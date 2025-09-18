Nvidia va investir 5 milliards de $ dans Intel, les deux entreprises vont collaborer sur des infrastructures d'IA, des centres de données personnalisés et des produits informatiques personnels

NVIDIA et Intel Corporation ont annoncé aujourd'hui une collaboration visant à développer conjointement plusieurs générations de produits personnalisés pour centres de données et PC qui accélèrent les applications et les charges de travail sur les marchés hyperscale, entreprise et grand public.Les deux sociétés se concentreront sur la connexion transparente des architectures NVIDIA et Intel à l'aide de NVIDIA NVLink, en intégrant les atouts de l'IA et du calcul accéléré de NVIDIA aux technologies de processeurs de pointe et à l'écosystème x86 d'Intel afin de fournir des solutions de pointe à leurs clients.Pour les centres de données, Intel construira des processeurs x86 personnalisés par NVIDIA, que NVIDIA intégrera à ses plateformes d'infrastructure IA et commercialisera.Pour l'informatique personnelle, Intel construira et commercialisera des systèmes sur puce (SOC) x86 intégrant des puces GPU NVIDIA RTX. Ces nouveaux SOC RTX x86 équiperont une large gamme de PC qui nécessitent l'intégration de processeurs et de GPU de classe mondiale.NVIDIA investira 5 milliards de dollars dans les actions ordinaires d'Intel au prix d'achat de 23,28 dollars par action. L'investissement est soumis aux conditions de clôture habituelles, y compris les autorisations réglementaires requises.« L'IA est le moteur d'une nouvelle révolution industrielle et réinvente chaque couche de la pile informatique, du silicium aux systèmes en passant par les logiciels. Au cur de cette réinvention se trouve l'architecture CUDA de NVIDIA », a déclaré Jensen Huang, fondateur et PDG de NVIDIA. « Cette collaboration historique associe étroitement l'IA et la pile informatique accélérée de NVIDIA aux processeurs d'Intel et au vaste écosystème x86, fusionnant ainsi deux plateformes de classe mondiale. Ensemble, nous allons étendre nos écosystèmes et jeter les bases de la prochaine ère informatique. »« L'architecture x86 d'Intel est à la base de l'informatique moderne depuis des décennies, et nous innovons dans l'ensemble de notre portefeuille pour permettre les charges de travail de demain », a déclaré Lip-Bu Tan, PDG d'Intel. « Les plateformes informatiques de pointe d'Intel pour les centres de données et les clients, associées à notre technologie de processus, à nos capacités de fabrication et à nos capacités d'emballage avancées, compléteront le leadership de NVIDIA en matière d'IA et de calcul accéléré afin de permettre de nouvelles avancées pour l'industrie. Nous apprécions la confiance que Jensen et l'équipe NVIDIA nous ont accordée à travers leur investissement et nous nous réjouissons à l'idée de travailler ensemble pour innover au service de nos clients et développer notre activité. »