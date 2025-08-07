Le titre Apple bondit de 5 % après l'annonce d'un investissement de 100 milliards de $ dans la fabrication aux États-Unis, qui vise à aider l'entreprise à éviter les droits de douane de 100 % imposés par Trump

Le titre Apple bondit de 5 % après l'annonce d'un investissement de 100 milliards de dollars dans la production aux États-Unis. Cette annonce vise à aider l'entreprise technologique à échapper aux droits de douane imposés par Trump sur les semi-conducteurs. Cette promesse qui porterait son investissement total aux États-Unis à 600 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années.
Sous la menace des droits de douane de Trump, Apple a annoncé en février qu'elle investira plus de 500 milliards de dollars aux États-Unis au cours des quatre prochaines années. Les projets comprennent une nouvelle usine au Texas, le doublement du Fonds américain pour la fabrication avancée, une académie de fabrication et des investissements accélérés dans l'IA et l'ingénierie du silicium.
Récemment, le titre Apple a bondi de plus de 5 % après l'annonce d'un investissement de 100 milliards de dollars dans la production aux États-Unis, une mesure qui devrait aider l'entreprise à échapper aux droits de douane de 100 % imposés par le président Donald Trump sur les semi-conducteurs. La troisième entreprise la plus valorisée au monde a clôturé en hausse de 5,1 % à 213,28 dollars, après cette promesse qui porterait son investissement total aux États-Unis à 600 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années.
Cela a contribué à la remontée de Wall Street à la clôture. L'indice Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a mené la hausse, clôturant en hausse de 1,21 %. Le Dow Jones Industrial Average a gagné 0,18 %, tandis que le S&P 500 a grimpé de 0,73 %.
La Maison Blanche a annoncé qu'elle imposerait des droits de douane sur « toutes les puces et tous les semi-conducteurs entrant aux États-Unis », mais ceux-ci ne s'appliqueraient pas aux entreprises qui se sont engagées à fabriquer aux États-Unis ou qui sont en train de le faire. La décision d'Apple était « un bon coup stratégique pour [le directeur général Tim] Cook et Cupertino », où Apple a son siège, a déclaré Dan Ives, directeur général de Wedbush.
Cette annonce est intervenue la veille de l'entrée en vigueur des droits de douane plus larges et plus radicaux de Trump, visant à encourager les entreprises à délocaliser leur production aux États-Unis. Elle fait suite à un engagement de 500 milliards de dollars pris en février, qui prévoyait notamment l'embauche de 20 000 travailleurs.
Les entreprises ont hésité à s'implanter dans la première économie mondiale en raison d'un certain nombre de facteurs, notamment le coût élevé des ressources et de la main-d'uvre, en plus des obstacles réglementaires. Cela les a incitées à installer des usines de fabrication à l'étranger, où les coûts, en particulier ceux de la main-d'uvre, sont moins élevés, tout en évitant les coûts d'importation des composants et matériaux essentiels.
Les investisseurs craignent que les produits fabriqués aux États-Unis, comme l'iPhone d'Apple, n'entraînent des hausses de prix qui seraient répercutées sur les consommateurs. Le prix de l'iPhone 16 Pro, le modèle phare actuel, commence à 1 000 dollars. Les coûts de main-d'uvre et d'assemblage d'un iPhone seraient au moins dix fois plus élevés sur le sol américain, a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste senior chez Swissquote Bank.
« Les investisseurs étaient plus soulagés de voir Tim Cook rester en bons termes avec la Maison Blanche que préoccupés par la baisse inévitable des marges de l'entreprise due au coût plus élevé de la production des iPhones aux États-Unis », a-t-elle déclaré. « Donc, ce qui va probablement se passer et je pense que c'est là le hic c'est qu'Apple va investir des centaines de milliards dans des usines américaines et s'assurer qu'elles sont hautement automatisées afin de nécessiter de moins en moins de main-d'uvre. »
Pendant ce temps, la course à la fabrication de semi-conducteurs continue de s'intensifier, les entreprises essayant de répondre à la demande accrue de puces, en particulier pour alimenter les applications d'intelligence artificielle dans le contexte de l'explosion de l'IA générative. Les États-Unis se positionnent pour jouer un rôle de premier plan dans ce secteur et repousser les défis, en particulier ceux posés par la Chine.
La loi sur les puces électroniques (officiellement intitulée « Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors and Science Act ») a été mise en uvre en 2022 afin de stimuler et d'encourager la production américaine de puces électroniques. Il vise également à contribuer à la revitalisation du secteur américain des semi-conducteurs, autrefois une force majeure qui a depuis perdu des parts de marché au profit des fabricants sud-coréens et taïwanais.
« L'économie américaine et les dépenses des entreprises se sont révélées remarquablement résistantes, et la croissance des revenus des hyperscalers a largement bénéficié des produits, services et expériences utilisateur soutenus par l'IA », a déclaré Mathieu Racheter, responsable de la recherche en stratégie actions chez la banque suisse Julius Baer.
Pourtant dans ce contexte, au cours de son troisième trimestre fiscal, le géant technologique s'est une fois de plus appuyé sur son produit phare, et cela a porté ses fruits. La forte demande pour l'iPhone 16 a permis à Apple d'enregistrer sa plus forte croissance de chiffre d'affaires depuis 2021, mettant ainsi en veilleuse les inquiétudes concernant un ralentissement. L'une des plus grandes surprises est venue de Chine. Après deux trimestres consécutifs de baisse, les ventes dans la région ont augmenté de 4 % pour atteindre 15,37 milliards de dollars. Tous cela, malgré les droits de douane imposés par Trump.
Voici quelques détails partagés par Apple concernant son investissement :
Programme américain de fabrication d'Apple
Apple collabore avec ses fournisseurs afin d'accélérer la fabrication aux États-Unis grâce à son nouveau programme américain de fabrication (AMP). Les premiers partenaires de l'AMP sont Corning, Coherent, GlobalWafers America (GWA), Applied Materials, Texas Instruments (TI), Samsung, GlobalFoundries, Amkor et Broadcom. Cette initiative s'inscrit dans le prolongement de l'engagement pris en juillet par Apple d'acheter des aimants en terres rares fabriqués aux États-Unis auprès de MP Materials.
Le programme de fabrication américain contribuera à financer une expansion majeure du partenariat de longue date entre Apple et Corning, qui permettra d'installer la ligne de production de verre pour smartphones la plus grande et la plus avancée au monde dans une usine de Harrodsburg, dans le Kentucky. Grâce à cette expansion, tous les iPhone et Apple Watch vendus dans le monde seront bientôt équipés d'un verre de protection fabriqué dans le Kentucky. Les deux entreprises ouvriront également un nouveau centre d'innovation Apple-Corning dans le Kentucky.
Apple a également conclu un nouvel accord pluriannuel avec Coherent, un partenaire de longue date qui produit les lasers VCSEL permettant de nombreuses fonctionnalités, notamment Face ID, sur les iPhone et iPad vendus dans le monde entier. Ce travail est réalisé dans l'usine de Coherent à Sherman, au Texas.
En juillet, Apple s'est également engagée à acheter des aimants en terres rares fabriqués aux États-Unis et développés par MP Materials, le seul producteur de terres rares entièrement intégré aux États-Unis, qui a considérablement agrandi son usine phare d'Independence, au Texas. Ces aimants seront intégrés aux appareils Apple vendus dans le monde entier. Les deux entreprises vont également mettre en place une chaîne de recyclage de terres rares à la pointe de la technologie à Mountain Pass, en Californie.
Apple étend sa chaîne d'approvisionnement américaine de silicium de bout en bout
Grâce à ces nouveaux partenariats, Apple est à la tête de la création d'une chaîne d'approvisionnement en silicium de bout en bout aux États-Unis, avec des partenaires dans tous les aspects clés de la production de silicium. Cette chaîne d'approvisionnement américaine en silicium est en passe de produire plus de 19 milliards de puces pour les produits Apple en 2025. Cela inclut TSMC en Arizona, qui produit des dizaines de millions de puces pour Apple en utilisant l'une des technologies de processus les plus avancées d'Amérique. Apple est le premier et le plus gros client de cette usine.
« Les ingénieurs d'Apple travaillent en étroite collaboration avec des fournisseurs à travers les États-Unis pour créer des puces en silicium à la pointe de l'innovation », a déclaré Sabih Khan, directeur général d'Apple. « Nous nous engageons à soutenir les fournisseurs américains impliqués dans toutes les étapes clés du processus de fabrication des puces, depuis les premières phases de recherche et développement jusqu'à la fabrication finale et l'emballage. Nous voulons que les États-Unis soient à la pointe de cette industrie cruciale, et nous redoublons d'efforts pour développer un écosystème de fabrication de silicium qui profitera aux innovateurs de tout le pays. »
- Les plaquettes sont les éléments constitutifs de toute puce en silicium, et Apple s'associe à GlobalWafers America à Sherman, au Texas, pour produire pour la première fois des plaquettes avancées destinées à être utilisées dans des usines de semi-conducteurs basées aux États-Unis. Les usines américaines de fabrication de puces, telles que TSMC à Phoenix, en Arizona, et Texas Instruments à Sherman, au Texas, utiliseront les plaquettes de 300 mm de GWA pour produire des puces destinées aux iPhone et iPad vendus aux États-Unis et dans le monde entier. GWA utilise du silicium provenant de sources américaines, notamment de Hemlock Semiconductor, une filiale de Corning, pour produire les plaquettes de silicium les plus avancées au monde.
- Apple s'associe également directement à Applied Materials pour stimuler la production d'équipements de fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis. Le site d'Applied à Austin, au Texas, est une plaque tournante essentielle pour la fabrication d'équipements de pointe pour les puces.
- Les usines transforment les plaquettes brutes en puces. Apple et Texas Instruments renforcent leur partenariat afin d'accroître leur collaboration future en matière de produits et la capacité critique des États-Unis dans ce domaine. Apple prend un nouvel engagement avec TI, qui soutiendra l'installation d'outils supplémentaires dans son usine de Lehi, dans l'Utah, et dans une nouvelle usine à Sherman, au Texas. Ces sites abritent les technologies de processus les plus avancées de TI et utilisent des équipements de fabrication de puces fabriqués aux États-Unis par l'usine Applied Materials d'Austin, ainsi que des plaquettes de silicium de pointe fournies par GlobalWafers America. Ces sites fabriqueront des semi-conducteurs fondamentaux essentiels utilisés dans les produits Apple, notamment les iPhone commercialisés aux États-Unis et dans le monde entier.
- Apple collabore également avec Samsung dans son usine d'Austin, au Texas, afin de lancer une nouvelle technologie innovante pour la fabrication de puces, qui n'a jamais été utilisée auparavant dans le monde. En introduisant cette technologie aux États-Unis en premier, cette usine fournira des puces qui optimisent la puissance et les performances des produits Apple, notamment les iPhone vendus dans le monde entier.
- GlobalFoundries et Apple ont également conclu un accord visant à développer la fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis, en mettant l'accent sur les technologies sans fil de pointe et la gestion avancée de l'énergie, des technologies essentielles qui permettent d'allonger la durée de vie des batteries et d'améliorer la connectivité des appareils Apple. Ce partenariat apportera de nouvelles capacités, des emplois et des technologies à l'usine de semi-conducteurs GlobalFoundries de Malta, dans l'État de New York.
- Le conditionnement est la dernière étape cruciale dans la fabrication des puces en silicium. Apple investit dans la nouvelle usine de conditionnement et de test de puces avancées d'Amkor en Arizona, et en sera le premier et le plus gros client. Cela permettra d'accélérer le développement des capacités de conditionnement en Amérique, renforçant ainsi de manière significative la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs aux États-Unis. Cette usine conditionnera et testera les puces Apple fabriquées dans l'usine TSMC voisine, et créera des puces utilisées dans les iPhone expédiés dans le monde entier.
Apple collabore également avec Broadcom et GlobalFoundries pour développer et fabriquer d'autres composants semi-conducteurs cellulaires aux États-Unis. Ces composants sont essentiels pour les communications 5G dans les produits Apple.
Source : Apple
