Trump menace d'imposer des droits de douane de 100 % sur les puces informatiques aux entreprises qui ne construisent pas aux États-Unis. L'offre du président d'exempter les entreprises de taxes potentiellement ruineuses en échange d'investissements américains lui donne un moyen de pression sur les entreprises technologiques et autres qui dépendent des puces étrangères. Apple a obtenu une exemption des droits de douane sur les puces, a déclaré Trump.
Après son entrée en fonction en tant que président, Donald Trump a envisagé d'imposer des droits de douane de 25 % à 100 % sur les puces électroniques fabriquées à Taïwan. Selon les analystes, Trump mise sur le fait que cette menace forcera les fabricants de puces, dont le leader du marché TSMC, à délocaliser leur production aux États-Unis. Bien que l'objectif soit de stimuler la production nationale, l'imposition de droits de douane sur les puces taïwanaises pourrait entraîner des mesures représailles, perturber la chaîne d'approvisionnement, augmenter les coûts pour les entreprises américaines et ralentir l'innovation technologique.
Malgré ces avertissements, Donald Trump a récemment déclaré qu'il imposerait des droits de douane de 100 % sur toutes les puces informatiques importées aux États-Unis, mais qu'il exempterait les entreprises qui s'engagent à "construire" sur le sol américain. Cette proposition exerce une pression économique sur les entreprises américaines, en particulier dans le secteur technologique, qui dépendent généralement de l'Asie pour les composants essentiels, ouvrant la voie à davantage d'accords d'investissement spectaculaires que Trump a encouragés dans ce secteur au cours de son second mandat.
Apple a obtenu une exemption des droits de douane sur les puces, a déclaré Trump. Il a annoncé la nouvelle politique commerciale sur les semi-conducteurs lors d'un événement à la Maison Blanche aux côtés du PDG d'Apple, Tim Cook, qui a déclaré que son entreprise allait augmenter ses investissements dans les emplois et les fournisseurs américains au cours des prochaines années.
"Nous allons imposer des droits de douane très élevés sur les puces et les semi-conducteurs", a déclaré Trump. "Mais la bonne nouvelle pour les entreprises comme Apple, c'est que si vous construisez aux États-Unis ou si vous vous êtes engagé à construire, sans aucun doute, à construire aux États-Unis, il n'y aura pas de frais." Comme les importateurs répercutent souvent les coûts des droits de douane sur les consommateurs, les taxes sur les puces pourraient entraîner une augmentation du prix des biens de consommation qui en dépendent, des smartphones aux appareils électroménagers en passant par les automobiles.
Apple a déclaré dans son dernier rapport annuel que "la quasi-totalité" de ses produits sont fabriqués, au moins en partie, par d'autres entreprises "situées principalement en Chine continentale, en Inde, au Japon, en Corée du Sud, à Taïwan et au Vietnam".
Mais Apple a déclaré qu'elle dépenserait 600 milliards de dollars pour embaucher des travailleurs et acheter auprès de fournisseurs basés aux États-Unis pendant le mandat de Trump, augmentant ainsi de 100 milliards de dollars l'engagement pris en février. Une grande partie de ces dépenses sera consacrée à des activités commerciales courantes, telles que le paiement des employés et la production d'émissions de télévision pour son service de streaming.
Apple a également vanté un accord avec son fournisseur de longue date Corning, un fabricant de verre de haute technologie, visant à produire à terme tout le verre destiné aux iPhone et aux Apple Watch dans les installations de l'entreprise dans le Kentucky, et a déclaré qu'elle travaillait avec un groupe d'entreprises de puces informatiques afin de produire davantage de composants utilisés aux États-Unis.
"Nous sommes une entreprise américaine fière", a déclaré Cook lors de l'événement, où il a également déclaré que Trump avait été "un grand défenseur de l'innovation et de la fabrication américaines" et lui a offert une sculpture en verre représentant une plaquette de silicium montée sur un socle en or 24 carats. Le président a fait l'éloge de Cook, le qualifiant de "grand, grand homme".
Apple risquait de perdre des centaines de millions de dollars à cause des droits de douane, a déclaré Cook aux investisseurs en mai. Mais après que le PDG ait rencontré le secrétaire au Commerce Howard Lutnick et d'autres hauts responsables de la Maison Blanche en avril, Trump a déclaré qu'il exempterait les iPhones et autres produits technologiques grand public. La promesse de Trump d'exempter les entreprises "qui construisent aux États-Unis" et le succès apparent d'Apple dans l'obtention d'une exemption suggèrent que d'autres dirigeants du secteur technologique pourraient demander un traitement similaire en s'engageant à investir aux États-Unis.
Le régime tarifaire de Trump pour son second mandat, lancé en février, a pris de court l'industrie technologique qui a transformé des innovations telles que les smartphones en produits grand public, en partie grâce à la création de chaînes d'approvisionnement complexes qui sillonnent l'océan Pacifique. Les entreprises technologiques se sont jointes à d'autres sociétés pour annoncer des plans conformes à l'appel de Trump en faveur d'un accroissement des investissements aux États-Unis.
Cook, que Trump avait accidentellement appelé "Tim Apple" lors d'un événement à la Maison Blanche au cours de son premier mandat, a réussi à contourner les précédentes tentatives de Trump d'imposer des droits de douane qui auraient freiné l'activité de son entreprise dans le domaine des smartphones. Cook a développé une relation chaleureuse avec Trump pendant son premier mandat, contrairement à d'autres PDG de la Silicon Valley, en partie grâce à une communication directe avec lui, sans intermédiaires. Cette stratégie a été reprise par les dirigeants de nombreuses autres entreprises, qui appellent ou dînent désormais régulièrement avec Trump.
Des entreprises telles qu'Amazon, le fabricant de puces Nvidia, le créateur de ChatGPT OpenAI et les sociétés pharmaceutiques Roche et Eli Lilly ont annoncé des engagements de dépenses de plusieurs milliards de dollars qui ont été salués par la Maison Blanche. Une série de PDG du secteur ont rencontré le président au cours des dernières semaines et des derniers mois.
Trump a menacé à plusieurs reprises d'imposer des droits de douane sur les puces informatiques, composants essentiels de tous types d'appareils électroniques et de produits tels que les voitures et les appareils électroménagers. Mais ces composants ont été exemptés des droits de douane initiaux annoncés en février, dans l'attente d'une enquête du ministère du Commerce visant à déterminer si les puces sont soumises à une loi commerciale pouvant être utilisée pour appliquer des droits de douane aux produits présentant un risque pour la sécurité nationale. L'administration a mené un processus similaire pour l'acier et les produits pharmaceutiques.
Bien que Trump ait déclaré que ses droits de douane visaient à stimuler l'industrie manufacturière américaine, il n'a pas précisé si seules les nouvelles usines pourraient bénéficier d'une exemption, ni quel niveau d'investissement il jugerait suffisant. Cela pourrait lui donner un poids considérable sur les entreprises qui dépendent des puces électroniques. Malgré les efforts déployés par les administrations successives pour accroître la production nationale de puces, les fournisseurs asiatiques dominent le marché.
La Maison Blanche a salué les politiques commerciales du président, qui ont créé un "effet Trump" incitant les entreprises à créer des emplois et à assurer la prospérité de ses partisans. Mais bon nombre des investissements annoncés par les entreprises technologiques depuis son entrée en fonction en janvier étaient déjà en cours avant sa victoire en novembre, ou ne se sont pas encore concrétisés.
Au cours de sa première semaine au pouvoir, Trump a annoncé qu'OpenAI, SoftBank, Oracle et d'autres entreprises investiraient jusqu'à 500 milliards de dollars dans un projet appelé Stargate visant à construire jusqu'à 20 centres de données, des entrepôts remplis d'ordinateurs, pour alimenter des projets d'IA. En juillet, la seule installation annoncée par les entreprises était un complexe à Abilene, au Texas, dont la construction a commencé sous l'administration Biden. Au cours de son premier mandat, Trump avait annoncé un accord de plusieurs milliards de dollars avec le fabricant taïwanais de technologies Foxconn pour la construction d'une usine dans le Wisconsin. Celle-ci n'a jamais vu le jour.
La politique de Trump en matière de puces électroniques vise à donner aux entreprises une « marge de manuvre » pour transférer leurs installations de fabrication et leurs chaînes d'approvisionnement aux États-Unis, à l'instar de la politique de la Maison Blanche en matière de droits de douane sur les constructeurs automobiles, a déclaré un responsable de l'administration Trump, qui s'est exprimé sous couvert d'anonymat car il n'était pas autorisé à s'exprimer publiquement.
En avril, le président a révisé ses plans initiaux concernant les taxes sur les importations automobiles afin de soulager les constructeurs des effets des droits de douane « cumulés » qui s'appliqueraient aux véhicules, aux composants et aux matières premières. "Nous sommes pleinement conscients du fait qu'il est impossible de créer du jour au lendemain une usine pour produire quelque chose d'aussi complexe que des semi-conducteurs", a déclaré le responsable. "Cette mesure vise à refléter cette réalité et à offrir une certaine flexibilité." Le porte-parole de la Maison Blanche, Kush Desai, a déclaré que l'administration adoptait une "approche nuancée et multiforme" pour stimuler l'industrie manufacturière américaine.
Cette déclaration intervient alors que Donald Trump continue de faire pression sur TSMC. Le président américain aurait proposé de réduire à 15 % les droits de douane sur Taïwan à seulement deux conditions : « TSMC doit acquérir une participation de 49 % dans Intel et investir 400 milliards de dollars supplémentaires aux États-Unis ». Intel est en déclin et la demande de Donald Trump est considérée comme une tentative désespérée pour sauver le fabricant américain de semiconducteurs. Les analystes estiment que cette demande semble improbable d'un point de vue purement financier, sans tenir compte des répercussions industrielles que pourrait avoir une prise de participation de TSMC dans Intel.
