Nvidia et AMD acceptent de verser au gouvernement US 15 % de leurs revenus chinois dans le cadre d'un accord « sans précédent » avec l'administration Trump pour obtenir des licences d'exportation vers la Chine

Dans le cadre d'un accord « sans précédent », confirmé par la Maison-Blanche, les géants des puces Nvidia et AMD verseront chacun 15 % du montant de certaines ventes de puces en Chine au gouvernement américain. Conclu sous l'administration Trump, cet accord lie les licences d'exportation des puces d'intelligence artificielle (IA) H20 de Nvidia et MI308 d'AMD à un partage des revenus. Une mesure qui suscite de vives critiques de la part d'experts commerciaux, qui mettent en garde contre le risque de créer un dangereux précédent en liant les contrôles à l'exportation de technologies sensibles à des paiements monétaires.
Cet accord intervient dans un contexte de renforcement des contrôles américains sur les exportations de puces haute performance vers la Chine. En septembre 2022, Washington a interdit les expéditions des processeurs A100 et H100 de Nvidia, mais des documents d'appel d'offres ont révélé que des agences militaires chinoises, des centres de recherche en IA gérés par l'État et des universités ont tout de même acquis des lots de semi-conducteurs Nvidia en 2023, contournant ainsi l'interdiction des États-Unis.
Dans le cadre d'un nouvel accord visant à obtenir des licences d'exportation pour leurs produits, Nvidia et AMD ont accepté de reverser au gouvernement américain une partie des revenus générés par les ventes de puces en Chine, a confirmé la Maison-Blanche.
En vertu de l'accord conclu avec l'administration du président américain Donald Trump, Nvidia reversera 15 % des revenus générés par les ventes de sa puce d'IA H20, tandis qu'AMD reversera le même pourcentage des revenus générés par les ventes de sa puce MI308.
S'adressant aux journalistes à la Maison Blanche, Donald Trump a déclaré que la Chine disposait déjà de la puce H20 de Nvidia, la qualifiant d'« ancienne » et d'« obsolète ».
Après avoir ciblé cette puce pour des restrictions à l'exportation, Donald Trump a déclaré avoir négocié un accord avec le PDG de Nvidia, Jensen Huang.
« Il vend essentiellement une vieille puce », a déclaré Donald Trump. « Je lui ai dit que si je devais faire cela, je voulais que vous nous versiez une compensation financière en tant que pays, car je vous accorde une dérogation. Je ne les ai dérogés que pour le H20. »
Cet accord peu orthodoxe, qui n'a pas de précédent connu, fait suite à la décision prise le mois dernier par l'administration Trump de lever l'interdiction de vente des puces H20 de Nvidia à la Chine.
Le Financial Times, qui a été le premier à rapporter cette information, a déclaré que l'administration Trump n'avait pas encore décidé comment elle allait utiliser les recettes collectées.
Nvidia n'a ni confirmé ni infirmé l'accord, mais a déclaré qu'elle respectait les règles du gouvernement américain en matière d'activités commerciales sur les marchés étrangers.
« Même si nous n'avons pas expédié de H20 en Chine depuis des mois, nous espérons que les règles de contrôle des exportations permettront aux États-Unis d'être compétitifs en Chine et dans le monde entier », a déclaré un porte-parole de l'entreprise.
« Les États-Unis ne peuvent pas répéter l'erreur commise avec la 5G et perdre leur leadership dans le domaine des télécommunications. La technologie américaine en matière d'intelligence artificielle peut devenir la norme mondiale si nous nous lançons dans la course. »
À la suite des informations relatives à cet accord, qui ont été confirmées par plusieurs médias de renom, les experts commerciaux ont exprimé leur inquiétude quant aux implications du lien entre le contrôle des technologies sensibles et les paiements monétaires.
Christopher Padilla, ancien directeur de l'Administration du commerce international du département américain du Commerce, a qualifié cet accord d'« étonnant ».
« Si l'administration Trump autorise les entreprises à contourner les contrôles à l'exportation imposés pour protéger la sécurité nationale des États-Unis, nous nous trouvons dans une situation très dangereuse », a déclaré Christopher Padilla dans un message publié sur LinkedIn. « Il s'agit là d'un mélange de corruption et de chantage sans précédent et probablement illégal. »
Peter Harrell, chercheur non résident à la Fondation Carnegie pour la paix internationale, a déclaré que cet accord créait un précédent inquiétant.
« Les Chinois seraient également prêts à payer le prix fort pour des F35 et des technologies militaires américaines de pointe », a déclaré Peter Harrell dans un message publié sur X. « Que vous pensiez ou non que Nvidia devrait pouvoir vendre des H20 en Chine, le fait d'imposer des frais en échange d'un assouplissement des contrôles à l'exportation liés à la sécurité nationale constitue un terrible précédent. »
Cet accord historique fait suite aux déclarations précédentes de Donald Trump, qui avait révélé avoir envisagé de démanteler Nvidia, sans même savoir de quoi il s'agissait. « Que diable est Nvidia ? Je n'en ai jamais entendu parler auparavant », a déclaré le président lors d'un discours marquant le lancement de son nouveau plan d'action en matière d'IA, en juillet dernier. Alors que le président Donald Trump considère désormais Nvidia comme pratiquement « impossible à rattraper » après avoir rencontré son PDG, Jensen Huang, les experts avertissent sur la bulle de l'IA, affirmant que les valorisations d'entreprises telles que Nvidia sont détachées de la réalité.
Source : Le Financial Times
Et vous ?
Quelle lecture faites-vous de cette situation ?
Trouvez-vous cette initiative de l'administration Trump judicieuse ou pertinente ?
Voir aussi :
Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré que le géant technologique avait obtenu l'autorisation de l'administration Trump pour vendre à la Chine ses puces informatiques H20 de pointe utilisées pour l'IA
Nvidia a rejeté les demandes du gouvernement américain visant à inclure des portes dérobées et des dispositifs d'arrêt d'urgence dans ses puces IA, qualifiant ces mesures "d'invitation ouverte au désastre"
L'administration Trump abandonne les mesures de répression des exportations de puces d'IA H20 après que Nvidia a payé 1 million $ pour un repas à Mar-a-Lago
Vous avez lu gratuitement 509 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.