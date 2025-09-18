Nvidia va investir 5 milliards de $ dans Intel, les deux entreprises vont collaborer sur des infrastructures d'IA, des centres de données personnalisés et des produits informatiques personnels

Nvidia, le premier fabricant mondial de puces électroniques, a annoncé qu'il allait investir 5 milliards de dollars dans Intel et collaborer avec l'entreprise de semi-conducteurs en difficulté sur des produits. Nvidia et Intel s'associeront pour travailler sur des centres de données personnalisés qui constituent l'épine dorsale de l'infrastructure d'intelligence artificielle (IA), ainsi que sur des produits informatiques personnels.
Intel, autrefois un titan incontesté de l'industrie des semi-conducteurs, se trouve aujourd'hui à un carrefour critique. Des déclarations de son PDG, Lip-Bu Tan, ont mis en lumière une réalité difficile : l'entreprise accuse un retard considérable dans le domaine de l'intelligence artificielle et a chuté de manière significative dans le classement des entreprises de semi-conducteurs. Ces révélations interviennent alors qu'Intel procède à des milliers de suppressions d'emplois à travers le monde dans le cadre d'une restructuration majeure.
Dans ce contexte, Nvidia, le premier fabricant mondial de puces électroniques, a annoncé qu'il allait investir 5 milliards de dollars dans Intel et collaborer avec l'entreprise de semi-conducteurs en difficulté sur des produits. Nvidia et Intel s'associeront pour travailler sur des centres de données personnalisés qui constituent l'épine dorsale de l'infrastructure d'intelligence artificielle (IA), ainsi que sur des produits informatiques personnels, a déclaré Nvidia dans un communiqué de presse.
Nvidia a déclaré qu'elle dépenserait 5 milliards de dollars pour acheter des actions ordinaires Intel à 23,28 dollars par action. L'investissement est soumis à l'approbation des autorités réglementaires. « Cette collaboration historique associe étroitement l'IA et la pile de calcul accéléré de NVIDIA aux processeurs Intel et au vaste écosystème x86, fusionnant ainsi deux plateformes de classe mondiale », a déclaré Jensen Huang, PDG de Nvidia. « Ensemble, nous allons étendre nos écosystèmes et jeter les bases de la prochaine ère informatique. »
Les deux entreprises ont déclaré qu'elles allaient travailler à « connecter de manière transparente » leurs architectures. Pour les centres de données, Intel fabriquera des puces personnalisées que Nvidia utilisera dans ses plateformes d'infrastructure d'IA. Quant aux produits pour PC, Intel construira des puces intégrant la technologie Nvidia.
Cet accord offre une bouée de sauvetage à Intel, pionnier de la Silicon Valley qui a connu des décennies de croissance grâce à ses processeurs qui ont alimenté le boom des ordinateurs personnels, mais qui a connu un déclin après avoir raté le passage à l'ère de l'informatique mobile déclenché par le lancement de l'iPhone en 2007. Avant l'ouverture du marché, les actions d'Intel ont bondi de 30 %. Les actions de Nvidia ont gagné 3 %.
Intel a pris encore plus de retard ces dernières années, dans un contexte d'essor de l'intelligence artificielle qui a propulsé Nvidia au rang d'entreprise la plus valorisée au monde. Intel a perdu près de 19 milliards de dollars l'année dernière et 3,7 milliards supplémentaires au cours des six premiers mois de cette année, et prévoit de réduire ses effectifs d'un quart d'ici la fin 2025. Nvidia, quant à elle, a connu une ascension fulgurante grâce à ses puces spécialisées qui sont à la base du boom de l'intelligence artificielle. Ces puces, appelées processeurs graphiques ou GPU, sont très efficaces pour développer des systèmes d'IA puissants.
Fin août, Intel avait déjà annoncé un accord avec le gouvernement américain qui permet à Washington de prendre une participation de 10 % dans l'entreprise autrefois florissante, aujourd'hui en difficulté. L'investissement de 8,9 milliards de dollars réalisé par l'administration Trump fait des États-Unis le le plus grand actionnaire d'Intel. Cependant, le gouvernement fédéral est un actionnaire passif, ce qui signifie qu'il ne dispose d'aucun droit de gouvernance, tel qu'un siège au conseil d'administration de l'entreprise.
Cet accord découle de subventions déjà accordées à Intel, mais qui n'ont pas encore été versées. Au lieu de lancer un nouveau plan d'investissement, la Maison-Blanche a converti les fonds du CHIPS Act et du programme Secure Enclave en actions, ce qui lui a permis d'acquérir près de 10 % du capital d'Intel. En résumé, les États-Unis n'ont rien payé pour ces actions, ce dont Donald Trump se félicite. Washington a en outre négocié un bon de souscription supplémentaire de 5 % au cas où Intel cesserait de détenir plus de 51 % de son activité de fabrication sous contrat.
Voici l'annonce de Nvidia :
NVIDIA et Intel Corporation ont annoncé aujourd'hui une collaboration visant à développer conjointement plusieurs générations de produits personnalisés pour centres de données et PC qui accélèrent les applications et les charges de travail sur les marchés hyperscale, entreprise et grand public.
Les deux sociétés se concentreront sur la connexion transparente des architectures NVIDIA et Intel à l'aide de NVIDIA NVLink, en intégrant les atouts de l'IA et du calcul accéléré de NVIDIA aux technologies de processeurs de pointe et à l'écosystème x86 d'Intel afin de fournir des solutions de pointe à leurs clients.
Pour les centres de données, Intel construira des processeurs x86 personnalisés par NVIDIA, que NVIDIA intégrera à ses plateformes d'infrastructure IA et commercialisera.
Pour l'informatique personnelle, Intel construira et commercialisera des systèmes sur puce (SOC) x86 intégrant des puces GPU NVIDIA RTX. Ces nouveaux SOC RTX x86 équiperont une large gamme de PC qui nécessitent l'intégration de processeurs et de GPU de classe mondiale.
NVIDIA investira 5 milliards de dollars dans les actions ordinaires d'Intel au prix d'achat de 23,28 dollars par action. L'investissement est soumis aux conditions de clôture habituelles, y compris les autorisations réglementaires requises.
« L'IA est le moteur d'une nouvelle révolution industrielle et réinvente chaque couche de la pile informatique, du silicium aux systèmes en passant par les logiciels. Au cur de cette réinvention se trouve l'architecture CUDA de NVIDIA », a déclaré Jensen Huang, fondateur et PDG de NVIDIA. « Cette collaboration historique associe étroitement l'IA et la pile informatique accélérée de NVIDIA aux processeurs d'Intel et au vaste écosystème x86, fusionnant ainsi deux plateformes de classe mondiale. Ensemble, nous allons étendre nos écosystèmes et jeter les bases de la prochaine ère informatique. »
« L'architecture x86 d'Intel est à la base de l'informatique moderne depuis des décennies, et nous innovons dans l'ensemble de notre portefeuille pour permettre les charges de travail de demain », a déclaré Lip-Bu Tan, PDG d'Intel. « Les plateformes informatiques de pointe d'Intel pour les centres de données et les clients, associées à notre technologie de processus, à nos capacités de fabrication et à nos capacités d'emballage avancées, compléteront le leadership de NVIDIA en matière d'IA et de calcul accéléré afin de permettre de nouvelles avancées pour l'industrie. Nous apprécions la confiance que Jensen et l'équipe NVIDIA nous ont accordée à travers leur investissement et nous nous réjouissons à l'idée de travailler ensemble pour innover au service de nos clients et développer notre activité. »
