la valeur de leurs données propriétaires", déclare Melyssa Banda, vice-présidente senior de la division Edge Storage and Services de Seagate. "Nos disques de 30 To sont conçus pour prendre en charge ces tendances en plein essor, en offrant la capacité, l'efficacité et la résilience nécessaires pour alimenter les charges de travail liées à l'IA."



Un disque dur (HHD) est un dispositif de stockage de données non volatile. Le terme "non-volatile" fait référence aux dispositifs de stockage qui conservent les données stockées lorsqu'ils sont éteints. Mais la capacité des HDD a évolué est relativement lente au fil des ans. Les disques de 20 To étaient la précédente "grande cible" de l'industrie du stockage, les plans de lancement des disques de cette capacité datant de 2017. À l'époque, Seagate avait déclaré qu'il souhaitait en commercialiser un d'ici 2019, mais il a fallu attendre l'année suivante pour qu'ils soient commercialisés, la production de masse devant commencer en 2021. La prochaine étape était bien évidemment les disques durs de 30 To . Depuis plus de vingt ans, le fabricant de disques durs Seagate expérimente la technologie d'enregistrement magnétique assisté par la chaleur (HAMR) pour augmenter la densité des disques durs - des disques qui utilisent de minuscules lasers pour chauffer et étendre certaines parties du plateau du disque, écrire des données, puis s'éteindre pour permettre au plateau de refroidir et de se contracter, le tout en moins d'une nanoseconde.Après des décennies de prévisions de disponibilité trop optimistes, Seagate a annoncé fin 2024 qu'elle livrait enfin à certains clients des centres de données des disques basés sur la technologie HAMR d'une capacité allant jusqu'à 36 To. Maintenant, les utilisateurs finaux et les administrateurs informatiques peuvent enfin acheter ces disques, mais uniquement dans des capacités plus réduites pour l'instant.Seagate a annoncé que la société et d'autres détaillants vendront les disques durs IronWolf Pro et Exos M de 30 To au prix de 600 $, et les disques de 28 To au prix de 570 $. Les deux disques utilisent la technologie d'enregistrement magnétique conventionnel (CMR), qui est plus performante que la technologie d'enregistrement magnétique shingled (SMR) parfois utilisée pour augmenter la densité des disques.Extrait de l'annonce de Seagate :", a déclaré Ed Burns, directeur de recherche, Hard Disk Drive and Storage Technologies chez IDC.Il a ajouté : "HPE prévoit que le marché de l'IA sur site connaîtra un taux de croissance annuel moyen de 90 %, pour atteindre 42 milliards de dollars d'ici trois ans. NVIDIA décrit les usines d'IA comme des "", essentiels pour transformer les données en informations en temps réel tout au long du cycle de vie de l'IA. L'IA devenant un élément central de la stratégie de l'entreprise, la modernisation du stockage n'est pas facultative, elle est fondamentale.L'Edge AI n'est plus un concept futur, c'est maintenant. Selon IDC, des secteurs tels que la vente au détail, la fabrication et les services financiers déploient activement l'IA en périphérie pour l'analyse vidéo, la maintenance prédictive et la détection des fraudes. Cette évolution accélère l'adoption d'architectures de stockage désagrégées, qui dissocient le calcul du stockage pour permettre une infrastructure plus flexible et évolutive.Le disque Seagate Exos M 30 To est conçu pour répondre à la demande croissante de stockage de grande capacité et économe en énergie, permettant aux entreprises de faire évoluer le stockage, d'optimiser le placement des données et de prendre en charge l'analyse en périphérie en temps réel sans compromettre les performances ou la durabilité.Avec la prolifération des applications alimentées par l'IA, les systèmes NAS sur site évoluent vers des hubs de données intelligents, prenant en charge des charges de travail avancées telles que l'analyse vidéo, la reconnaissance d'images, la génération augmentée de récupération (RAG) et l'inférence à la périphérie. La convergence de l'IA, de l'IoT et du cloud hybride alimente la demande de solutions NAS à haute capacité et à haute intégrité, capables de gérer de grands ensembles de données non structurées avec une faible latence et un débit élevé.Une récente analyse de marché prévoit que le marché mondial des NAS connaîtra un TCAC de plus de 17 % jusqu'en 2034, sous l'effet de la transformation numérique et de l'essor de l'IA et de l'analyse des big data.", a déclaré Dhaval Panara, chef de produit, QNAP. "".", déclare Evan Li, Head of International Business, UGREEN.Pour rappel, un rapport de juin 2025 a révélé que Seagate commercialise discrètement des disques HAMR de 40 To , ouvrant la voie à la prochaine génération de stockage. La technologie HAMR de Mozaic offre une capacité de 4 To par plateau, promettant une augmentation considérable de l'efficacité du stockage. L'expansion des centres de données déterminera la vitesse à laquelle ces disques de 40 To se généraliseront.Seagate est un leader mondial du stockage de données de grande capacité, ayant fourni plus de 4,5 milliards de téraoctets de capacité au cours de quatre décennies. De la périphérie au cœur de l'entreprise et à l'informatique en nuage, Seagate renforce la confiance dans les données en proposant des solutions de stockage évolutives, durables et sécurisées.Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?