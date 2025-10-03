Les AirPods Pro 3 d'Apple sont impossibles à réparer et obtiennent une note de 0 dans le test de démontage d'iFixit, car Apple ne les a pas conçus pour être réparés, une honte environnementale.

Les professionnels chez iFixIt n'ont pas mâché leurs mots lorsqu'ils ont évalué les nouveaux AirPods Pro 3 d'Apple, qualifiant les écouteurs phares de dernière génération de la société de « produits parmi les plus irréparables et les plus inutiles que l'on puisse acheter ». Au final, les AirPods Pro 3 ont obtenu une note lamentable de 0 sur 10 en matière de réparabilité.
Tous les écouteurs sans fil souffrent du même problème : leur durée de vie est courte. Le facteur limitant est généralement la batterie lithium-ion qui alimente ces appareils sans fil et qui se dégrade avec le temps. Certains écouteurs sans fil peuvent être démontés et leur batterie facilement remplacée. Mais ce n'est pas le cas des AirPods. D'après Lucas Gutterman, les AirPods d'Apple sont conçus pour mourir, leurs batteries sont de très courte durée, parfois au bout de 18 mois seulement. Il n'est donc pas surprenant qu'en avril 2024, iFixit leur ait attribué une note de réparabilité de 0 sur 10.
Récemment, les professionnels chez iFixIt n'ont pas mâché leurs mots lorsqu'ils ont évalué les nouveaux AirPods Pro 3 d'Apple, qualifiant les écouteurs phares de dernière génération de la société de « produits parmi les plus irréparables et les plus inutiles que l'on puisse acheter ». Au final, les AirPods Pro 3 ont obtenu une note lamentable de 0 sur 10 en matière de réparabilité. Comment ces écouteurs ont-ils pu échouer de manière aussi spectaculaire lors de l'analyse de démontage ?
C'est une histoire familière qui trouve son origine dans la nature jetable de nombreux écouteurs, y compris les modèles haut de gamme qui coûtent des centaines de dollars. La triste réalité est que les batteries intégrées aux écouteurs finissent par ne plus tenir la charge et s'usent avec le temps. Lorsque cela se produit, vos écouteurs deviennent essentiellement des déchets électroniques.
« Nous détestons les AirPods depuis longtemps. Il y a six ans, le PDG d'iFixit, Kyle Wiens, les a qualifiés de « maléfiques » lors d'un entretien avec la journaliste de Vice, Caroline Haskins. Elle était d'accord avec lui, les qualifiant de « tragédie » et expliquant que lorsque la batterie cesse de tenir la charge après environ 18 mois, ils « deviennent progressivement inutilisables » et ne peuvent être ni réparés ni recyclés », déclare iFixIt dans son démontage. « Malheureusement, derrière leur fiche technique brillante, les AirPods restent une tragédie. Les AirPods Pro 3 sont toujours aussi impossibles à réparer. »
Cette frustration vient d'un historique de mauvaise réparabilité DIY. iFixIt souligne que la première fois qu'il a tenté de démonter un ensemble d'AirPods en 2016, le technicien chargé du démontage « a littéralement saigné » sur la table en essayant de trouver un moyen de les ouvrir. « Les AirPods 2 en 2019, même chose, et pareil pour les Pro. Déjà vu en 2022. Et encore en 2024. Les AirPods Max, les écouteurs supra-auriculaires, ont obtenu des résultats étonnamment meilleurs. Mais les écouteurs intra-auriculaires classiques ont obtenu un score de zéro, encore et encore », indique le site.
Les AirPods Pro 3 suivent le même scénario irréparable. Selon l'analyse du démontage, il faut chauffer les écouteurs à « la bonne température », puis les ouvrir délicatement à l'aide d'outils tranchants, ce qui présente un risque élevé de les abîmer de manière irréversible.
Une fois à l'intérieur, vous constaterez que la pile bouton est solidement collée, ce qui nécessite davantage de chaleur, des pincettes « et beaucoup de chance ». Mais il n'y a pas que la colle. La conception fait passer les câbles flexibles par des points de soudure et des canaux collés, ce qui rend les écouteurs « presque impossibles » à remonter. Si vous faites une erreur, vous risquez de casser le microphone ou le matériel ANC.
« Après des heures de travail minutieux, nous nous sommes retrouvés avec des éclats de plastique, des câbles plats déchirés et des haut-parleurs détruits. Ce n'est pas vraiment une réussite », déclare iFixIt. Pour ajouter à la frustration, les piles boutons sont techniquement remplaçables, mais les écouteurs eux-mêmes sont « jetables de par leur conception », d'où la note de 0/10.
Pourtant, despuis 2019, Apple a accepté de fournir des pièces aux ateliers de réparations indépendants pour ces produits. Cétait dans le cadre du lancement du programme des réparateurs indépendants. Ledit programme est toujours fonctionnel et cest via ce dernier quApple met des pièces de rechange à disposition réparateurs indépendants. Des rapports font néanmoins état de ce que la politique des prix est en opposition avec les objectifs affichés du programme : démocratiser les réparations dappareils Apple.
Même si tous les écouteurs sans fil ne sont pas aussi difficiles à réparer soi-même, Apple n'est pas la seul à avoir la note de 0 sur iFixit. Le site tient à jour une liste de notes, qui montre que les JBL Vibe 200TWS obtiennent également 0 et que les Google Pixel Buds Pro et les Samsung Galaxy Buds3 obtiennent 3 sur 10. Cependant, certains modèles se démarquent, comme les Farphone Fairbuds (10/10) et les Samsung Galaxy Buds Live (8/10). Mis à part le démontage, les AirPods Pro 3 sont salués pour les améliorations apportées par Apple par rapport à la génération précédente.
Et vous ?
Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Fairphone lance les écouteurs Fairbuds avec batteries remplaçables par l'utilisateur, réduction du bruit du vent et suppression des bruits ambiants
Au prix de 149 euros
Le patron d'iFixit dénonce les grandes enseignes technologiques qui entravent le droit à la réparation. La FTC met en garde les fabricants contre de potentielles «restrictions de réparation illégales»
Les écouteurs sans fil Airpod seraient une tragédie environnementale car ils ne sont pas faciles à réparer et deviennent inutilisables après 18 mois
Vous avez lu gratuitement 622 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.